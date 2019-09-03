تردد قناة الشارقة “Sharjah TV”الرياضية .. سبتمبر 2019 .. جميع ترددات الباقة على جميع الأقمار الصناعية العربية والعالمية

تردد قناة الشارقة “Sharjah TV” الرياضية يبحث كل متابع عربي، في دولة الإمارات أو في خارجها، عن جميع ترددات قنوات الشارقة،تردد قناة الشارقة “Sharjah TV” الرياضية ، على القمر الصناعي نايل سات – عرب سات – هوت بيرد – آسيا سات – هيسباسات، وهي مجموعة قنوات منتشرة في إحداثاتها، ليتم استقبالها بشكل أدق وبجودة أعلى في جميع أنحاء العالم، ومنها القنوات الرياضية والدرامية للمسلسلات والأفلام، يبحث عنها المشاهد العربي، ومشجعي الكرة الإماراتية في جميع أنحاء العالم.







ومن أعلى القنوات مشاهدة ومتابعة من بين بقية القنوات القنوات الدرامية وأيضا القنوات الرياضية، والتي تعرض في الوقت الحالي مباريات الدوري الإماراتي في الموسم الجديد 2018، ومباريات البطولة العربية للأندية، وهي من المباريات الأكثر مشاهدة ومتابعة في منطقة الخليج العربي، بخاصية اتش دي، الأعلى وضوح والأكثر جودة.

تردد قناة الشارقة “Sharjah TV”الرياضية







تردد قناة الشارقة “Sharjah TV”الرياضية







منشأ القنوات، وصاحبة القنوات، دولة الإمارات العربية المتحدة، منها القناة العامة، والقنوات الدرامية والقنوات الرياضية، والتي تعرض مباريات:

الدوري الإماراتي البطولة العربية للأندية. بعض البطولات الأوروبية في شتى أنواع الرياضات. بعض البطولات العربية التي تقام على ملاعب الغمارات العربية المتحدة، في برامج رياضية مثل برنامج مرمى الصحافة، وبرنامج تحدي الصالات، وفيه المباريات الخاصة بكرة اليد بالصالات المغلقة.







تردد قناة الشارقة “Sharjah TV”الرياضية

القمر التردد الترميز معامل التصحيح النايل سات 11012 27500 5/6 عمودي النايل سات 11977 27500 5/6 عمودي النايل سات 11800 27500 3/4 أفقي

تردد قناة الشارقة الرياضية الإماراتية المجانية Sharjah TV عبر كافة الأقمار الصناعية

نعرض عليكم ترددات قنوات الشارقة الفضائية، عبر جميع الأقمار الصناعية، نايل سات – عرب سات – هوت بيرد وما إلى ذلك، وهذا ما يزيد من متابعي الصفحة الرسمية لجميع قنوات الشارقة، وحساب قناة الشارقة على تويتر، وأيضا قناة الشارقة الرياضية.

Symbol Rate (الترميز) FEC التصحيح Polarity (الاستقطاب) Orbital Postion (الموقع المداري) Frequency (التردد) Satelite

(القمر الصناعي) 27500 3/4 Vertical عمودي E 26° °شرق 26 11862 Arabsat (Bader 6) (عرب سات ( بدر 6 27500 5/6 Vertical عمودي W 7° °غرب 7 11012 Nilesat 105

نايل سات 105 27500 3/4 Horizontal أفقي E 13° °شرق 13 11747 Hotbird 13 / Europe

هوت بيرد 13 / أوروبا 27500 3/4 Vertical عمودي E 100.5° °شرق 100.5 3820 Asiasat 5 / Australia

آسيا سات 5 / أستراليا 27500 7/8 Left يسار E 20° °شرق 20 3934 Arabsat 5C / Africa

عرب سات 5ج / أفريقيا 22000 3/4 Vertical عمودي W 97° °غرب 97 12146 Galaxy 19 / N.America

جالكسي 19 /أمريكا الشمالية 27500 3/4 Horizontal أفقي W 30° °غرب 30 12132 Hispasat 1 C / S.America

هيسباسات 1 ج / أمريكا الجنوبية Symbol Rate (الترميز) FEC (معدل التصحيح) Polarity (الاستقطاب) Orbital Postion (الموقع المداري) Frequency (التردد) Satelite اسم (القمر الصناعي) 27500 5/6 Vertical عمودي W 7° °غرب 7 11977 Nilesat 101 النايل سات 101 Symbol Rate (الترميز) FEC (معدل التصحيح) Polarity (الاستقطاب) Orbital Postion (الموقع المداري) Frequency (التردد) Satelite (القمر الصناعي) 27500 3/4 Vertical عمودي E 26° °شرق 26 11862 Arabsat (Bader 6) عرب سات ( بدر 6 ) المنطقة Frequency (التردد) الإمارات الشمالية و المنطقة الوسطى 95.00 MHz 94.4 MHz العين و دبا الحصن وادي الحلو 107.6 MHz المنطقة الشرقية و الفجيرة و كلباء 107.7 MHz أبوظبي 96.3 MHz المنطقة Frequency (التردد) Shrajah الشارقة 102.7 MHz

تردد الشارقة الرياضية 2019 :

القمر الصناعي التردد الحالي

الترميز التصحيح النايل سات 11012عمودي 27500 5/6 النايل سات 11977عمودي 27500 5/6 النايل سات 11800أفقي 27500 3/4

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وبهذا يتابع المشاهدين جميع ترددات القنوات حتى لا يفوتهم شئ من برامجها، وقد عرضنا عليكم في هذا المقال كل ما يخص إحداثيات استقبال القنوات على جميع الأقمار الصناعية.