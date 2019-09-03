تردد قناة الشارقة "Sharjah TV"الرياضية
تردد قناة الشارقة "Sharjah TV"الرياضية
تقنية

تردد قناة الشارقة “Sharjah TV”الرياضية .. سبتمبر 2019 .. جميع ترددات الباقة على جميع الأقمار الصناعية العربية والعالمية

بواسطة ندى أيمن 0

تردد قناة الشارقة “Sharjah TV” الرياضية  يبحث كل متابع عربي، في دولة الإمارات أو في خارجها، عن جميع ترددات قنوات الشارقة،تردد قناة الشارقة “Sharjah TV” الرياضية ، على القمر الصناعي نايل سات – عرب سات – هوت بيرد – آسيا سات – هيسباسات، وهي مجموعة قنوات منتشرة في إحداثاتها، ليتم استقبالها بشكل أدق وبجودة أعلى في جميع أنحاء العالم، ومنها القنوات الرياضية والدرامية للمسلسلات والأفلام، يبحث عنها المشاهد العربي، ومشجعي الكرة الإماراتية في جميع أنحاء العالم.



ومن أعلى القنوات مشاهدة ومتابعة من بين بقية القنوات القنوات الدرامية وأيضا القنوات الرياضية، والتي تعرض في الوقت الحالي مباريات الدوري الإماراتي في الموسم الجديد 2018، ومباريات البطولة العربية للأندية، وهي من المباريات الأكثر مشاهدة ومتابعة في منطقة الخليج العربي، بخاصية اتش دي، الأعلى وضوح والأكثر جودة.

تردد قناة الشارقة “Sharjah TV”الرياضية



تردد قناة الشارقة "Sharjah TV"الرياضية
تردد قناة الشارقة “Sharjah TV”الرياضية

تردد قناة الشارقة “Sharjah TV”الرياضية



منشأ القنوات، وصاحبة القنوات، دولة الإمارات العربية المتحدة، منها القناة العامة، والقنوات الدرامية والقنوات الرياضية، والتي تعرض مباريات:

  1. الدوري الإماراتي
  2. البطولة العربية للأندية.
  3. بعض البطولات الأوروبية في شتى أنواع الرياضات.
  4. بعض البطولات العربية التي تقام على ملاعب الغمارات العربية المتحدة، في برامج رياضية مثل برنامج مرمى الصحافة، وبرنامج تحدي الصالات، وفيه المباريات الخاصة بكرة اليد بالصالات المغلقة.


تردد قناة الشارقة “Sharjah TV”الرياضية

القمرالتردد الترميزمعامل التصحيح
النايل سات11012275005/6 عمودي
النايل سات11977275005/6 عمودي
النايل سات11800275003/4 أفقي

تردد قناة الشارقة الرياضية الإماراتية المجانية Sharjah TV عبر كافة الأقمار الصناعية

نعرض عليكم ترددات قنوات الشارقة الفضائية، عبر جميع الأقمار الصناعية، نايل سات – عرب سات – هوت بيرد وما إلى ذلك، وهذا ما يزيد من متابعي الصفحة الرسمية لجميع قنوات الشارقة، وحساب قناة الشارقة على تويتر، وأيضا قناة الشارقة الرياضية.

تردد الشارقة الرياضية 2019 :

القمر الصناعيالتردد الحالي
 الترميز التصحيح
النايل سات11012عمودي275005/6
النايل سات11977عمودي275005/6
النايل سات11800أفقي275003/4

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وبهذا يتابع المشاهدين جميع ترددات القنوات حتى لا يفوتهم شئ من برامجها، وقد عرضنا عليكم في هذا المقال كل ما يخص إحداثيات استقبال القنوات على جميع الأقمار الصناعية.

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ندى أيمن

    محررة صحفية في المواقع الإلكترونية وهواياتي القراءة والإطلاع على كل جديد من العلوم والمعرفة

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