تردد قناة العراق أطفال Iraq Kids الجديدة على نايل سات 2021

من القنوات الجديدة التى نزلت على النايل سات فى الآونة الأخيرة وظهرت تحت اسم أطفال العراق، تبث القناة من داخل العراق ومن خلال موقعنا نجوم مصرية سوف نتعرف عن المزيد حول القناة وطريقة إضافتها.

قناة العراق اطفال Iraq Kids

قناة عراقية جديدة تخصص بتقديم محتوى خاص بالأطفال من برامج وأفلام كرتونية وحلقات تعليمية هدفها تنمية قدرات ومهارات الاطفال، وتتناسب مع جميع الفئات العمرية وتحترم العادات والتقاليد الاجتماعية.

متطلبات تشغيل واستقبال قناة العراق أطفال

تعمل القناة على مدار 24 ساعة دون توقف أو تشويش على جودة بث عادية SD المتاحة إلى كافة الأجهزة

طريقة إضافة إلى جهاز الاستقبال الخاص بكم

من خلال هذه الخطوات البسيطة يمكنك استقبال قناة العراق اطفال دون مشاكل

فى البداية بواسطة الريموت كنترول نقوم بالضغط على زر القائمة

ثم نكتب الرقم السري الافتراضي وهو (0000)

بعد ذلك نتوجه إلى القمر الصناعي نايل سات

ثم نضغط علي كلمة التركيب

ثم نضغط على اعدادات الهوائي

بعدذلك نضغط على الزر الأخضر”إضافة”

بعد ذلك نقوم بكتابة معطيات التردد كما هو موضح في الأسطر التالية

معطيات تردد قناة العراق اطفال

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11137

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب: عمودي

بعد كتابة بيانات التردد نضغط على كلمة بحث التردد باللون الأزرق فى الريموت كنترول، سوف نجد القناة أضيفت فى اخر قائمة القنوات.

تعرفنا من خلال هذا المقال على طريقة إضافة وإدخال قناة العراق أطفال، وإذا واجهتكم صعوبة فى استقبال القناة يرجى ترك لنا تعليق بالاسفل وسوف نقوم بالرد عليكم.