تردد قناة الرياضية السعودية KSA SPORTS : دوري بلس أغسطس 2019 ⚽ الناقلة مجانا أحداث الدوري السعودي للمحترفين للمحترفين عرب سات نايل سات

تردد قناة الرياضية السعودية KSA SPORTS والذي كان عشاق الرياضة السعودية خاصة الساحرة المستديرة في انتظاره على القمر المصري نايل سات، فقد أعلنت الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية عن انطلاق هوية جديدة خاصة بالقنوات الرياضية السعودية، فكان تردد قناة الرياضية السعودية KSA SPORTS، وانطلقت القنوات الرياضية السعودية الجديدة تحت مسمى (ksa sports)، وذلك اختصارًا لاسم المملكة العربية السعودية، وعن الترددات الجديدة للقنوات فتقرر بثها على القمر الصناعي المصري نايل سات بالإضافة للقمر عرب سات وجاءت الترددات كالتالي:

بعدما كثر البحث خلال الفترة الماضية على قناة رياضية سعودية على القمر المصري نايل سات تقوم ببث مباريات الدوري السعودي للمحترفين، والذي أصبح له عشاق كثر بجميع أرجاء الوطن العربي، فقد تحقق أمانيهم بهذه القناة الجديدة، ولكل من يبحث عن تردد قناة KSA sports الجديدة، وكذلك لعشاق كرة القدم السعودية ولمتابعي الدوري السعودي للمحترفين، فأخذنا على عاتقنا من خلال السطور السابقة عرض التردد الخاص بالقناة على القمر نايل سات والقمر عربسات، وكذلك عرضنا المعلومات الصحيحة اللازمة لاستقبال القناة ويمكنكم الاستمتاع بما ستقوم القناة بتقديمه على مدار كل يوم.

تردد قناة الرياضية السعودية KSA SPORTS دوري بلس

تردد قناة الرياضية السعودية KSA SPORTS

ومن الجدير بالذكر أن تركي آل الشيخ كان قد أعلن سابقاً أن هذه القنوات الرياضية السعودية الجديدة ستنقل بالتزامن مع مجموعة قنوات “إم بي سي برو” المباريات المتبقية من الدوري السعودي للمحترفين في أسابيعه الأخيرة والحاسمة، كما صرح آل الشيخ وذلك من خلال مداخلة مع القناة الرياضية: بداية من 1 مارس سوف تكون القنوات الرياضية السعودية تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة.

أبرز المعلقين على قناة الرياضية السعودية KSA SPORTS

ومن الجدير بالذكر أيضا أنه قد صرحت قناة الرياضية السعودية KSA SPORTS عن انضمام العديد من المعلقين الرياضيين البارزين

المعلقين الإماريتين علي الكعبي وعامر عبد الله

المعلق المصري مدحت شلبي.

المعلق عبد الله الحربي وجعفر الصليح

ومن الجدير بالذكر أنه قد انضم للقناة كلا من

يوسف الثنيان

محمد نور وفؤاد أنور

عيسى المحياني

سلطان البرقان

تركي السلطان

طارق التائب

عبد الله الواكد

خالد بدرة.

تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية HD

القمر التردد الاستقطاب الترميز النايل سات 12284 عمودي 27500 العرب سات 12149 أفقي 27500

تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية SD

من خلال الجدول التالي نعرض عليكم تردد قناة الرياضية السعودية بالتقنية العادية SD وهي أيضا عالية الجودة للصوت والصورة، وتبث القناة برامجها بهذه التقنية على القمر المصري نايل سات، وكذلك القمر العربي عرب سات.

القمر التردد الاستقطاب الترميز النايل سات 12149 أفقي 27500 العرب سات 12015 عمودي 27500

تردد السعودية الرياضية الأولى والثانية

التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل تصحيح الخطأ 12248 رأسي أو عمودي 27500 3/4

تردد السعودية الرياضية على القمر الصناعي بدر 6

التردد الاستقطاب معدل الترميز التصحيح 11976 عمودي 27500 5/6

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نتابع معكم ترتيب الفرق السعودية المشاركة في الدوري السعودي، وجدول المباريات لكل جولة أسبوعية، وكل التفاصيل الخاصة بمواعيد المباريات القادمة، ونتابع الترتيب بشكل مستمر بين الفرق المتنافسة، كما نتابع موعد المباريات القادمة بالدوري، وكذلك أي تغير على تردد القناة.

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