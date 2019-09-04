تردد قناة الزمالك الجديدة 2018
تردد قناة الزمالك الجديدة 2018
تقنية

تردد قناة الزمالك الجديدة سبتمبر 2019 .. على قمر نايل سات وموعد بدء البث المباشر

بواسطة ندى أيمن 3

تردد قناة الزمالك الجديدة 2019 والتي أطلق عليها بعض الجماهير تردد قناة البهايم وهي قناة جديدة تم بثها في شهر سبتمبر 2019، الذي أعلن عنها مؤخرا رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور،  ونقدم لكم في هذا التقرير  تردد قناة الزمالك الجديدة علي نايل سات وعرب سات ويوتل سات،  حيث أنه الخبر الذي انتظره وترقبه الكثير من عشاق الساحرة المستديرة والفارس الأبيض المصري، وقد صار حلم امتلاك مشجعي النادي الأبيض قناة لفارسهم حقيقة بالفعل، حيث قد تم الإعلان عن إنشاء قناة الزمالك علي القمر الصناعي نايل سات بشكل رسمي ،  وذلك للبث المباشر من خلالها، لمباريات وأخبار نادي الزمالك، وتم إطلاق القناة تحت مسمى قناة نادي الزمالك،  وسيكون النادي الأبيض هو المسؤول الرئيسي عن وضع خارطة البرامج للقناة.



والجدير بالذكر أن قناة الزمالك الجديدة لديها ترددات عديدة على ثلاثة أقمار صناعية، وسنقدم لكم في هذه التقرير جميع الترددات الخاصة بقناة نادي الزمالك المصري، لسعد عشاق النادي الشهير بأخبار فريقهم ومتابعة مبارياته، تردد القناتين علي القمر الصناعي النايل سات، ويمكنكم استقبال القناتين من مصر لمتابعوة أهم المباريات والتي ستكون تحت إدارة نادي الزمالك.

تردد قناة الزمالك الجديدة



تردد قناة الزمالك الجديدة 2019
تردد قناة الزمالك الجديدة

تردد قناة الزمالك الجديدة



أعلنت إدارة قناة الزمالك الجديدة عن ترددها على مختلف الأقمار  الصناعية بكافة البيانات المتاحة في الجدول التالي:

القمرالترددالاستقطاب  معامل تصحيح الخطأ  معدل الترميزالتشفير
النايل سات112019أفقي5/627500مفتوحة
نايل سات12169عمودي3/427500مفتوحة
يوتلساتEutelsat AB7      11595.39عمودي3/427500مفتوحة
عربسات بدر 412092عمودي3/427500مفتوحة
AB211678عمودي3/427500مفتوحة

مقدمي برامج قناة الزمالك الجديدة

تضم قناة الزمالك الجديدة نخبة رائعة من أشهر المذيعين والإعلاميين على الساحة الفضائية للقنوات الرياضية فضلاً عن استوديوهات مزودة بأحدث التقنيات في عالم البث الفضائي، ومنهم الآتي:

  • الإعلامي خالد الغندور .
  • الإعلامي أحمد جمال.
  • الكابتن أحمد عبد الحليم.
  • الكابتن طارق يحيي.
  • الكابتن أحمد سمير.
  • الصحفي شادي عيسى.
  • الصحفي عبد الشافي صادق.
  • الصحفي إيهاب الفولي.
  • الصحفي محمد الشرقاوي.
  • الصحفي كريم أبو حسين.

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نواصل متابعة كل ما يخص تردد قناة الزمالك Zamalek الجديدة حتى يتم بدأ تشغيلها مع بداية الموسم الكروي الجديد بأقوى برامج واستوديوهات تحليلية متميزة.



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ندى أيمن

    محررة صحفية في المواقع الإلكترونية وهواياتي القراءة والإطلاع على كل جديد من العلوم والمعرفة

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    1. غير معروف يقول

      الأهلي نادي هاس وواطي والله مافيش حد فيهم بيفهم علشان دول بياكلوا تبن يا بهايم

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    2. غير معروف يقول

      الاهلي بهايم والزمالك الملك انا الملك نادي الملوك مين فيكوا مشترك

      الرد
      1. غير معروف يقول

        دول شوية اهلاوية بهايم

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