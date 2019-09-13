تردد قناة السعودية الرياضية Ksa Sports – تعرف على مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

تردد قناة السعودية الرياضية الجديد، على القمر الصناعي نايل سات، هو من أهم ترددات القنوات الرياضية السعودية والعربية، حيث تقدم قناة السعودية الرياضية مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وهي تعتبر الناقل الحصري الوحيد المعتمد من اتحاد الكرة السعودي لإذاعة بث مباريات الدوري السعودي 2019.







قناة السعودية الرياضية 2019

تقدم قناة السعودية الرياضية تغطية حصرية، لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019، وهي أحد القنوات الرياضية الرائد في التغطيات الحصرية للدوريات العربية والعالمية، وتعتبر قناة السعودية الرياضية من أهم القنوات الرياضية فى العالم العربي، وتحظى بنسب مشاهدات كبيرة من داخل المملكة وخارجها.



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تردد قناة السعودية الرياضية

نقدم لكم اليوم تردد قناة Ksa Sports والتي تقدم مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي :

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الجود نايل سات 12284 27500 HD عرب سات 12149 27500 HD

مباريات اليوم على قناة السعودية الرياضية

تقام اليوم عدة مباريات فى الدوري السعودي 2019، وتذاع مباشرةً على قناة السعودية الرياضية الأولى، الناقل الرسمي الحصري لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والمباريات المقامة اليوم هي :

مباراة العدالة والتعاون اليوم الساعة 6.50 بتوقيت السعودية، وتقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

مباراة الإتحاد وضمك اليوم الجمعة الساعة 6.50 بتوقيت السعودية، وتقام المباراة على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز.

مباراة الشباب والنصر اليوم الساعة 8.35 بتوقيت السعودية، وتقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي.