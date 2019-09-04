تردد قناة الزمالك 2019 جميع الأقمار الصناعية
تردد قناة الزمالك 2019 جميع الأقمار الصناعية
تقنية

تردد قناة ‘الزمالك – Zamalek’ الجديدة على جميع الأقمار الصناعية سبتمبر 2019

بواسطة عمرو المحمدي 0

ننشر لكم زوار نجوم مصرية الكرام تردد قناة الزمالك Zamalek الجديد، وتنطلق القناة عبر استديوهات DMC، وتم توفيرها علي جميع الأقمار الصناعية، والتي أعلن عنها المستشار “مرتضي منصور” في آخر تصريحاته، بعد زيارته لإستوديو القناة برفقة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وأشار بوضع خريطةِِ لبرامج قناة Zamalek، والتي تعمل علي متابعة كافة أحداث فريق القلعة البيضاء عبر قناته الرسمية.



تردد قناة الزمالك Zamalek الجديد عبر جميع الأقمار الصناعية

وإليكم الآن زوار نجوم مصرية الكرام، تردد قناة “الزمالك – Zamalek” عبر جميع الأقمار الصناعية، كل ما ينبغي عليكم فعله هو اختيار تردد القناة المتوافق مع القمر الصناعي المتاح لديك والبدء بتنزيل القناة، وإليكم جدول الترددات الآتي:



القمر الصناعيتردد القناةمعدل الترميزمعامل تصحيح الخطأالإستقطابوضع القناة
نايل سات112019أفقي H5/627500مجانية
يوتلسات AB711595.39عمودي V3/427500مجانية
AB211678عمودي V3/427500مجانية
عربسات بدر 412092عمودي V3/427500مجانية
نايل سات12169عمودي V3/427500مجانية

موعد تشغيل قناة الزمالك



 

قام المستشار مرتضي منصور بالإعلان عن موعد بدء تشغيل قناة الزمالك، حيث أعلن بأنها ستبدأ ببداية شهر سبتمبر ونحن الآن حالياً فى سبتمبر الجاري، وبدأت القناة فعلاً بالعمل علي جميع الأقمار الصناعية، وتقدم قناة الزمالك العديد من البرامج الكروية المميزة بضيافة نجوم الكرة المحليين والعالميين، وتعمل القناة علي مدار 24 ساعة بدون توقف، وإليكم أبرز الكرويين الذين يظهرون علي القناة:



  1. الإعلامي خالد الغندور.
  2. الإعلامي أحمد جمال.
  3. الكابتن أحمد عبد الحليم.
  4. الكابتن طارق يحيي.
  5. الكابتن أحمد سمير.
  6. الصحفي محمد الشرقاوي.
  7. الصحفي كريم أبو حسين.
  8. الصحفي شادي عيسي.
  9. الصحفي صبحي عبد السلام.
  10. الصحفي عبد الشافي صادق.
  11. الصحفي إيهاب الفولي.
  12. الصحفي منتصر الرفاعي.

سوف يهمك:



عمرو المحمدي

اسمى عمرو محمد مدون مصرى شغفى هو مجال التقنية والحاسوب ، اعشق التدوين ، ارغب فى مشاركة معرفتى فى الويب العربى

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد