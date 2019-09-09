تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد للمسلسلات التركية الموجود عبر القمر الصناعي نايل سات وياه سات
تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد
تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد، يبحث عنها جميع الجزائريون وعدد من المواطنين بالوطن العربي من أجل متابعة كافة الآخبار والتطورات على الساحة العربية، فضلا عن كافة ما يعرض عبر الشاشة الصغيرة، ونوفر في التقرير هذا تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد عبر النايل سات وياه سات من أجل إيجاد تلك القناة بقائمة القنوات بسهولة ويسر، حتى نوفر عناء البحث عبر المواقع الإلكترونية، لذلك يمكنك من هنا معرفة تردد قناة الفجر الجزائرية، وعليك قراءة ومتابعة باقي التقرير.
قناة الفجر الإخبارية انطلقت عام 2015، من المدينة سيدي بلعباس في الجزائر، من خلالها يتابع آخر الأخبار والتطورات على الساحة العربية و العالمية بدون تاخير وتعطيل مع تحري الحقيقة. أبرز ما تميزت به الفجر هي تغطيتها المستمرة والمتواصل للأحداث والتطورات في الساحة الجزائرية والعربية والعالمية.
تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2019
يمكنك متابعة برامج قناة الفجر الجزائرية من خلال القناة الموجودة عبر موقع “يوتيوب، ولتردد قناة الفجر الجزائرية الجديد، عبر القمر الصناعي من هنا
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الجودة
|FEC
|نايل سات
|12034 (H)
|27500
|SD
|5/6
|نايل سات
|10922 (V)
|27500
|SD
|7/8
|ياه سات
|12130 (H)
|27500
|SD
|5/6
قناة الفجر الجزائرية للمسلسلات التركية
تقوم قناة الفجر الجزائرية بعرض عدد كبير من البرامج المميزة والمشهورة، والتي تحظى بنسبة مشاهدة كبيرة من الجماهير العرب، المناسبة جميع الفئات العمرية في المجتمع بمختلف مراحلهم وطوائفهم المختلفة في الجزائر منها: برنامج Top Net، برنامج واش تقولي، برنامج رسالة إلى الضمير، برنامج ألغاز من الجزائر، برنامج في مثل هذا اليوم، برنامج ما يكون غير الخير، برنامج Box Office، برنامج كاميرا كاشي، برنامج صحتك تاج.
- كما تقدم القناة مجموعة من الأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية المترجمة فضلا عن التركية مثل “قيامة آرطغرل”، بجانب عرض أخبار رياضية متنوعة محلية وعربية وعالمية.
- تقدم القناة تغطية حصرية لكافة مجربات الأحداث اليومية وتنقلها على الشاشة، بجانب تقديم النشرات اليومية، وتسلط الضوء على مناقشة الموضوعات الهامة عبر برامجها الإخبارية.