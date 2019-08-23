تردد قناة الزمالك الجديد “بيراميدز pyramids الرياضية سابقا” أغسطس 2019 الناقلة مباريات الدوري المصري العام وكأس مصر على نايل سات

تردد قناة الزمالك الجديد “بيراميدز pyramids”

هي قناة مصرية شابة، تنطلق مع بداية انطلاق مباريات الدوري المصري ومباريات كأس مصر، تهدف للاستحواذ على اهتمام ومتابعة الجماهير المصرية المتابعة والعاشقة للفرق المصرية وأداء لاعبيها، وقد قامت بشراء البث الحصري للعديد من مباريات الدوري المصري، 10 مباريات من الدوري، و5 مباريات من كأس مصر، حيث يعتبر ذلك المحللين بداية جيدة للقناة لاجتذاب أكبر قدر من المشاهدة من الجماهير والاستحواذ على المشاهدات الأعلى، وهي قناة يمتلكها مستثمر سعودي وهي تتبع نادي بيراميدز الرياضي، نادي أسيوط سابقا، وبعد تطوير النادي تم تدشين القناة التابعة له.

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هذا ما أطلقته بعض الجماهير الغاضبة من تصرفات رئيس نادي الزمالك وترك آل الشيخ على مواقفهما من النادي الأهلي العريق حسب رؤيتة بعض الجماهير.

تردد قناة بيراميدز pyramids الجديدة 2018

اسم القناة التردد الاستقطاب الترميز مجانية أو مشفرة قناة بيراميدز pyramids 11334 افقي 27500 مجانية تبث من قمر نايل سات وقد تعاقدت القناة مع العديد من أبرز المحللين والمعلقين الرياضيين: المعلق الرياضي الأشهر مدحت شلبي

المعلق الرياضي خالد الغندور

المعلق على ماهر وأشرف قاسم

التوأمين الرياضيين إبراهيم وحسام حسن

اللاعب القديم والمدرب الحالي أحمد حسام ميدو

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ويتطلع محبي الكرة ومتابعيها انطلاق القنا الجديدة لمتابعة أول مبارياتها، الأهلي والإسماعيلي، كما أعلنت إدارة القناة في وقت سابق، بأفضل جودة في المشاهدة وأفضل برامج تتابعونها على قناتكم الشابة بيراميدز 2018.