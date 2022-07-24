تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد| وموعد المباراة

تتجه أنظار عُشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب كشمان فيلد بلاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، لمشاهدة ومتابعة كلاسيكو الأرض المباراة الودية المرتقبة بين الغريمين التقليدين، ريال مدريد وبرشلونة، والتي تنطلق صافرة بدايتها في تمام الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت القاهرة، السادسة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، السابعة صباحًا بتوقيت أبو ظبي.

مباراة يتابعها الملايين

ويهتم بمتابعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة الملايين حول العالم، نظرًا لطبيعة مباريات الكلاسيكو بينهما، بالإضافة إلى أن الماتش قد يشهد ظهور نجوم لأول مرة، لاسيما المهاجم البولندي ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة الحالي والمنتقل حديثًا من بايرن ميونيخ.

تشكيل برشلونة المتوقع

في حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: ديست، أروخو، كريستنسن، ألبا.

وفي خط الوسط: جافي، بوسكيتس، بيدري.

وفي الهجوم: رافينها، أوباميانج، فيران توريس (ليفاندوفسكي).

تشكيل ريال مدريد المتوقع

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، روديجر، ألابا.

خط الوسط: تشواميني، كاسيميرو، توني كروس.

خط الهجوم: رودريجو، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

تردد قناة الرابعة العراقية

أما عن تردد قناة الرابعة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية التي تنطلق فجر اليوم الأحد 23 يوليو، فمتاحة عبر القمر الصناعي النايل سات على التردد التالي:

التردد الاستقطاب مُعدّل الترميز مُعدّل تصحيح الخطأ 11334 أفقي 27500 5/6

جدير بالذكر أن قناة دبي الرياضية تنقل أيضًا أحداث مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني في المباراة الودية فجر اليوم.