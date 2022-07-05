تقنية

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022 على النايل سات لمشاهدة أقوى وأجدد المسلسلات التركية المدبلجة

برديس المتولي

تعد قناة الفجر الجزائرية Alfajr TV من أقوى القنوات الفضائية المتنوعة التي تخصصت في إذاعة أقوى وأجدد المسلسلات الجزائرية والعربية والتركية الحصرية والجديدة، لان المسلسلات التركية أصبح لها ملايين المتابعين والمحبين من جميع دول الوطن العربي في الفترة الأخيرة بدأ الجميع بالبحث عن القنوات التي تقوم بعرض المسلسلات التركية، ولذلك بدأ الجميع بالبحث عن تردد قناة الفجر الجزائرية، ولكن القناة في الفترة الأخيرة تعرضت إلى تحديثات كثيرة جدًا أدت إلى تغيير ترددها أكثر من مرة ولذلك يظل الجميع يبحث عن ترددها الجديد، سنقدم لكم تردد القناة الجديد على جميع الأقمار الصناعية.

تردد قناة الفجر الجزائرية دراما الجديد 2022 

أعلنت ادارة قناة الفجر الجزائرية سات Alfajr TV عبر صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لها عن تغيير ترددها القديم بتردد جديد وهذا بسبب شكاوى بعض المتابعين للقناة بضعف إشارة التردد القديم، ولذلك أعلنت عن ترددها الجديد لجميع الأقمار الصناعية وهو:

الدراما التركية في البيت.. اضبط قناة الفجر الجزائرية لمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان على ترددها الجديد 2022

ظهور قناة الفجر الجزائرية على تردد جديد على نايل سات

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي 
  • النايل سات، ياه سات.
التردد 
  • 11564.
الإستقطاب 
  • افقي.
معامل تصحيح الخطأ 
  • 5/6.
معدل الترميز
  • 27500.
دقة الجودة 
  • SD.

التردد الثاني

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي 
  • النايل سات.
التردد 
  • 12034.
الإستقطاب 
  • أفقي.
معامل تصحيح الخطأ 
  • 3/4.
معدل الترميز 
  • 27500.
دقة الجودة 
  • SD.

قناة الفجر الجزائرية Alfajr TV 

تعد قناة الفجر من القنوات الجزائرية التي انطلقت عام 2005 م كبث تجريبي، واستطاعت القناة أن تحقق نجاح كبير جدًا في وقت قصير و بدأت بالبث المباشر، تخصصت القناة في إذاعة المسلسلات والأفلام العربية والجزائرية الحصرية المتنوعة، وفي الفترة الأخيرة بدأت في عرض المسلسلات العربية التركية المدبلجة و المترجمة ولهذا أصبح لها ملايين المتابعين من جميع دول الوطن العربي.

طريقة ضبط قناة الفجر الجزائرية

سنقدم لكم طريقة ربط قناة الفجر الجزائرية على جهاز الريسيفر بالخطوات التالية:

  • في البداية قم بتشغيل جهازك الريسيفر.
  • ثم الضغط على القائمة MENU.
  • بعد ذلك قم بالضغط على خيارات Options.
    ثم اختيار التثبيت Installation، ثم تحديد التثبيت اليدوي Manual Installation.
  • ثم قم بتحديد القمر الصناعي.
  • قم بإدخال بيانات القناة (التردد، معامل تصحيح الخطأ، معدل الترميز).
  • ثم الضغط على بحث، ثم النقر على حفظ.
برديس المتولي

حاصلة علي اجازه في اللغة العربية، أحب القراءة والكتابة وسبق لكي الكتابة في العديد من المواقع، كل هدفي هو توصيل المعلومة بشكل صحيح ودقيق


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