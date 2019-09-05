تردد قناة الرياضية المغربية TNT المفتوحة عبر النايل سات SD و HD | أحدث ترددات 2020

تردد قناة الرياضية المغربية TNT المفتوحة، يبحث عنه كافة المغاربة من أجل متابعة أهم المباريات والبطولات الرياضية فضلا عن الاستديوهات التحليلية والبرامج، حيث تمتلك القناة حقوق نقل الدوري المغربي للمحترفين وكذلك بعض مباريات كأس العرش حيث يتم تخصيص كل مباراة على قناة مغربية معينة 2M – Tamazight – Arrabiaa.لذلك نوفر في التقرير التالي تردد قناة الرياضية المغربية TNT المفتوحة عبر النايل سات، حتى يمكنك تنزيل جميع القنوات عبر القائمة الموجودة على الريسيفر بسهولة ويسر فضلا عن توفير عناء البحث حول تردد قناة الرياضية المغربية TNT المفتوحة.

تردد قناة الرياضية المغربية TNT المفتوحة

يمكنكم مشاهدة قناة الرياضية المغربية 3 عن طريق البث المباشر المتوفر على الموقع وتبث عبر الأرضي بواسطة TNT وفضائيا عبر الأقمار الإصطناعية، ولتردد قناة الرياضية المغربية TNT المفتوحة، التالي:

تردد قناة الرياضية المغربية SD

نايل سات: 11474 عمودي 27500 هوتبيرد: 10873 عمودي 27500

تردد قناة الرياضية المغربية HD

نايل سات: 11514 عمودي 27500 هوتبيرد: 10873 عمودي 27500

قناة الرياضية المغربية TNT المفتوحة

الرياضية المغربية (Arryadia) هي ثالت القنوات المغربية من حيث العدد، هي قناة رياضية مغربية تهتم بالقضايا الرياضية المغربية وتعد القناة خطوة نحو اغناء المجال السمعي البصري.

تكتفي بتغطية الدرجة الثانية عبر النتائج اما الدرجة الثالتة (هواة) فيتم تخصيص برنامج أسبوعي خاص (هواة الموسم).

وتعد القناة الأولى من نوعها في المغرب والتي تختص بالرياضة المغربية كما تهتم بنقل كل المظاهر الرياضة التي تشارك فيها المنتخبات الرياضة المغربية

قررت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إطلاق قناة جديدة لتغطية الشأن الرياضي في المغرب، حيت انطلقت يوم 16 شتنبر 2006 عند منتصف النهار.

قناة متخصصة في بث كل الأنشطة التي تتعلق بالرياضة الوطنية المغربية و العربية وكذا الدولية من خلال نقل للفعاليات الوطنية وما يخص المغرب في التظاهرات الرياضية العالمية.

مركز البث بمدينة الدار البيضاء، بدأت بثها أول مرة سنة 2006 وبالضبط اليوم السبـت 16 من سبتمبر بمباراة الحسنية والوداد البيضاوي بتعليق يسري مراكشي.

وعن أبرز المعلقين، هم “يسري مراكشي، سفيان الراشيـدي، عبد الصمد ولـد شهيبـة، زهير الـرامـي، محمد العدالي، عادل المسعودي، هشام فرج”.