تردد قناة العراقية الرياضية الجديد 2019 عبر القمر الصناعي نايل سات.. استوديوهات تحليلية متميزة

اضبط تردد قناة العراقية الرياضية الجديد 2019 عبر القمر الصناعي نايل سات الذى يبحث عنه الكثير من عشاق ومحبى الرياضة وكرة القدم وبدأت القناة العراقية الرياضية العرض عبر شاشتها فى عام 2005 وهى قناة من أهم القنوات الرياضية الموجودة لدى التليفزيون العراقي كما أنها حققت جماهيرية عالية في جميع أنحاء الوطن العربى وتعد من أكثر القنوات الرياضية شهرة فى الدول العربية وهى قناة مجانية مفتوحة عبر الأقمارالصناعية تبث بدون اشتراك شهري وتعمل بدون تشفير على مدار اليوم.







تقوم قناة العراقية الرياضية بنقل العديد من المباريات الرياضية العربية والعالمية ونقل مباريات الدورى العراقى ونقل أهم أخبار الاندية العراقية التى تلعب فى الدوري الممتاز وأيضا عن بعض البطولات التى يشارك فيها المنتخب العراقي وتقدم القناة أهم البرامج الرياضية واستوديوهات تحليلية بحضور مجموعة من المحللين الرياضين.







تردد قناة العراقية الرياضية الجديد 2019

يمكنكم الآن ضبط التردد الجديد لقناة العراقية الرياضية لمتابعة أحداث المباريات الرياضية المحلية والعربية والعالمية من خلال الترددات التالية على القمر الصناعي نايل سات :







التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 12562 أفقي 27500 5/6 12360 أفقي 2894 4/3

تردد قناة العراقية سبورت







تتميز القناة العراقية الرياضية بتقديم محتوى رياضى هادف ومتميز وهى من أهم القنوات التى نقلت البطولة لاتحاد غرب أسيا 2019, وهى قناة فضائية تهتم بنقل كافة مباريات الفريق العراقي والمباريات الودية وكذلك تقوم بنقل كافة الأخبار الرياضية الهامة كما تعمل القناة على بث كل ماهو جديد من المباريات العربية والعالمية.

برامج قناة العراقية الرياضية

وتقدم القناة العراقية الرياضية العديد من البرامج والاستوديوهات الرياضية هى :

برنامج الاستويو التحليلي

برنامج صباحكم رياضي

برنامج أنت الحكم

برنامج الدوري

برنامج برلمان الرياضية

برنامج معايشة رياضية

برنامج اوربيات