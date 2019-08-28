تردد قناة الزمالك الجديد على القمر نايل سات وموعد بدء البث

تردد قناة الزمالك الجديد أصبح هو الأكثر بحثاً منذ أمس الثلاثاء بعد إعلان السيد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن إنطلاقها في بداية شهر سبتمبر المقبل، وكان هذا هو الخبر الأكثر إسعاداً لجمهور وعشاق نادي الزمالك بعد طول انتظار، حيث ترددت عدة أخبار حول إنشاء قناة خاصة بنادي الزمالك ولكن لم يحدث حتى صدر الخبر اليقين أمس عن إنشاء تردد قناة نادي الزمالك الجديد والذي من المنتظر أن يتم البث عليه في غضون أيام قليلة بعد الإنتهاء من كافة الإستعدادات اللازمة.

تردد قناة الزمالك على نايل سات

ويمكنكم متابعة قناة الزمالك على القمر نايل سات عن طريق ضبط جهاز الإستقبال على التردد التالي:

تردد قناة الزمالك

11449.

الإستقطاب

أفقي.

معدل الترميز

27500.

معامل تصحيح الخطأ

5/6.

محتوى تردد قناة نادي الزمالك

أعلن رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور عن أنه انتهى من الإتفاقيات الخاصة بإنشاء قناة نادي الزمالك الجديدة علماً بأنه ما زال في مرحلة اختيار الاستوديو وطاقم القناة الذي سيكون على أعلى درجة من المهنية والكفاءة وحب النادي.

وأضاف أن القناة ستكون بمثابة الإبن الرابع له بعد أحمد وأمير وأميرة وأنه سيهتم بها لتكون على رأس القنوات الرياضية وأنها حلم لكل جمهور نادي الزمالك وها هو يخطو أولى الخطوات الفعلية نحو تحقيقه، مشيراً إلى أن قناة نادي الزمالك ستضاف إلى الإنجازات الرائعة التي حدثت في عهده والتي يشهد بها كل أعضاء النادي وعشاقه.

برنامج الزمالك اليوم

وأوضح سيادة المستشار أن برنامج الزمالك اليوم سيكون هو البرنامج الأساسي من ضمن برامج قناة الزمالك اليوم وسوف يقدمه الكابتن خالد الغندور أيضاً.