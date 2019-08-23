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تردد قناة الرياضية السعودية ksa “أغسطس 2019” ⚽ دوري بلس شاهد جميع مباريات الدوري السعودي

كتب تامر أمينفي آخر تحديث
تردد قناة الرياضية السعودية ksa “أغسطس 2019” ⚽ دوري بلس شاهد جميع مباريات الدوري السعودي
تردد قناة الرياضية السعودية برو تامر

تردد قناة الرياضية السعودية برو والناقلة لجميع مباريات الدوري السعودي في الموسم الكروي الجديد ومباراة اليوم، تابعوا معنا القناة الرياضية السعودية وكذلك تردد قناة الرياضية السعودية KSA SPORTS  فقد تم إنشاء قناة السعودية الرياضية في شهر رجب في عام 1423 هجري، وتخصصت في بث مباشر لمباريات السعودية، الدوري السعودي، دوري عبد اللطيف جميل، مباريات ودية للفريق السعودي مع فرق أجنبية، وهي قناة مجانية تبث مبارياتها في جميع أنحاء العالم العربي.

من الجدير بالذكر أنه لا تقتصر القناة على نقل الرياضة الأحداث الرياضية الخاصة بالساحرة المستديرة فقط، ولكنها تغطي كل أوجه الأحداث الرياضية، وذلك من خلال استوديوهات تحليلية متميزة يقدمها نخبة من المعلقين والمحللين والضيوف، وتقدم القناة استوديوهات تحليلية تسف فاعليات المباريات وفي الاستراحة، كما تقوم بالتغطية التحليلية بعد انتهاء المباريات والأحداث الرياضية في تميز غير مسبوق، ولا يقتصر الأمر على المحللين والنجوم بالمملكة السعودية، بل تستضيف القناة كبار النجوم المحللين العرب أيضا، لهذا أصبح للقناة عشاق بسائر البلدان العربية أما المحللين والنجوم التي تذخر بها شاشة قناة الرياضية السعودية.

تردد قناة الرياضية السعودية ksa

تردد قناة الرياضية السعودية

هي قناة سعودية رياضية، تعد من القنوات الأولى في الإنشاء والأعلى في المشاهدة والمتابعة من بين القنوات الرياضية السعودية، تبث قنواتها من قمر عرب سات، وتقوم أيضا بالبث على قمر نايل سات، وهي قناة رياضية سعودية مجانية، تقوم ببث مباريات الدوري السعودي وعبد اللطيف جميل، وتقوم أيضا ببث مباريات السعودية الودية بين الفرق السعودية والفرق الأجنبية.

تردد قناة الرياضية السعودية برو
تردد قناة الرياضية السعودية برو

 

اسم القناةالقمرالترددمعامل التصحيح
قناة السعودية الرياضيةعرب سات125236/5 الاتجاه عمودي.
اسم القناةالقمرالترددمعامل الترميز
تردد قناة السعودية الرياضية
نايل سات121493/4 أفقي

تردد قناة الرياضية السعودية برو Mbc Pro الرياضية السعودية

القناةالترددمعدل الترميزمعامل التصحيحالنمطالتعديلالقطبية
mbc pro12341275003/4DVB-S28PSKافقي

ترددات جميع  القنوات الرياضية السعودية كاملة كالتالي:

القمرالترددالاستقطابمعامل التصحيح
نايل سات11470V5/6
عرب سات12341H3/4
بدر 612341H3/4

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تردد قناة الرياضية السعودية KSA SPORTS

القمرالترددالاستقطابالترميز
النايل سات12284عمودي27500
العرب سات12149أفقي27500

تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية SD

من خلال الجدول التالي نعرض عليكم تردد قناة الرياضية السعودية بالتقنية العادية SD وهي أيضا عالية الجودة للصوت والصورة، وتبث القناة برامجها بهذه التقنية على القمر المصري نايل سات، وكذلك القمر العربي عرب سات.

القمرالترددالاستقطابالترميز
النايل سات12149أفقي27500
العرب سات12015عمودي27500

تردد السعودية الرياضية الأولى والثانية

الترددالاستقطابمعامل الترميزمعامل تصحيح الخطأ
12248رأسي أو عمودي275003/4

تردد السعودية الرياضية على القمر الصناعي بدر 6

الترددالاستقطابمعدل الترميزالتصحيح
11976عمودي275005/6
نتابع معكم تردد القناة الرياضية السعودية الناقلة لمباريات الدوري السعودي على عرب سات وبدر 6، ذلك الدوري الذي نال شعبية طاغية في قارة آسيا، بسبب الفرق القوية التي يتمتع بها الدوري السعودي الممتاز.

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ومن الجدير بالذكر انه قد انطلقت إشارة البث الأولى لهذه القنوات في الثالثة عصر الجمعة 8 يونيو 2018، وقد تقرر أن تكون القناة الأولى مخصصة لنقل جميع مباريات المنتخبات العربية الأربعة المشاركة في كأس العالم، وذلك في حال نجاح السعودية في الحصول على حق البث.نتعرف معكم دائما وأول بأول على ترتيب فرق الدوري السعودي دوري عبد اللطيف جميل، وذلك قبل بداية كل جولة من جولات الدوري السعودي.

وسنتابع معكم جميع ما يستجد من أخبار حول تردد القناة وكذلك جميع ما يتعلق بموعد مباريات الدوري السعودي للمحترفين وكذلك سنحدث دائما وبصفة مستمرة جدول ترتيب الدوري السعودي.

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عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.