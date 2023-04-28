تقنية

تردد قناة الرياضية المغربية TNT-DVB الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء مباشراً عبر البث الأرضي على نايل سات

شريف أشرف

يبحث عشاق الأهلي عن تردد قناة الرياضية المغربية، الناقلة لمباراة الأهلي ضد الرجاء لتثبيتها ومشاهدة مباراة العودة في دور ربع النهائي، المقرر لها اليوم السبت 29 أبريل على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، كان الأهلي قد تغلب في مباراة الذهاب التي لعبت الأسبوع الماضي في القاهرة بهدفين دون رد، سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، مباراة الأهلي ضد الرجاء هي نسخة مكررة من الموسم الماضي الذي تقابل فيه الفريقين في دوري أبطال أفريقيا لحساب نفس الدور، وكان الأهلي فاز في الذهاب بالقاهرة 2-1 وتعادل الفريقين في المغرب 1-1، ليصعد الأهلي على حساب الرجاء للدور نصف النهائي.

تردد-قناة-الرياضية-المغربية-الناقلة-لمباراة-الأهلي-والرجاء-على-البث-الأرضي

نبذة مختصرة عن قناة الرياضية المغربية

قد يهمك:

“العودة”.. موعد مباراة الأهلي والرجاء في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والتشكيل المتوقع للأهلي

موعد مباراة الأهلي والرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

قناة المغربية الرياضية هي قناة متخصصة في تقديم البرامج الرياضية ومباريات كرة القدم المحلية والدولية، التي يخوضها الفرق والمنتخبات المغربية، تم إطلاقها في 16 سبتمبر 2006 وبدأت بثها بتقنية SD، ومع التطور في تقنية البث تحولت لصيغة HD، تبث من مدينة الدار البيضاء أول مباراة نقلتها كانت في بطولة الدوري المغربي بين الحسنية والوداد المغربي، تمتلك العديد من الحقوق الحصرية وكذلك تضم نخبة من المذيعين والمراسلين المغاربة.

مباريات اليوم على القناة

موعد مباراة الرجاء والأهلي القادمة

  • 20.00 : – الثامنة مساءً بتوقيت جرينتش.
  • 21.00 : – الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المغرب.
  • 22.00 : – العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة/ الكويت/ قطر/ العراق /جمهورية مصر العربية.
  • 23.00 : – الساعة  الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة/ سلطنة عُمان.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الرجاء

تردد قناة الرياضية المغربية TNT-DVB الأرضي

تنقل القناة برامجها على القمر الصناعي نايل سات عبر الترددات الأرضية والفضائية والبث الأرضي TNT، يتم ألتقاطه عن طريق تنزيل التردد التالي.

القمر الصناعي نايل سات
التردد بتقنية SD 11447 معامل الاستقطاب عمودي ترميز 27500
التردد بتقنية HD 11514 معامل الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500

أهم البرامج التي تنقلها القناة

  • جميع مباريات البطولة الاحترافية المغربية لكرة القدم”الدوري المغربي”.
  • مباريات الفرق المغربية في البطولات الأفريقية التي تقام بالمغرب على التردد الأرضي.

  • مباريات المنتخبات المغربية في مختلف المراحل السنية الدولية الرسمية والودية التي تقام في المغرب.
  • بطولة كأس العرش المغربي لكرة القدم.

المباريات على الرياضية المغربية

  • جميع مباريات كرة اليد والسلة والطائرة إضافة إلي جميع الألعاب الفردية في المغرب.
Avatar of شريف أشرف
شريف أشرف

شريف أشرف كاتب مصري، أحب مشاهدة كرة القدم والأفلام الأجنبية، ومتابعة الشأن العام والأخبار الافتصادية والسياسية، وأحب السفر خاصة الأماكن الأثرية، بكالوريوس هندسة أنتاج دفعة 2000.

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك تعليقاً
أحدث المقالات