تردد قناة الزمالك الجديدة سبتمبر 2019 .. على قمر نايل سات وموعد بدء البث المباشر

تردد قناة الزمالك الجديدة 2019 والتي أطلق عليها بعض الجماهير تردد قناة البهايم وهي قناة جديدة تم بثها في شهر سبتمبر 2019، الذي أعلن عنها مؤخرا رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، ونقدم لكم في هذا التقرير تردد قناة الزمالك الجديدة علي نايل سات وعرب سات ويوتل سات، حيث أنه الخبر الذي انتظره وترقبه الكثير من عشاق الساحرة المستديرة والفارس الأبيض المصري، وقد صار حلم امتلاك مشجعي النادي الأبيض قناة لفارسهم حقيقة بالفعل، حيث قد تم الإعلان عن إنشاء قناة الزمالك علي القمر الصناعي نايل سات بشكل رسمي ، وذلك للبث المباشر من خلالها، لمباريات وأخبار نادي الزمالك، وتم إطلاق القناة تحت مسمى قناة نادي الزمالك، وسيكون النادي الأبيض هو المسؤول الرئيسي عن وضع خارطة البرامج للقناة.







والجدير بالذكر أن قناة الزمالك الجديدة لديها ترددات عديدة على ثلاثة أقمار صناعية، وسنقدم لكم في هذه التقرير جميع الترددات الخاصة بقناة نادي الزمالك المصري، لسعد عشاق النادي الشهير بأخبار فريقهم ومتابعة مبارياته، تردد القناتين علي القمر الصناعي النايل سات، ويمكنكم استقبال القناتين من مصر لمتابعوة أهم المباريات والتي ستكون تحت إدارة نادي الزمالك.

تردد قناة الزمالك الجديدة







تردد قناة الزمالك الجديدة







أعلنت إدارة قناة الزمالك الجديدة عن ترددها على مختلف الأقمار الصناعية بكافة البيانات المتاحة في الجدول التالي:

القمر التردد الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز التشفير النايل سات 112019 أفقي 5/6 27500 مفتوحة نايل سات 12169 عمودي 3/4 27500 مفتوحة يوتلسات Eutelsat AB7 11595.39 عمودي 3/4 27500 مفتوحة عربسات بدر 4 12092 عمودي 3/4 27500 مفتوحة AB2 11678 عمودي 3/4 27500 مفتوحة مقدمي برامج قناة الزمالك الجديدة تضم قناة الزمالك الجديدة نخبة رائعة من أشهر المذيعين والإعلاميين على الساحة الفضائية للقنوات الرياضية فضلاً عن استوديوهات مزودة بأحدث التقنيات في عالم البث الفضائي، ومنهم الآتي: الإعلامي خالد الغندور .

الإعلامي أحمد جمال.

الكابتن أحمد عبد الحليم.

الكابتن طارق يحيي.

الكابتن أحمد سمير.

الصحفي شادي عيسى.

الصحفي عبد الشافي صادق.

الصحفي إيهاب الفولي.

الصحفي محمد الشرقاوي.

الصحفي كريم أبو حسين. أقرأ أيضا وتعرف على: الآن تردد قناة الفجر الرياضية الجديد سبتمبر alfajer tv 2019 | هنا تلفزيون الفجر عبر قمر نايل سات نواصل متابعة كل ما يخص تردد قناة الزمالك Zamalek الجديدة حتى يتم بدأ تشغيلها مع بداية الموسم الكروي الجديد بأقوى برامج واستوديوهات تحليلية متميزة.





