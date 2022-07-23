تردد قناة الزمالك الجديد 2022 على جميع الأقمار الصناعية Zamalek لمتابعة أقوى البرامج الرياضية

من أهم القنوات الفضائية التي يهتم بها الملايين من الشباب و الرجال هي القنوات الرياضية، وأصبحت قناة الزمالك من أقوى القنوات الفضائية المصرية التي يتابعها الملايين من مشجعي نادي الزمالك من جميع دول الوطن العربي، كما تضم القناة مجموعة متميزة من البرامج الرياضية واستديوهات التحليلية، وتهتم القناة بعرض كل ما يتعلق بالنادي الزمالك في جميع أنواع الرياضة كرة القدم وكرة السلة والسباحة والتنس وغيرها، ولذلك يهتم الجميع بمتابعة القناة ومشاهدة كل ما تقدمه القناة من برامج رياضية وسنقدم لكم تردد القناة الجديد على جميع الأقمار الصناعية.

تردد قناة الزمالك الجديد 2022

يحرص جميع مشجعي نادي الزمالك بمتابعة قناة الزمالك لمتابعة أقوى مباريات نادي الزمالك الجديدة والقديمة، وفي الفترة الأخيرة تم تغيير تردد القناة وبدأ جميع المتابعين يبحثون عن تردد القناة الجديد، ولذلك سنقدم لكم أحدث تردد لقناة الزمالك Zamalek وهو:

القمر الصناعي النايل سات. التردد 12092. الإستقطاب أفقي. معامل تصحيح الخطأ 5/6. معدل الترميز 27500. دقة الجودة HD.

التردد الثاني

القمر الصناعي العرب سات. التردد 11595. الإستقطاب أفقي. معامل تصحيح الخطأ 5/6. معدل الترميز 27500. دقة الجودة HD.

قناة الزمالك Zamalek

تعد قناة الزمالك Zamalek من أقوى القنوات الرياضية المصرية التي تم إطلاقها 31 ديسمبر 2019 م كبث تجريبي، واستطاعت القناة أن تحقق نجاح كبير جدًا وملايبن المشجعين لنادي الزمالك استقبال القناة و متابعتها ولذلك تم تم بثها المباشر عام 2020 م، القناة تهتم بكل ما يدور في نادي الزمالك في جميع أنواع الرياضة وبالأخص كرة القدم وهذا لأنها من الرياضات الشعبية التي يهتم بها الملايين، وتضم القناة مجموعة متميزة من الاستديوهات التحليلية والبرامج الرياضية.

أهم برامج قناة الزمالك Zamalek