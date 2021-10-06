إقبال كثيف من الجماهير حول تردد قناة الزمالك الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية 2021 اليوم فى البطولة التي انطلقت أمس في المملكة العربية السعودية، حيث تمكنت قناة الزمالك من شراء حقوق بث البطولة على شاشتها للمرة الأولي، الأمر الذي جعل الملايين من الجماهير البيضاء تبحث عن تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات من أجل متابعة مباراة القرن بين بطل أفريقيا وبطل أوروبا الزمالك وبرشلونة الاسباني الذي يضم بين صفوفه اللاعب المصري لاعب الزمالك السابق علي زين، واحد من أقوي وأفضل اللاعبين العرب علي مستوي العالم.

تردد قناة الزمالك الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية 2021 اليوم

تمكنت إدارة قناة الزمالك من نقل بطولة العالم للأندية السعودية 2021، في الفترة من 5 إلي 9 اكتوبر 2021، لذا يمكنكم الآن تنزيل التحديث الجديد لقناة الزمالك من خلال التردد التالي:



التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: نايل سات.

قد يهمك: • تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة اليوم

فيما استطاعت أيضاً قناة On Time Sports 3 من شراء حقوق البث المباشر لبطولة كأس العالم للأندية، لذا يمكنكم تنزيل التردد الجديد من خلال رابط تردد أون تايم سبورت.

برامج قناة الزمالك

يتم تقديم مجموعة مميزة من البرامج والفقرات على قناة أون تايم سبورت الرياضية المفتوحة من بين تلك البرامج التالي:

برنامج زمالكاوي: تقديم كل من خالد الغندور ومحمد أبو العلا في تمام الساعة الحادية عشرة يومياً.

برنامج الدرجة الثالثة: تقديم عبد الواحد السيد في تمام الساعة التاسعة مساءاً.

برنامج أخبارنا: تقديم نيرة الأحمر في تمام الساعة السادسة مساءا.

فضلا عن الاستديوهات التحليلية الخاصة بالمباريات والتي يتم فيها تقديم فقرات تحليلية قبل وبعد المباراة، من أبرز النجوم التي تقدم تحليل المباريات الكابتن فاروق جعفر، اسماعيل يوسف، جمال حمزة، احمد عيد عبد الملك، الحاوي، الكابتن طارق يحيي، الكابتن محمد عبد الحليم، النجم اشرف قاسم وغيرهم من النجوم الرياضية.

إلي هنا وصلنا معكم إلي ختام شرح تردد قناة الزمالك الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية 2021 اليوم