تردد قناة الزمالك Zamalek الجديد 2019 لنقل أهم الأحداث والبرامج الرياضية

تردد قناة الزمالك الجديدة Frequency Channel Zamalek هي عبارة عن قناة فضائية مصرية يتم من خلالها تقديم أهم المباريات والتعليقات الخاصة بالمجال الكروي، من خلال وجود ستوديو التحليل لكل مباراة، يتم بث القناة على مدار اليوم وبدون أي إنقطاع وفيما يلي نحصل على التردد الصحيح بجودة عالية وأصبح تردد قناة الزمالك يبحث عنه الجميع حاليًا، وخاصة مشجعي نادي الزمالك اللذين يتشوقون لمعرفة أخبار نادي الزمالك أول بأول، ومتابعة كل جديد، وسوف تبث القناة على النايل سات وللحصول على القناة.

نبذة عن قناة الزمالك الجديدة

قناة الزمالك الجديدة.

هي القناة الرسمية لنادي الزمالك والتي تهتم بعرض كل ما يخص أخبار الرياضة والمباريات الرياضية وتحليلات المباريات بصورة واضحة وسليمة لأنها مقدمة من نخبة مميزة من أشهر الإعلاميين والمحللين للمباريات، كما تُعد قناة الزمالك الجديدة من أشهر القنوات الرياضية التي يتم بثها بجودة عالية وصورة نقية ويتابع هذه القناة عدد هائل من مشجعي نادي الزمالك حتى يتعرفون على كل ما هو جديد عن نادي الزمالك وقام المستشار مرتضى منصور بعقد مؤتمر ولقد ذكر فيه أن ادارة نادي الزمالك قامت بتوقيع عقدين مع شركة سما للإنتاج الإعلامي وهي المالكة لقناة الزمالك الجديدة، والعقد الآخر مع شركة لاين والتي تمتلك قناة LTC.

تردد قناة نادي الزمالك

من المقرر ان تنطلق قناة نادي الزمالك بعد عمل الهيكلة الإدارية للقناة خلال الايام القليلة المقبلة، حيث تظهر القناة إلى النور عبر القمر الصناعي المصري نايل سات على

تردد—– 11449— أفقي —27500—– ومعدل التصحيح—- 5/6.

وستحل قناة الزمالك على نفس تردد قناة “دي إم سي الإخبارية”، التي كانت موجودة على التردد ذاته في القمر الصناعي نايل سات، وجاء تردد قناة الزمالك الجديدة كالتالي..

موعد انطلاق قناة الزمالك الجديدة

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن انطلاق القناة خلال أيام قليلة، بعد تعيين رئيسا للقناة ووضع الخطة الكاملة للبىامج التليفزيونية المقرر ان يتم بثها على مدار اليوم.

مرتضى منصور يتسلم استديوهات قناة نادي الزمالك

كان الأستاذ محمود العسال وهو المستشار القانوني لقناة الحدث صرح بأن إدارة نادي الزمالك قامت بالتعاقد مع إدارة قناة الحدث بشراء حق البث على الشاشة وذلك لمدة خمسة أيام من كل أسبوع وتم تحديد موعد البرامج من يوم الإثنين حتى يوم الجمعة وذلك من كل أسبوع ولمدة ثلاث ساعات وتم تحديد الوقت وهو من الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً حتى الثانية ظهراً, ضيف أول الحلقات المقدمة هو مفاجأة كبيرة لجميع المشاهدين وهو مدرب نادي الزمالك “كريستيان جروس” وبعض اللاعبين والمترجم الخاص بالمدرب.

قناة الزمالك الرياضية تعمل على توظيف التكنولوجيا بأعلى المعايير المهنية، واستقطاب أفضل الكفاءات الريادة في توظيف التكنولوجيا، لذا فتعاقدت مع نخبة متميزة من نجوم الكرة المعروفون في الوسط الكروي، لتقديم مجموعة مختارة مثيرة من البرامج الرياضية، لتمثل بداية جديدة قوة لقناة بيراميد الرياضية، حيث تطمح قناة بيراميد أن تحدث نقله في الإعلام الرياضي وترتقي به وتفتح أفاق جديدة للتعاون والتنسيق مع المؤسسات الأخرى، وننشر لكم أيضا تردد قناة النيل الرياضية Nile Sport الجديد 2018.

على نايل سات بجودة HD.

وكان نادي الزمالك استطاع أن يحصل على ثلاث ساعات يوميا لإذاعة برامجه وأخباره الخاصة بالنادي، من الساعة الـ11 مساءا وحتى الثانية فجراً ومن المقرر أن يتولى ثلاث مذيعين مهمة تقديم هذا البرنامج وهم “خالد الغندور” و”أحمد الشريف” و”أحمد جمال” جاء ذلك في إطار خطة مسئولي نادي الزمالك لتطوير المنظومة الإعلامية داخل النادي بعد أن أصبح هذا البرنامج المتنفس الوحيد للتعبير عن أراء وأخبار وتعاقدات نادي الزمالك، وترددت أنباء بأن النادي الزمالك يفكر في زيادة عدد الساعات من 3 ساعات إلى 6 ساعات.

تردد قنوات أخرى

والجدير بالذكر أن محمود العسال، المستشار القانوني لقناة الحدث اليوم، كشف تفاصيل العقد الذي وقعته القناة مع نادي الزمالك بشأن عرض برنامج للنادي على شاشة القناة لمدة 5 أيام أسبوعيًا ,وقال العسال ان نادي الزمالك اشترى وقت على شاشة القناة من يوم الاثنين وحتى الجمعة من كل أسبوع، لمدة 3 ساعات في اليوم ، ليبدأ بث البرنامج من الساعة 11:30 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

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