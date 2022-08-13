تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022 الناقلة لمسلسل قيامة عثمان على النايل سات

للدراما التركية قاعدة جماهرية كبيرة في الوطن العربي، لذلك يتم البحث باستمرار عن القنوات العربية الناقلة للمسلسلات التركية المدبلجة، تعد قناة الفجر الجزائرية واحدة من أبرز القنوات الناقلة لهذا النوع من الدراما فضلاً عن أنها تقدم كل جديد متعلق بالدراما التركية وفي الوقت الراهن تنقل مسلسل قيامة عثمان بجودة عالية وبدبلجة عالية الدقة، لذلك اليوم من خلال موقعنا سنتناول تردد قناة الفجر الجديد.

قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

من الجدير بالذكر أن قناة الفجر الجزائرية تحظى بشعبية كبيرة في عالمنا العربي نظرًا لأنها من أولى القنوات الناقلة للدراما التركية والأجنبية، وأهم سماتها أنها تعمل على مدار الساعة بدون أي انقطاع، وفي الفترة الأخيرة أعلنت عبر حسابها الرسمي عن تحديث تردداتها من أجل أن يحظى المشاهد بمشاهدة أفضل وبأعلى جودة، ويأتي التردد الجديد على النحو التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

الجودة: اتش دي.

تردد قناة الفجر الجديد على عرب سات:

التردد: 11034.

معدل الترميز: 5000.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4.

الاستقطاب: عمودي.

خطوات ضبط تردد قناة الفجر الجديد

في الوقت الراهن تنقل قناة الفجر مسلسل قيمة عثمان وهو مسلسل تاريخي يتناول فترة تأسيس الدولة العثمانية، ويحصل على دور عثمان غازي الممثل التركي بوراك أزوجيفيت، وهذه الشخصية هي الابن الأصغر لأرطغرل، وللاستمتاع بمشاهدة هذا المسلسل يمكنكم ضبط جهاز الاستقبال الخاص بكم على التردد الجديد خلال إتباع الخطوات الآتية: