تردد قناة الرياضية المغربية TNT-DVB الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء مباشراً عبر البث الأرضي على نايل سات
يبحث عشاق الأهلي عن تردد قناة الرياضية المغربية، الناقلة لمباراة الأهلي ضد الرجاء لتثبيتها ومشاهدة مباراة العودة في دور ربع النهائي، المقرر لها اليوم السبت 29 أبريل على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، كان الأهلي قد تغلب في مباراة الذهاب التي لعبت الأسبوع الماضي في القاهرة بهدفين دون رد، سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، مباراة الأهلي ضد الرجاء هي نسخة مكررة من الموسم الماضي الذي تقابل فيه الفريقين في دوري أبطال أفريقيا لحساب نفس الدور، وكان الأهلي فاز في الذهاب بالقاهرة 2-1 وتعادل الفريقين في المغرب 1-1، ليصعد الأهلي على حساب الرجاء للدور نصف النهائي.
نبذة مختصرة عن قناة الرياضية المغربية
قناة المغربية الرياضية هي قناة متخصصة في تقديم البرامج الرياضية ومباريات كرة القدم المحلية والدولية، التي يخوضها الفرق والمنتخبات المغربية، تم إطلاقها في 16 سبتمبر 2006 وبدأت بثها بتقنية SD، ومع التطور في تقنية البث تحولت لصيغة HD، تبث من مدينة الدار البيضاء أول مباراة نقلتها كانت في بطولة الدوري المغربي بين الحسنية والوداد المغربي، تمتلك العديد من الحقوق الحصرية وكذلك تضم نخبة من المذيعين والمراسلين المغاربة.
🎥| مغادرة بعثة المنتخب الوطني المغرب في رحلة مباشرة إلى الجزائر للمشاركة في كأس إفريقيا للأمم #مطار_الرباط_سلا#كاس_إفريقيا_للأممU17#سلا#المغرب#FRMF pic.twitter.com/dqF8bGy286
— Arryadia TV (@arryadiatv) April 28, 2023
مباريات اليوم على القناة
مباراة اليـوم،
مباشرة على الرياضية بث أرضي،
الوداد الرياضي – نادي سيمبا،
دوري أبطال إفريقيا، دور الربع النهائي – مباراة الإياب.#دوري_أبطال_إفريقيا#TotalEnergiesCAFCL #WACSSC@CAFCLCC @WACofficiel pic.twitter.com/1F5xXgsRdQ
— Arryadia TV (@arryadiatv) April 28, 2023
موعد مباراة الرجاء والأهلي القادمة
A decisive game awaits as we host 𝐀𝐥 𝐀𝐡𝐥𝐲 𝐒𝐂 next Saturday 🔜🦅
🎟️ Tickets are available now.
👉🏻 https://t.co/73oMyyc5T7 pic.twitter.com/Q4x8VRDAr4
— Raja Club Athletic (@RCAofficiel) April 23, 2023
- 20.00 : – الثامنة مساءً بتوقيت جرينتش.
- 21.00 : – الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المغرب.
- 22.00 : – العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة/ الكويت/ قطر/ العراق /جمهورية مصر العربية.
- 23.00 : – الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة/ سلطنة عُمان.
التشكيل المتوقع للأهلي أمام الرجاء
تردد قناة الرياضية المغربية TNT-DVB الأرضي
تنقل القناة برامجها على القمر الصناعي نايل سات عبر الترددات الأرضية والفضائية والبث الأرضي TNT، يتم ألتقاطه عن طريق تنزيل التردد التالي.
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد بتقنية SD
|11447 معامل الاستقطاب عمودي ترميز 27500
|التردد بتقنية HD
|11514 معامل الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500
أهم البرامج التي تنقلها القناة
- جميع مباريات البطولة الاحترافية المغربية لكرة القدم”الدوري المغربي”.
- مباريات الفرق المغربية في البطولات الأفريقية التي تقام بالمغرب على التردد الأرضي.
مباشرة على الرياضية بث أرضي،
الجيش الملكي – إتحاد الجزائر،
كأس الكونفدرالية الأفريقية، دور الربع النهائي – مباراة الإياب.#كأس_الكونفدرالية_الأفريقية#TotalEnergiesCAFCC@CAFCLCC @ASFAR_Officiel pic.twitter.com/o19kruFtjy
— Arryadia TV (@arryadiatv) April 27, 2023
- مباريات المنتخبات المغربية في مختلف المراحل السنية الدولية الرسمية والودية التي تقام في المغرب.
- بطولة كأس العرش المغربي لكرة القدم.
- جميع مباريات كرة اليد والسلة والطائرة إضافة إلي جميع الألعاب الفردية في المغرب.