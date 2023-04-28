تردد قناة الرياضية المغربية TNT-DVB الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء مباشراً عبر البث الأرضي على نايل سات

يبحث عشاق الأهلي عن تردد قناة الرياضية المغربية، الناقلة لمباراة الأهلي ضد الرجاء لتثبيتها ومشاهدة مباراة العودة في دور ربع النهائي، المقرر لها اليوم السبت 29 أبريل على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، كان الأهلي قد تغلب في مباراة الذهاب التي لعبت الأسبوع الماضي في القاهرة بهدفين دون رد، سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، مباراة الأهلي ضد الرجاء هي نسخة مكررة من الموسم الماضي الذي تقابل فيه الفريقين في دوري أبطال أفريقيا لحساب نفس الدور، وكان الأهلي فاز في الذهاب بالقاهرة 2-1 وتعادل الفريقين في المغرب 1-1، ليصعد الأهلي على حساب الرجاء للدور نصف النهائي.

نبذة مختصرة عن قناة الرياضية المغربية

قناة المغربية الرياضية هي قناة متخصصة في تقديم البرامج الرياضية ومباريات كرة القدم المحلية والدولية، التي يخوضها الفرق والمنتخبات المغربية، تم إطلاقها في 16 سبتمبر 2006 وبدأت بثها بتقنية SD، ومع التطور في تقنية البث تحولت لصيغة HD، تبث من مدينة الدار البيضاء أول مباراة نقلتها كانت في بطولة الدوري المغربي بين الحسنية والوداد المغربي، تمتلك العديد من الحقوق الحصرية وكذلك تضم نخبة من المذيعين والمراسلين المغاربة.

مباريات اليوم على القناة

موعد مباراة الرجاء والأهلي القادمة

A decisive game awaits as we host 𝐀𝐥 𝐀𝐡𝐥𝐲 𝐒𝐂 next Saturday 🔜🦅

🎟️ Tickets are available now.

👉🏻 https://t.co/73oMyyc5T7 pic.twitter.com/Q4x8VRDAr4 — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) April 23, 2023

20.00 : – الثامنة مساءً بتوقيت جرينتش.

21.00 : – الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المغرب.

22.00 : – العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة/ الكويت/ قطر/ العراق /جمهورية مصر العربية.

23.00 : – الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة/ سلطنة عُمان.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الرجاء

تردد قناة الرياضية المغربية TNT-DVB الأرضي

تنقل القناة برامجها على القمر الصناعي نايل سات عبر الترددات الأرضية والفضائية والبث الأرضي TNT، يتم ألتقاطه عن طريق تنزيل التردد التالي.

القمر الصناعي نايل سات التردد بتقنية SD 11447 معامل الاستقطاب عمودي ترميز 27500 التردد بتقنية HD 11514 معامل الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500

أهم البرامج التي تنقلها القناة

جميع مباريات البطولة الاحترافية المغربية لكرة القدم”الدوري المغربي”.

مباريات الفرق المغربية في البطولات الأفريقية التي تقام بالمغرب على التردد الأرضي.

مباريات المنتخبات المغربية في مختلف المراحل السنية الدولية الرسمية والودية التي تقام في المغرب.

بطولة كأس العرش المغربي لكرة القدم.