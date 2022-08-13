تردد قناة العربية AlArabiya الجديد 2022 على النايل سات والعرب سات

إذا كنت تريد العثور على تردد قناة العربية، فأنت ذات ذوق رفيع، حيث تعد قناة العربية من القنوات العريقة والقديمة داخل البيت المصري، وأيضا داخل منازل الوطن العربي حيث أنها تتميز بالكثير من تقديم برامج هادفة عبر شاشتها المميزة لذلك حرص منا عن تكملة مسيرة هذه القناة المميزة واستمرار متابعيها الكرام سوف ننشر لكم تردد قناة النهار كما سوف نوضح خريطة برامج القناة في هذا التقرير .

تردد قناة العربية الجديد 2022

تعد قناة العربية من أكبر القنوات الإخبارية في الشرق الأوسط فقط بل في العالم أجمع حيث تمتاز باستباقية الحصول على المعلومات والأخبار الحصرية قبل أي قناة إخبارية أخرى بالإضافة لفتح باب النقاش في جميع القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية بكامل خصائصها بالإضافة لحفظ حقوق الدفاع والرد داخل قناتها

تردد قناة العربية الجديد على نايل سات

لقد أعلنت قناة العربية عن تغيير تردداتها على جميع الأقمار الصناعية في فواصلها الإعلانية، وشددت على مدى أهمية تغيير الترددات لمواصل مشاهدة القناة على الرسيفر الخاص بك، وأضافت القناة جميع تردداتها على النايل سات والأقمار الصناعية الأخرى، كما أضافت القناة تردداتها على الموقع الرسمي لها وحساباتها على مواقع التواصل، وجاء التردد الجديد لقناة العربية على النحو التالي.

القمر: نايل سات 201

التردد: عمودي 11.747

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

تردد قناة العربية الجديد على عرب سات

جاء تردد قناة العربية الجديد لعام 2022 على القمر الصناعي الشهير في منطقة الخليج العربي “عرب سات” على النحو التالي.

القمر: عرب سات – ٤ DVB-S

التردد: عمودي 11938

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة العربية على شمال أفريقيا فقط E7WA

يمكنك مشاهدة قناة العربية داخل شمال أفريقيا على التردد التالي:

القمر: شمال أفريقيا فقط E7WA

التردد: عمودي 11559

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

ويمكنك أيضا استخدام هذا التردد

القمر: شمال أفريقيا فقط Badr5

التردد: عمودي 12284

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

ويمكن استخدام هذا التردد أيضا لشمال أفريقيا.

القمر: شمال أفريقيا فقط Badr 6

التردد: عمودي 12399

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد العربية الجديد على E8WB

إليك تردد قناة العربية على القمر الصناعي E8WB.

القمر: E8WB

التردد: عمودي 11471

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

تردد العربية الجديد على هوت بيرد

يمكن متابعة قناة العربية على التردد هذا، من خلال القمر الصناعي هوت بيرد

القمر: هوت بيرد – DVB-S2, 8-PSK

التردد: أفقي 11747

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

تردد قناة Alarabiya على القمر الصناعي أسيا سات 5

هذا هو تردد القناة الجديد على أسيا سات 5

القمر: أسيا سات 5 -DVB-S2, 8-PSK

التردد: أفقي 4080

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

وهذا كان كل ما لدينا حول تردد قناة العربية الجديد للعام 2022، يمكنك متابعة القناة على أحد الترددات السابقة على القمر الصناعي التابع لك، في حالة واجهتك مشكلة يمكنك تركها لنا في التعليقات.