تردد قناة العربية Al Arabiya الجديد 2021 على كافة الأقمار الصناعية

تعد القناة واحدة من أهم القنوات المتخصصة في عرض كافة الأخبار الحصرية من جميع أنحاء العالم، والتي يحتاج المواطنين لمعرفتها، ويتم ذلك من خلال أفضل المراسلين على المستوى العالمي الذين يعملون لصالح القناة، وقناة العربية معروف عنها بأنها تقدم الأخبار بكل مصداقية وشفافية وأنها لا تنحاز إلى حزب معين أو أي جهة سياسية معينة، ولذلك يبحث الكثير في الوطن العربي عن التردد الجديد للقناة، لمتابعة أخر الأخبار لحظة بلحظة.

تردد قناة العربية 2021

إذا كان التلفاز الخاص بك يستقبل إشارته عبر القمر الصناعي نايل سات فسوف تتمكن من تنزيل القناة بواسطة استخدام التردد التالي.

التردد الجديد: 11747.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة بعد تحديث التردد: اتش دي.

معامل الترميز: 27500.

تردد قناة العربية عبر القمر الصناعي عرب سات

إذا كنت تستقبل القنوات من خلال القمر الصناعي عرب سات فإن التردد التالي سوف يساعدك في الحصول على القناة وهو.

التردد: 11938.

جودة القناة: إس دي.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

ضبط تردد قناة العربية عبر القمر الصناعي هوت بيرد

القناة استطاعت أن تحقق نجاح كبير في عالم بث الأخبار لذلك فإنها تمتلك عدد كبير من المشاهدين في كل مكان وللحصول على القناة عبر القمر الصناعي هوت بيرد قم باستخدام التردد التالي.

التردد: 11747.

الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: إتش دي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

محتوى قناة العربية

القناة تقوم بعرض جميع الأخبار لحظة بلحظة بشكل مباشر بالإضافة إلى تقديم عدة برامج مهمة تتحدث عن الكثير من القضايا المهمة في الوطن العربي، والذي تقوم فيه بفتح أهم الملفات السياسية ومن أبرز هذه القضايا الذي تقدمها، قضية فلسطين، قضية سد النهضة في إثيوبيا، قضية إيران، كما أنها تقوم ببث العديد من الأفلام الوثائقية على مدار اليوم.