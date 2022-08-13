تردد قناة السعودية الرياضية 2022 على جميع الأقمار الصناعية

قناة السعودية الرياضية تعد واحدة من القنوات الرياضية الأشهر والأهم في الوطن العربي والتي يتم بثها على القمر الصناعي النايل سات بشكل مجاني وبدون أي اشتراك حيث أن القناة تقوم بنقل مباريات الدوري السعودي الممتاز بث مباشر بالإضافة إلى أنها تقوم بنقل ضروري الدرجة الثانية إلى جانب نقل القناة لعدد كبير من الرياضات المختلفة مثل سباقات الهجن والخيل واستطاعت القناة أن تحقق معدل كبير من المشاهدة خاصة أن الدوري السعودي من الدوريات التي لها شعبية مرتفعة في الوطن العربي.

بالإضافة إلى تميز القناة بعدد كبير من البرامج الرياضية الحصرية لكبار المحللين واللاعبين داخل المملكة العربية السعودية الذين يعملون على تحليل مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم والتعرف على كل ما هو جديد من أخبار عن الفرق المختلفة المتنافسة لذلك حققت القناة نجاح كبير وأصبح البحث عن تردد القناة لا يقتصر فقط على المواطنين داخل المملكة العربية السعودية بل إن هناك بحث كبير عن القناة في العديد من دول العالم العربي.

تردد قناة السعودية الرياضية الجديد

يمكن مشاهدة قناة السعودية الرياضية على القمر الصناعي النايل سات وعلى القمر الصناعي العرب سات بالإضافة إلى القمر الصناعي بدر وذلك من خلال البيانات التالية:



القمر الصناعي النايل سات:

التردد: 12149.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 12015.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾

القمر الصناعي بدر سات:

التردد: 10810.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

أهم برامج قناة السعودية الرياضية

عند تنزيل تردد قناة السعودية الرياضية سوف يتوافر أمام محبي كرة القدم مجموعة كبيرة من البرامج التي سوف تحلل مباريات الدوري السعودي والبطولات الموسمية المختلفة إلى جانب أخبار اللاعبين والأندية والمؤتمرات الصحفية قبل وبعد المباريات إلى جانبها عدد كبير من البرامج للعديد من الألعاب الأخرى حيث أن أهم البرامج التي يتم تقديمها على القناة هي:

برنامج براشوت الملعب.

برنامج مدرجتنا.

برنامج الملعب بلس.

برنامج صحف.

برنامج خارج الصندوق.

برنامج الديوانية.

برنامج الحدث الرياضي.

برنامج الملعب ستار.

البطولات على قناة السعودية الرياضية

تنقل قناة السعودية الرياضية مجموعة كبيرة من المسابقات والبطولات داخل المملكة العربية السعودية التي ينتظرها المتابعين ليس فقط داخل المملكة ولكن هناك العديد من المسابقات التي يستمتع بها العديد من المواطنين في الوطن العربي حيث أن أهم هذه المسابقات هي: