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تردد قناة الزمالك الجديد “بيراميدز pyramids الرياضية سابقا” أغسطس 2019 الناقلة مباريات الدوري المصري العام وكأس مصر على نايل سات

كتب تامر أمينفي آخر تحديث
تردد قناة الزمالك الجديد “بيراميدز pyramids الرياضية سابقا” أغسطس 2019 الناقلة مباريات الدوري المصري العام وكأس مصر على نايل سات
تردد قناة البهايم

تردد قناة الزمالك الجديد وهي قناة “بيراميدز pyramids الأهرام” سابقا، والتي أطلق عليها حفنة من بعض الجماهير تردد قناة البهايم الناقلة للعديد من مباريات الدوري المصري، في الموسم الجديد له، والعديد من مباريات كأس مصر، كما نعرض عليكم الشكل العام للقناة وأهم برامجها، مع أبرز المحللين والإذاعيين المشهورين.

حيث تنطلق القناة، مع بداية الموسم الجديد لمباريات الدوري المصري، الدوري الممتاز، في 2 أغسطس، وسط ترقب كبير من الجماهير الكروية، المتابع والمحبة للكرة المصرية، والمتطلعة لمتابع كل جديد والقنوات الجديدة لما تحتويه من محتوى متميز.

تردد قناة الزمالك الجديد “بيراميدز pyramids

تردد قناة الزمالك الجديد “بيراميدز pyramids”

هي قناة مصرية شابة، تنطلق مع بداية انطلاق مباريات الدوري المصري ومباريات كأس مصر، تهدف للاستحواذ على اهتمام ومتابعة الجماهير المصرية المتابعة والعاشقة للفرق المصرية وأداء لاعبيها، وقد قامت بشراء البث الحصري للعديد من مباريات الدوري المصري، 10 مباريات من الدوري، و5 مباريات من كأس مصر، حيث يعتبر ذلك المحللين بداية جيدة للقناة لاجتذاب أكبر قدر من المشاهدة من الجماهير والاستحواذ على المشاهدات الأعلى، وهي قناة يمتلكها مستثمر سعودي وهي تتبع نادي بيراميدز الرياضي، نادي أسيوط سابقا، وبعد تطوير النادي تم تدشين القناة التابعة له.

تردد قناة البهايم

هذا ما أطلقته بعض الجماهير الغاضبة من تصرفات رئيس نادي الزمالك وترك آل الشيخ على مواقفهما من النادي الأهلي العريق حسب رؤيتة بعض الجماهير.

تردد قناة بيراميدز pyramids الجديدة 2018

اسم القناةالترددالاستقطابالترميزمجانية أو مشفرة
قناة بيراميدز pyramids11334افقي27500مجانية تبث من قمر نايل سات

وقد تعاقدت القناة مع العديد من أبرز المحللين والمعلقين الرياضيين:

  • المعلق الرياضي الأشهر مدحت شلبي
  • المعلق الرياضي خالد الغندور
  • المعلق على ماهر وأشرف قاسم
  • التوأمين الرياضيين إبراهيم وحسام حسن
  • اللاعب القديم والمدرب الحالي أحمد حسام ميدو

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ويتطلع محبي الكرة ومتابعيها انطلاق القنا الجديدة لمتابعة أول مبارياتها، الأهلي والإسماعيلي، كما أعلنت إدارة القناة في وقت سابق، بأفضل جودة في المشاهدة وأفضل برامج تتابعونها على قناتكم الشابة بيراميدز 2018.

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عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.

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