تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد للمسلسلات التركية الموجود عبر القمر الصناعي نايل سات وياه سات

تقوم قناة الفجر الجزائرية بعرض عدد كبير من البرامج المميزة والمشهورة، والتي تحظى بنسبة مشاهدة كبيرة من الجماهير العرب، المناسبة جميع الفئات العمرية في المجتمع بمختلف مراحلهم وطوائفهم المختلفة في الجزائر منها: برنامج Top Net، برنامج واش تقولي، برنامج رسالة إلى الضمير، برنامج ألغاز من الجزائر، برنامج في مثل هذا اليوم، برنامج ما يكون غير الخير، برنامج Box Office، برنامج كاميرا كاشي، برنامج صحتك تاج.