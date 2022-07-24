يبحث العديد من محبي ومشجعي كرة القدم خاصة والرياضة بشكل عام عن تردد قناة الرابعة الرياضية حيث أنها تعتبر واحدة من أهم القنوات الرياضية وخاصة بعد إعلان قناة الرابعة عن نقل مباراة الكلاسيكو الودية بين فريقي برشلونة وريال مدريد خلال الموسم المقبل مما زاد البحث عن التردد الخاص بها ومن الجدير بالذكر أنه تم عرض مباريات ليفربول ومانشستر يونايتد من كأس بانكوك وكأس الأمم الأسيوية أيضا علي قناة الرابعة، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية hd الجديد علي النايل والعرب سات 2022.

قناة الرابعة الرياضية

تعتبر قناة الرابعة الرياضية العراقية واحدة من القنوات الفضائية المهمة في الوطن العربي حيث أنها تحصل على حق إذاعة المباريات الهامة والبطولات العالمية، بالإضافة إلى أنها تيث بث مباريات كأس العالم الحصرية، ومن الجدير بالذكر أن قناة الرابعة هي قناة مجانية تماماً ولا تحتاج إلى دفع أي اشتراكات، وتقوم إذاعة برامجها على مدار 24 ساعة دون انقطاع أو تشويش مع مجموعة كبيرة جدًا من المحللين الرياضيين.

تردد قناة الرابعة الرياضية الجديد

تردد قناة الرابعة على النايل سات

⭐ القمر الصناعي نايل سات ⭐ التردد 11334 ⭐ معدل الترميز 27500 ⭐ الاستقطاب أفقي أو H ⭐ معدل التصحيح 5/6 ⭐ الجودة HD

تردد قناة الرابعة العراقية علي العربسات

⭐ القمر الصناعي عربسات ⭐ التردد 11747 ⭐ معدل الترميز 27500 ⭐ الاستقطاب أفقي أو H ⭐ معدل التصحيح 5/6 ⭐ الجودة HD

خطوات تنزيل قناة الرابعة الرياضية

يمكن تنزيل قناة الرابعة علي أجهزة الرسيفر المنزلي من خلال الخطوات التالية:

في البداية الدخول إلى القائمة الرئيسية.

اختيار الإعدادات أو setting.

الضغط على التثبيت ثم تحديد التثبيت اليدوي.

تحديد القمر الصناعي وكتابة التردد الخاص بالقناة.

الانتظار حتى يتم تنزيل القناة ضمن مجموعة القنوات على الرسيفر.

مميزات قناة الرابعة

تتميز قناة الرابعة الرياضية بعدد من المميزات ومنها:

قناة الرابعة هي قناة مجانية تماماً ولا تحتاج إلى اشتراك شهري.

تبث برامجها على مدار 24 ساعة دون انقطاع أو تشويش.

تعمل القناة على تحديث الترددات الخاصة بها بشكل دوري لتوفير أحسن جودة للصوت والصورة للمشاهد.

البث المباشر للقناة

تتيح قناة الرابعة لجميع عشاق كرة القدم والمشجعين متابعة جميع المباريات التي تم بثها من خلال البث المباشر للموقع الرسمي لقناة الإنترنت.