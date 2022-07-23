تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية الجديد HD على النايل سات و العرب سات 2022

يبحث الكثير من الأشخاص في الساعات القليلة الماضية عن تردد قناة الرابعة العراقية، حيث تعتبر قناة الرابعة العراقية الرياضية قناة متكاملة وفريدة من نوعها متخصصة في تقديم محتوى رياضي كبرامج رياضية وتحليلات وغيرها، كما تقدم مباريات حصرية كمباريات كأس آسيا، كما تبث أيضا مباريات ودية خاصة بالقارة الأروبية كمباراة برشلونة وريال مدريد القادمة وهي القناة الوحيدة المتخصصة في تقديم مثل هذا المحتوى الذي يهتم به الكثير من عشاق كرة القدم.

تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية

تعتبر القناة العراقية الرابعة من أشهر القنوات الرياضية التي تبث مباريات كأس أمم آسيا، وهو أمر مهم للغاية ومميز لكل متابعينها، ولهذا السبب تحاول القناة باستمرار تجديد بياناتها وزيادة متابعينها، كما تحرص القناة حرصا تاما على تقديم محتوى ذو جودة عالية حتى تتمكن من جذب أكبر عدد من المتابعين حول العالم، وما يميز هاته القناة الرياضية عن غيرها، أنها تبث محتواها بجودة عالية جدا وبدون تقطيع، ويمكنك ضبط تردد قناة الرابعة العراقية على النايل سات أو عرب سات من خلال الجدول التالي:

القمر التردد نايل سات التردد : 11678. الاستقطاب : افقي. معامل التصحيح : 27500. معدل الترميز : 5/6. عرب سات التردد : 11747. الاستقطاب : عمودي. معامل التصحيح : 27500 . معدل الترميز : 2/3.

مميزات قناة الرابعة العراقية

تتميز قناة الرابعة العراقية بالعديد من المميزات التي جعلتها تجذب الملايين من المتابعين حول العالم، ونذكر منها: