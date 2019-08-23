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تردد قناة العالم Alalam الإيرانية الإخبارية “تحديث أغسطس 2019” على القمر هوت بيرد .. يوتل سات

كتب تامر أمينفي آخر تحديث
تردد قناة العالم Alalam الإيرانية الإخبارية “تحديث أغسطس 2019” على القمر هوت بيرد .. يوتل سات
تردد قناة العالم Alalam الإيرانية

تردد قناة العالم Alalam الإيرانية كثر البحث عنها هذه الفترة نظراً لما يحث بإيران من اضطرابات واحتجاجات، وبعد أن تطورت الأمور لحد الثورة الحمراء على نظام الولي الفقيه الفاشي، فيتطلع الكثيرون لمعرفة ما يدور من أحداث إيرانية محلية من وجهة نظر النظام الإيراني، فكما نعرف أن تردد قناة العالم Alalam الإيرانية هي قناة إخبارية إيرانية ناطقة باللغة العربية.

ومقر القناة يقع بإيران، وشعارها منذ انطلاقتها ”الحقيقة كما تراها” وهي العين الكاذبة لما يحدث من أخبار، وتهدف قناة العالم إلى تحقيق أغراض النظام الإيراني في بث الأكاذيب بين شعوب المنطقة العربية، وكذلك الشعوب الإسلامية في جميع أنحاء العالم وذلك من خلال بث الفتنة الطائفية بأرجاء العالم العربي.

تردد قناة العالم Alalam الإيرانية الإخبارية

تردد قناة العالم Alalam الإيرانية
تردد قناة العالم Alalam الإيرانية

ترددات قناة أنباء العالم .. (جديد)

  • يمكنكم الآن مشاهدة قناة “انباء العالم” على قمري “عرب سات” و “نايل سات”
    تردد قناة العالم على قمر “يوتل سات 25 ” الملاصق لقمر “عرب سات” :
    التردد: 11678
    الاستقطاب: افقي
    معدل الخطأ: 3/4 الترميز: 27500
  • تردد قناة العالم على قمر “يوتل سات 8 ويست سي” مدار “نايل سات” :
    التردد: 11075
    الاستقطاب: عمودي
    معدل الخطأ: 4/3
    الترميز: 27500
القمروضع القمرالتردد
يوتل سات 25B25/5 درجة شرقا11678
يوتل سات 7WAدرجة غربا711526
هوت بیرد13 درجة شرقا12380

تردد قناة العالم Alalam الإيرانية على قمر يوتل سات 25B

تردد القناة11678
معدل الترميز27500
الاستقطابأفقي
معدل تصحيح الخطأ5/6

تردد قناة العالم Alalam الإيرانية على قمر يوتل سات 7WA

تردد القناة11526
معدل الترميز27500
الاستقطابأفقي
معدل تصحيح الخطأ3/4

تردد قناة العالم Alalam الإيرانية على قمر هوت بيرد

تردد القناة12380
معدل الترميز27500
الاستقطابعمودي
معدل تصحيح الخطأ3/4

معلومات حول قناة العالم الإخبارية Alalam

لغة القناةاللغة العربية
التصنيفقنوات إخبارية
دولة القناةقنوات إيرانية
تاريخ التأسيسفبراير 2003
الموقع الإلكترونيwww.alalam.ir

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وأيضا اكتسبت قناة العالم الإيرانية شهرتها عربيا من تغطيتها لحرب قوات الاحتلال الإسرائيلي على حزب الله الموالي لإيران عام 2006، وكذلك الحرب الصهيونية على منظمة حماس بقطاع غزة.

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عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.

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