تردد قناة ‘الزمالك – Zamalek’ الجديدة على جميع الأقمار الصناعية سبتمبر 2019
ننشر لكم زوار نجوم مصرية الكرام تردد قناة الزمالك Zamalek الجديد، وتنطلق القناة عبر استديوهات DMC، وتم توفيرها علي جميع الأقمار الصناعية، والتي أعلن عنها المستشار “مرتضي منصور” في آخر تصريحاته، بعد زيارته لإستوديو القناة برفقة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وأشار بوضع خريطةِِ لبرامج قناة Zamalek، والتي تعمل علي متابعة كافة أحداث فريق القلعة البيضاء عبر قناته الرسمية.
تردد قناة الزمالك Zamalek الجديد عبر جميع الأقمار الصناعية
وإليكم الآن زوار نجوم مصرية الكرام، تردد قناة “الزمالك – Zamalek” عبر جميع الأقمار الصناعية، كل ما ينبغي عليكم فعله هو اختيار تردد القناة المتوافق مع القمر الصناعي المتاح لديك والبدء بتنزيل القناة، وإليكم جدول الترددات الآتي:
|القمر الصناعي
|تردد القناة
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|الإستقطاب
|وضع القناة
|نايل سات
|112019
|أفقي H
|5/6
|27500
|مجانية
|يوتلسات AB7
|11595.39
|عمودي V
|3/4
|27500
|مجانية
|AB2
|11678
|عمودي V
|3/4
|27500
|مجانية
|عربسات بدر 4
|12092
|عمودي V
|3/4
|27500
|مجانية
|نايل سات
|12169
|عمودي V
|3/4
|27500
|مجانية
موعد تشغيل قناة الزمالك
قام المستشار مرتضي منصور بالإعلان عن موعد بدء تشغيل قناة الزمالك، حيث أعلن بأنها ستبدأ ببداية شهر سبتمبر ونحن الآن حالياً فى سبتمبر الجاري، وبدأت القناة فعلاً بالعمل علي جميع الأقمار الصناعية، وتقدم قناة الزمالك العديد من البرامج الكروية المميزة بضيافة نجوم الكرة المحليين والعالميين، وتعمل القناة علي مدار 24 ساعة بدون توقف، وإليكم أبرز الكرويين الذين يظهرون علي القناة:
- الإعلامي خالد الغندور.
- الإعلامي أحمد جمال.
- الكابتن أحمد عبد الحليم.
- الكابتن طارق يحيي.
- الكابتن أحمد سمير.
- الصحفي محمد الشرقاوي.
- الصحفي كريم أبو حسين.
- الصحفي شادي عيسي.
- الصحفي صبحي عبد السلام.
- الصحفي عبد الشافي صادق.
- الصحفي إيهاب الفولي.
- الصحفي منتصر الرفاعي.