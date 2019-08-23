تردد قناة العالم Alalam الإيرانية الإخبارية “تحديث أغسطس 2019” على القمر هوت بيرد .. يوتل سات

تردد قناة العالم Alalam الإيرانية كثر البحث عنها هذه الفترة نظراً لما يحث بإيران من اضطرابات واحتجاجات، وبعد أن تطورت الأمور لحد الثورة الحمراء على نظام الولي الفقيه الفاشي، فيتطلع الكثيرون لمعرفة ما يدور من أحداث إيرانية محلية من وجهة نظر النظام الإيراني، فكما نعرف أن تردد قناة العالم Alalam الإيرانية هي قناة إخبارية إيرانية ناطقة باللغة العربية.

ومقر القناة يقع بإيران، وشعارها منذ انطلاقتها ”الحقيقة كما تراها” وهي العين الكاذبة لما يحدث من أخبار، وتهدف قناة العالم إلى تحقيق أغراض النظام الإيراني في بث الأكاذيب بين شعوب المنطقة العربية، وكذلك الشعوب الإسلامية في جميع أنحاء العالم وذلك من خلال بث الفتنة الطائفية بأرجاء العالم العربي.

تردد قناة العالم Alalam الإيرانية الإخبارية

ترددات قناة أنباء العالم .. (جديد)

يمكنكم الآن مشاهدة قناة “انباء العالم” على قمري “عرب سات” و “نايل سات”

تردد قناة العالم على قمر “يوتل سات 25 ” الملاصق لقمر “عرب سات” :

التردد: 11678

الاستقطاب: افقي

معدل الخطأ: 3/4 الترميز: 27500

تردد قناة العالم على قمر “يوتل سات 25 ” الملاصق لقمر “عرب سات” : التردد: 11678 الاستقطاب: افقي معدل الخطأ: 3/4 الترميز: 27500 تردد قناة العالم على قمر “يوتل سات 8 ويست سي” مدار “نايل سات” :

التردد: 11075

الاستقطاب: عمودي

معدل الخطأ: 4/3

الترميز: 27500

القمر وضع القمر التردد يوتل سات 25B 25/5 درجة شرقا 11678 يوتل سات 7WA درجة غربا7 11526 هوت بیرد 13 درجة شرقا 12380

تردد قناة العالم Alalam الإيرانية على قمر يوتل سات 25B

تردد القناة 11678 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معدل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة العالم Alalam الإيرانية على قمر يوتل سات 7WA

تردد القناة 11526 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معدل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة العالم Alalam الإيرانية على قمر هوت بيرد

تردد القناة 12380 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معدل تصحيح الخطأ 3/4

معلومات حول قناة العالم الإخبارية Alalam

لغة القناة اللغة العربية التصنيف قنوات إخبارية دولة القناة قنوات إيرانية تاريخ التأسيس فبراير 2003 الموقع الإلكتروني www.alalam.ir

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وأيضا اكتسبت قناة العالم الإيرانية شهرتها عربيا من تغطيتها لحرب قوات الاحتلال الإسرائيلي على حزب الله الموالي لإيران عام 2006، وكذلك الحرب الصهيونية على منظمة حماس بقطاع غزة.

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