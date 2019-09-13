تردد قناة السعودية الرياضية Ksa Sports – تعرف على مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم
تردد السعودية الرياضية
تردد قناة السعودية الرياضية الجديد، على القمر الصناعي نايل سات، هو من أهم ترددات القنوات الرياضية السعودية والعربية، حيث تقدم قناة السعودية الرياضية مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وهي تعتبر الناقل الحصري الوحيد المعتمد من اتحاد الكرة السعودي لإذاعة بث مباريات الدوري السعودي 2019.
قناة السعودية الرياضية 2019
تقدم قناة السعودية الرياضية تغطية حصرية، لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019، وهي أحد القنوات الرياضية الرائد في التغطيات الحصرية للدوريات العربية والعالمية، وتعتبر قناة السعودية الرياضية من أهم القنوات الرياضية فى العالم العربي، وتحظى بنسب مشاهدات كبيرة من داخل المملكة وخارجها.
تردد قناة السعودية الرياضية
نقدم لكم اليوم تردد قناة Ksa Sports والتي تقدم مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي :
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|الجود
|نايل سات
|12284
|27500
|HD
|عرب سات
|12149
|27500
|HD
مباريات اليوم على قناة السعودية الرياضية
تقام اليوم عدة مباريات فى الدوري السعودي 2019، وتذاع مباشرةً على قناة السعودية الرياضية الأولى، الناقل الرسمي الحصري لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والمباريات المقامة اليوم هي :
- مباراة العدالة والتعاون اليوم الساعة 6.50 بتوقيت السعودية، وتقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.
- مباراة الإتحاد وضمك اليوم الجمعة الساعة 6.50 بتوقيت السعودية، وتقام المباراة على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز.
- مباراة الشباب والنصر اليوم الساعة 8.35 بتوقيت السعودية، وتقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي.