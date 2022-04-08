تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022 لمشاهدة أحدث مسلسلات رمضان

عبد الله السيد

مع بدء الموسم الرمضاني الدرامي الحالي من عام 2022، يبحث جمهور مشاهدة المسلسلات الرمضانية عن تردد قناة الفجر الجزائرية كونها أحد القنوات التي تعرض المسلسلات الدرامية، كما تحرص القناة على تحسين من جودة القناة والمحتوى المقدم عليها، مما يؤدي إلى تغيير التردد الخاص بها بين كل فترة وأخرى، ما جعل محبي مشاهدة المسلسلات يبحثون عن التردد الجديد الخاص بالقناة.

تردد قناة الفجر الجزائرية

لذلك نحن اليوم عبر هذا التقرير سوف نوضح تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات، وذلك طريقة ضبطها على جهاز الرسيفر الخاص بالمنزل.

 ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على الرسيفر

  •  الضغط على Menu الموجود في ريموت الرسيفر.
  • اختيار Options من القائمة المنبثقة على شاشة التلفزيون.
  • اضغط على الأيقونة الخاصة بتثبيت القنوات على الريسيفر.
  • اختيار خاصية التثبيت اليدوي.
  • اختيار اسم القمر الصناعي.
  • إدخال التردد الخاص بالقناة ثم معدل الترميز.
  • ضبط معدل تصحيح الخطأ، ثم الضغط على الموافقة على ما تم ملؤه من بيانات القناة ثم اضغط حفظ.
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تردد قناة الفجر الجزائرية
تردد قناة الفجر الجزائرية

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

ومن أجل مشاهدة مجانية وممتعة لمسلسلات رمضان 2022 يرجى ضبط إشارة جهاز الرسيفر الخاص بك على معلومات الاستقبال المخصصة للقناة كما هو موضح بالأدنى:

اسم القمر الصناعي: نايل سات Nile Sat

تردد القناة: 12034.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

اسم القناة: El Fajr.

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عبد الله السيد


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