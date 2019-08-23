تردد قناة الفراعين توفيق عكاشة أغسطس 2019 .. تردد قناة الحياة .. برنامج توفيق عُكاشة الجديد .. حياة الدرديري

تردد قناة الفراعين توفيق عكاشة 2019 والتي أصبحت محل بحث كبير خلال الأيام الماضية بعدما أعلن منذ عدة أيام عن عودة توفيق عكاشة المثير للجدل من جديد، فمن الجدير بالذكر أن قناة الفراعين لصاحبها توفيق عكاشة قد توقفت منذ ما يقرب من عامين، وكان توقفها في أعقاب استضافته لسفير الكيان الصهيوني في بلدته، مما أثار حفيظة الكثيرين من أبناء الشعب المصري، والبعض يرجع سبب غلق القناة وتوقفها عن البث بسبب تراكم الديون وعجز القناة عن سداد مستحقات مدينة الإنتاج الإعلامي وكذلك عدم سداد مستحقات القمر الصناعي الذي كانت القناة تبث من خلالة.

ومن الجدير بالذكر أيضا أن القناة تعرضت للعديد من الضغوط بعدما تم سحب الثقة من توفيق عكاشة كعضو في البرلمان المصري، وكان سبب سحب الثقة هذا وإسقاط عضوية توفيق عكاشة عقب استضافته للسفير الإسرائيلي مباشرة، فهل تستطيع القناة توفيق أوضاعها من جديد وتعود للبث،فقد صرح مؤخرا المهندس أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي أن القناة محملة بديون كثيرة، ولا يمكن عودتها للبث إلا بعد تسوية هذه الديون.

برنامج توفيق عكاشة على تردد قناة الحياة الحمراء على القمر الصناعي نايل سات HD 2019 التردد للقناتين : 12206.

الاستقطاب : رأسي V.

الترميز : 27500.

القناة متاحة على نايل سات فقط.

يمنكم متابعة برنامج توفيق عكاشة من الخميس للسبت أسبوعيا على قناة الحياة الحمراء، ويتم إعادة البرنامج على قناة الحياة البنفسجي، كما يمكن متابعة باقة قنوات الحياة كاملة عبر قمر المصري النايل سات، من خلال جدول التردادات التالي:

القمر التردد FEC نايل سات 12206 (v) 3/4 نايل سات 12015 (v) 5/6 نايل سات 10892 (h) 3/4 نايل سات 12418 (h) 3/4 نايل سات 12379 (h) 3/4 نايل سات 11353 (v) 3/4

صرح ماجد طارق السكرتير الخاص بتوفيق عكاشة، فقد صرح عن تفاصيل عودة توفيق عكاشة للشاشة مرة أخرى، وأكد ماجد طارق أنه يستعد للظهور من جديد من خلال حلقات على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

كما أكد ماجد طارق في تصريحاته: أنه سيكون أول عرض قريبا، وأن نجل توفيق عكاشة ويدعى إبراهيم توفيق هو طالب بالفرقة الرابعة بكلية الإعلام، فإبراهيم توفيق هو من سيتولى تصوير وإخراج الحلقات لتكون جاهزة للعرض”.

ومن الجدير بالذكر أن الصفحة الرسمية لموقع قناة الفراعين، نشرت تنويها يفيد بعودة عكاشة للشاشة مجددًا.

تردد قناة الفراعين توفيق عكاشة الجديد

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز نايل سات 11217 H 3/4 27500 نايل سات 10815 H 3/4 27500

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وسنتابع معكم كل ما يستجد من أخبار حول حقيقة عودة توفيق عكاشة من جديد على شاشة قناة الفراعين، كما سنتابع الأخبار المتعلقة بعكاشة والذي عاد ليثير الجدل من جديد.

ومن الجدير بالذكر أن توفيق عكاشة كان يقوم من خلال البرنامج الذي كان يقدمه قبل غلق القناة، كان دائم الاعتراض على كل الأوضاع السياسية في البلاد، وكذلك كان له دور بارز في محاربة الإخوان والفكر الإخواني ويقوم بعمل الهجمات الشرسة على جماعة الإخوان المسلمين.

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