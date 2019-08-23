تردد قناة الزمالك الجديد “بيراميدز pyramids الرياضية سابقا” أغسطس 2019 الناقلة مباريات الدوري المصري العام وكأس مصر على نايل سات

تردد قناة الزمالك الجديد وهي قناة “بيراميدز pyramids الأهرام” سابقا، والتي أطلق عليها حفنة من بعض الجماهير تردد قناة البهايم الناقلة للعديد من مباريات الدوري المصري، في الموسم الجديد له، والعديد من مباريات كأس مصر، كما نعرض عليكم الشكل العام للقناة وأهم برامجها، مع أبرز المحللين والإذاعيين المشهورين.
حيث تنطلق القناة، مع بداية الموسم الجديد لمباريات الدوري المصري، الدوري الممتاز، في 2 أغسطس، وسط ترقب كبير من الجماهير الكروية، المتابع والمحبة للكرة المصرية، والمتطلعة لمتابع كل جديد والقنوات الجديدة لما تحتويه من محتوى متميز.
تردد قناة الزمالك الجديد “بيراميدز pyramids
تردد قناة الزمالك الجديد “بيراميدز pyramids”
هي قناة مصرية شابة، تنطلق مع بداية انطلاق مباريات الدوري المصري ومباريات كأس مصر، تهدف للاستحواذ على اهتمام ومتابعة الجماهير المصرية المتابعة والعاشقة للفرق المصرية وأداء لاعبيها، وقد قامت بشراء البث الحصري للعديد من مباريات الدوري المصري، 10 مباريات من الدوري، و5 مباريات من كأس مصر، حيث يعتبر ذلك المحللين بداية جيدة للقناة لاجتذاب أكبر قدر من المشاهدة من الجماهير والاستحواذ على المشاهدات الأعلى، وهي قناة يمتلكها مستثمر سعودي وهي تتبع نادي بيراميدز الرياضي، نادي أسيوط سابقا، وبعد تطوير النادي تم تدشين القناة التابعة له.
تردد قناة البهايم
هذا ما أطلقته بعض الجماهير الغاضبة من تصرفات رئيس نادي الزمالك وترك آل الشيخ على مواقفهما من النادي الأهلي العريق حسب رؤيتة بعض الجماهير.
تردد قناة بيراميدز pyramids الجديدة 2018
|اسم القناة
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|مجانية أو مشفرة
|قناة بيراميدز pyramids
|11334
|افقي
|27500
|مجانية تبث من قمر نايل سات
وقد تعاقدت القناة مع العديد من أبرز المحللين والمعلقين الرياضيين:
- المعلق الرياضي الأشهر مدحت شلبي
- المعلق الرياضي خالد الغندور
- المعلق على ماهر وأشرف قاسم
- التوأمين الرياضيين إبراهيم وحسام حسن
- اللاعب القديم والمدرب الحالي أحمد حسام ميدو
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ويتطلع محبي الكرة ومتابعيها انطلاق القنا الجديدة لمتابعة أول مبارياتها، الأهلي والإسماعيلي، كما أعلنت إدارة القناة في وقت سابق، بأفضل جودة في المشاهدة وأفضل برامج تتابعونها على قناتكم الشابة بيراميدز 2018.
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