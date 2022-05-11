تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022 نايل سات وعرب سات وموعد عرض قيامة عثمان

يهتم الكثير من محبي الدراما والبرامج المتنوعة في كافة أنحاء الوطن العربي بمعرفة تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022، حيث تحرص تلك القناة منذ بداية بثها على تقديم مجموعة متنوعة ومميزة من المسلسلات والبرامج وأبرز ما يجذب انتباه الجمهور هي الأعمال الدرامية التركية التي تقدمها بشكل دائم على شاشتها، وأبرز تلك الأعمال مسلسل قيامة عثمان والذي قدمته بأجزائه الثلاثة وذلك بعد أن نال نسب مشاهدة مرتفعة جدا في الوطن العربي.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022 نايل سات

يعتبر تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022 من أكثر الترددات التي تتركز عليها عمليات البحث الفترة الحالية، حيث تعرض هذه القناة مسلسل قيامة عثمان والذي يحظى بمتابعة الملايين من كافة أنحاء الوطن العربي، كما أن القناة تعرض برامج ممتعة وأفلام متنوعة وبعض المبارايات على شاشتها وهو ما يجعلها قناة شاملة تحظى بإعجاب الكثير من الفئات في الدول العربية، وإليكم تردد القناة الجديد ..

تردد القناة: 12034

القمر الصناعي: نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

استقطاب: أفقي

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

يمكنكم أيضا ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات، وذلك عن طريق إدخال البيانات التالية على أجهزة الإستقبال الخاصة بكم ..

تردد القناة: 10922

القمر الصناعي: عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

استقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر

تقوم القناة بعرض مسلسل قيامة عثمان الجزء الثالث على شاشتها وذلك في يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، حيث قامت القناة بعرض الجزءين الأول والثاني على شاشتها لتعرض في الفترة الحالية الجزء الثالث من المسلسل التركي الأكثر شهرة في الوطن العربي.