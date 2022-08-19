تردد قناة الفجر الجزائرية 2022 .. لمتابعة أفضل الأفلام والمسلسلات التركية

تتمتع قناة الفجر الجزائرية بجماهيرية كبيرة من قبل عدد كبير من المتابعين في الوطن العربي، ولا سيما أنها من القنوات المجانية التي يمكن مشاهدة كل ما تبثه دون أي مقابل، ويحرص عدد غير قليل من المشاهدين على متابعة محتوى القناة، وتأتي قناة الفجر الجزائرية التي تم تأسيسها عام 2015م، بواسطة صاحبها الشيخ إبن الشنفرى الجزائري، ويتم بثها من سيدي بلعباس بالجزائر، على قمة القنوات التي تقدم دراما منوعة ولا سيما المسلسلات والأفلام التركية المتميزة والتي من أبرزها مسلسل «المؤسس عثمان»، الذي يتناول تاريخ بناء الدولة العثمانية، ويلقى إعجاب الكثير من المشاهدين، وعشاق هذا النوع من الدراما، ونوضح خلال السطور التالية تردد قناة الفجر الجزائرية 2022م، لمتابعة أفضل الأفلام والمسلسلات التركية وموضوعات أخرى ذات صلة .

تردد قناة الفجر الجزائرية 2022

يحرض القائمون على إدارة قناة الفجر الجزائرية على التطوير الدائم والتحديث المستمر لتقنيات البث، سواء للحصول على أنقى صوت أو أفضل صورة، باستخدام أحدث وسائل تكنولوجيا البث، من قبل فريق عمل محترف ومميز، ما يؤدي إلى تغيير تردد القناة على الأقمار التي تبث محتواها عبرها، وقد زاد البحث في الآونة الأخيرة على تردد قناة الفجر الجزائرية وخاصة من قبل عشاق مشاهدة الدراما التركية، وخاصة تلك المدبلجة والمتميزة والتي تقدمها القناة على مدار الساعة وبشكل مجاني وجودة عالية، ويتسنى لراغبي استقبال بث قناة الفجر الجزائرية، ضبط أجهزة الاستقبال الترددات التالية :

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معدل الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ نايل سات 12645 27500 أفقي 3/4 نايل سات 12034 27500 أفقي 3/4 عربسات 11034 5000 عمودي 3/4

أبرز المسلسلات التركية على قناة الفجر

تحرص قناة الفجر الجزائرية على تقديم الدراما التركية والمسلسلات الدينية والدراما المنوعة، ما جذب إليها الكثير من المشاهدين، وأبرز ما يهم متابعي القناة، ومن أبرز المسلسلات التركية على قناة الفجر :

المؤسس عثمان

تأتي أحداث المسلسل، بمواصلة المؤسس عثمان بن أرطغول في خوض المعارك والغزوات ضد الصليبيين والمغول، فضلًاعن محاربة الخونة الساعين إلى تفكيك الوحدة بين القبائل التركمانية، ويواصل عثمان فتح الأراضي، ويضطر عثمان إلى تأسيس دولة جديدة ومستقلة .

مسلسل إسمي ملك

يتناول قصة أم مطلقة ولديها ثلاثة أبناء، كانت تعيش في غازي عنتاب، ووهبت حياتها لأولادها، رغم صغر سنها، فلم تفكر بالزواج لتتفرغ لتربية أبنائها، إلا أن المفاجأة أنها تقع في حب شاب يدعى “خليل”، وتدور الأحداث في سياق درامي مشوق وممتع يجذب المشاهدين .

مسلسل قيامة أرطغرل

تدور أحداث المسلسل في القرن الثالث عشر الميلادي، مع بداية تأسيس الدولة العثمانية، حيث يتم تناول حياة الغازي أرطغول بن سليمان شاه، قائد أحدى قبائل “أتراك الأوغوز” في سياق درامي مشوق .