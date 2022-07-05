تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022 على النايل سات لمشاهدة أقوى وأجدد المسلسلات التركية المدبلجة

تعد قناة الفجر الجزائرية Alfajr TV من أقوى القنوات الفضائية المتنوعة التي تخصصت في إذاعة أقوى وأجدد المسلسلات الجزائرية والعربية والتركية الحصرية والجديدة، لان المسلسلات التركية أصبح لها ملايين المتابعين والمحبين من جميع دول الوطن العربي في الفترة الأخيرة بدأ الجميع بالبحث عن القنوات التي تقوم بعرض المسلسلات التركية، ولذلك بدأ الجميع بالبحث عن تردد قناة الفجر الجزائرية، ولكن القناة في الفترة الأخيرة تعرضت إلى تحديثات كثيرة جدًا أدت إلى تغيير ترددها أكثر من مرة ولذلك يظل الجميع يبحث عن ترددها الجديد، سنقدم لكم تردد القناة الجديد على جميع الأقمار الصناعية.

تردد قناة الفجر الجزائرية دراما الجديد 2022

أعلنت ادارة قناة الفجر الجزائرية سات Alfajr TV عبر صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لها عن تغيير ترددها القديم بتردد جديد وهذا بسبب شكاوى بعض المتابعين للقناة بضعف إشارة التردد القديم، ولذلك أعلنت عن ترددها الجديد لجميع الأقمار الصناعية وهو:

القمر الصناعي النايل سات، ياه سات. التردد 11564. الإستقطاب افقي. معامل تصحيح الخطأ 5/6. معدل الترميز 27500. دقة الجودة SD.

التردد الثاني

القمر الصناعي النايل سات. التردد 12034. الإستقطاب أفقي. معامل تصحيح الخطأ 3/4. معدل الترميز 27500. دقة الجودة SD.

قناة الفجر الجزائرية Alfajr TV

تعد قناة الفجر من القنوات الجزائرية التي انطلقت عام 2005 م كبث تجريبي، واستطاعت القناة أن تحقق نجاح كبير جدًا في وقت قصير و بدأت بالبث المباشر، تخصصت القناة في إذاعة المسلسلات والأفلام العربية والجزائرية الحصرية المتنوعة، وفي الفترة الأخيرة بدأت في عرض المسلسلات العربية التركية المدبلجة و المترجمة ولهذا أصبح لها ملايين المتابعين من جميع دول الوطن العربي.

طريقة ضبط قناة الفجر الجزائرية

سنقدم لكم طريقة ربط قناة الفجر الجزائرية على جهاز الريسيفر بالخطوات التالية: