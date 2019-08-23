تردد قناة العالم Alalam الإيرانية الإخبارية “تحديث أغسطس 2019” على القمر هوت بيرد .. يوتل سات

تردد قناة العالم Alalam الإيرانية كثر البحث عنها هذه الفترة نظراً لما يحث بإيران من اضطرابات واحتجاجات، وبعد أن تطورت الأمور لحد الثورة الحمراء على نظام الولي الفقيه الفاشي، فيتطلع الكثيرون لمعرفة ما يدور من أحداث إيرانية محلية من وجهة نظر النظام الإيراني، فكما نعرف أن تردد قناة العالم Alalam الإيرانية هي قناة إخبارية إيرانية ناطقة باللغة العربية.
ومقر القناة يقع بإيران، وشعارها منذ انطلاقتها ”الحقيقة كما تراها” وهي العين الكاذبة لما يحدث من أخبار، وتهدف قناة العالم إلى تحقيق أغراض النظام الإيراني في بث الأكاذيب بين شعوب المنطقة العربية، وكذلك الشعوب الإسلامية في جميع أنحاء العالم وذلك من خلال بث الفتنة الطائفية بأرجاء العالم العربي.
تردد قناة العالم Alalam الإيرانية الإخبارية
ترددات قناة أنباء العالم .. (جديد)
يمكنكم الآن مشاهدة قناة “انباء العالم” على قمري “عرب سات” و “نايل سات” تردد قناة العالم على قمر “يوتل سات 25 ” الملاصق لقمر “عرب سات” : التردد: 11678 الاستقطاب: افقي معدل الخطأ: 3/4 الترميز: 27500
تردد قناة العالم على قمر “يوتل سات 8 ويست سي” مدار “نايل سات” : التردد: 11075 الاستقطاب: عمودي معدل الخطأ: 4/3 الترميز: 27500
القمر
وضع القمر
التردد
يوتل سات 25B
25/5 درجة شرقا
11678
يوتل سات 7WA
درجة غربا7
11526
هوت بیرد
13 درجة شرقا
12380
تردد قناة العالم Alalam الإيرانية على قمر يوتل سات 25B
تردد القناة
11678
معدل الترميز
27500
الاستقطاب
أفقي
معدل تصحيح الخطأ
5/6
تردد قناة العالم Alalam الإيرانية على قمر يوتل سات 7WA
تردد القناة
11526
معدل الترميز
27500
الاستقطاب
أفقي
معدل تصحيح الخطأ
3/4
تردد قناة العالم Alalam الإيرانية على قمر هوت بيرد
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قناة العالم و الميادين و المنار اشرف من قنوات الفسق المصرية و السعودية