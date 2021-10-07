يبحث الكثيرون في الوطن العربي عن تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية من اجل متابعة البرامج والمباريات والبطولات الرياضية التي تقوم بعرضها القناة في مختلف التوقيتات ومن بين ابرز هذه الأحداث التي تجد عليها عمليات بحث مكثفة في هذه الأيام هي مشاهدة التصفيات المؤهلة لكأس العالم لقارة أسيا، حيث استطاعت قناة الرابعة العراقية الرياضية في شراء حقوق بث هذه المباريات، كما استطاعت أيضا في نقل بطولة الاتحاد الأسيوي وغيرها من البطولات الرياضية التي يرغب في مشاهدتها الملايين في الوطن العربي.

تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية علي جميع الأقمار الصناعية 2021

يمكنكم الآن تنزيل التردد الجديد لقناة الرابعة العراقية من خلال الضغط علي الضبط وإضافة قناة ثم تسجيل البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11678.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: افقي.

التردد 11747 القمر الصناعي عرب سات معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 2/3 الاستقطاب عمودي

كما يمكنكم استقبال أشارة بث القناة من خلال تردد اخر كالتالي:

التردد: 12064. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: القمر الصناعي: نايل سات. الاستقطاب: عمودي.

موعد مباراة العراق ولبنان

يترقب أبناء الشعب العراقي واللبناني مباراة العراق ولبنان التي تقام علي استاد خليفة الدولي ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022 وذلك في الجولة الثالثة من البطولة، حيث تقام المباراة يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 في التوقيتات التالية:

تقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت أبوظبي.

تذاع المباراة بتوقيت العراق في تمام الساعة 5.30 م.

تقام المباراة بتوقيت القاهرة في تمام الساعة 4.30م.

ترتيب مجموعة العراق في تصفيات كأس العالم

يتصدر مجموعة العراق فريق كوريا الجنوبية الذي استطاع أن يفوز مباراة ويتعادل مباراتين، لتكون النتيجة النهاية لترتيب المجموعة كالتالي:

كوريا الجنوبية برصيد 5 نقاط. الإمارات برصيد نقطتين من تعادلين سوريا برصيد نقطتين من تعادلين لبنان برصيد نقطة واحدة من تعادل. العراق برصيد نقطة واحدة من تعادل.

مشاهدة مباريات الدول العربية في تصفيات كأس العالم قطر 2022

لمتابعة مباراة سوريا وكوريا الجنوبية يمكنكم مشاهدتها غبر تردد قناة أبوظبي الرياضية .

. لمتابعة مباراة السعودية واليابان يمكنكم مشاهدتها من خلال تنزيل تردد قناة ssc الرياضية.

ولمشاهدة مباراة مصر وليبيا قم بتنزيل تردد قناة اون تايم سبورت.

إلى هنا وصلنا معكم إلى نهاية شرح كيفية ضبط تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية علي جميع الأقمار الصناعية 2021.