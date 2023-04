تردد قناة الرياضية المغربية TNT-DVB الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء مباشراً عبر البث الأرضي على نايل سات

يبحث عشاق الأهلي عن تردد قناة الرياضية المغربية، الناقلة لمباراة الأهلي ضد الرجاء لتثبيتها ومشاهدة مباراة العودة في دور ربع النهائي، المقرر لها اليوم السبت 29 أبريل على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، كان الأهلي قد تغلب في مباراة الذهاب التي لعبت الأسبوع الماضي في القاهرة بهدفين دون رد، سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، مباراة الأهلي ضد الرجاء هي نسخة مكررة من الموسم الماضي الذي تقابل فيه الفريقين في دوري أبطال أفريقيا لحساب نفس الدور، وكان الأهلي فاز في الذهاب بالقاهرة 2-1 وتعادل الفريقين في المغرب 1-1، ليصعد الأهلي على حساب الرجاء للدور نصف النهائي.

قناة المغربية الرياضية هي قناة متخصصة في تقديم البرامج الرياضية ومباريات كرة القدم المحلية والدولية، التي يخوضها الفرق والمنتخبات المغربية، تم إطلاقها في 16 سبتمبر 2006 وبدأت بثها بتقنية SD، ومع التطور في تقنية البث تحولت لصيغة HD، تبث من مدينة الدار البيضاء أول مباراة نقلتها كانت في بطولة الدوري المغربي بين الحسنية والوداد المغربي، تمتلك العديد من الحقوق الحصرية وكذلك تضم نخبة من المذيعين والمراسلين المغاربة.

A decisive game awaits as we host 𝐀𝐥 𝐀𝐡𝐥𝐲 𝐒𝐂 next Saturday 🔜🦅

🎟️ Tickets are available now.

👉🏻 https://t.co/73oMyyc5T7 pic.twitter.com/Q4x8VRDAr4

— Raja Club Athletic (@RCAofficiel) April 23, 2023