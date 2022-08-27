تقنية

تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية 2023 ALRabiaa Sport علي نايل سات وعرب سات

أحمد محمد مصطفى

يبحث عدد كبير من الأشخاص عبر محركات بحث جوجل عن تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية 2023 الجديد وذلك بعد التحديثات الأخيرة في القناة وتحديث التردد الخاص بها، وتعد قناة الرابعة العراقية واحدة من القنوات الشهيرة والمميزة التي يتابعها الملايين من الأشخاص بشكل شهري في العراق لذلك نوفر لكم في هذا الموضوع تردد القناة علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية

تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية

قناة الرابعة العراقية الرياضية واحدة من اشهر القنوات الرياضية في العراق والتي توفر جميع اخبار الرياضة بشكل عام بجميع فروعها مثل اخبار كرة القدم والطائرة وجميع العاب الرياضة الأخرى، كما انها تنقل اخبار الكرة العالمية مثل اخبار نادي برشلونة واخبار نادي ريال مدريد وكافة الفرق الأوروبية الأخرى فهي من اعرق القنوات الرياضية لذلك يهتم الكثير من محبي الرياضة بالعثور علي القناة لمتابعة جديد الاخبار.

تعرف على أحدث تردد لقناة الرابعة العراقية الرياضية على النايل سات وعرب سات لعام 2022

تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2022 على النايل سات والعرب سات هنا

من الأسباب التي جعلت قناة الرابعة العراقية الرياضية واحدة من أبرز القنوات الرياضية في السنوات الأخيرة انها تضم مجموعة متنوعة ومختلفة من البرامج الرياضية التي تعمل علي مدار الـ 24 ساعة وبالتالي لن تتوقف القناة عن العمل ويمكنك متابعتها ومعرفة اخر اخبار عالم الرياضة وكرة القدم في أي وقت.

‏تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية على النايل سات

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11678.
  • استقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية على العرب سات

  • القمر الصناعي: عرب سات.
  • التردد: 11747.
  • استقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 2/3.
أحمد محمد مصطفى

أحمد محمد مصطفى طالب في كلية أصول دين بالأزهر الشريف أحب التدوين، والكتابة في العديد من المجالات المختلفة أهمها هي التقنية، واخبار التكنولوجيا، وجميع الخدمات الحكومية.


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