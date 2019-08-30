تردد قناة الرأي الكويتية الجديد Alrai TV علي نايل سات ومواعيد مسلسل للحب جنون

تردد قناة الرأي الكويتية التردد الأول في دولة الكويت من حيث الشعبية والأهمية، قناة الراي الكويتية تمتلك مصداقية كبيره جدا دول الخليج العربي جميعا وفي الكويت خصيصا، تردد قناة الرأي الفضائية الكويتية يصنف باعتباره تردد القناة الأولي في الكويت حيث تعمل قناة الرأي علي تقديم كل ما يشغل بال المواطن الكويتي.

قناة الرأي الكويتية هي قناة منوعات تعرض عدد لا بأس به من البرامج السياسية الاقتصادية والترفيهية، وتتناول بالبحث كافة الآراء المطروحة في كل قضايا المواطن الكويتي لتعطي له وجبة دسمة من المعلومات والأخبار التي تظهر يوميا علي الساحة الإعلامية، وبناء علي ما سبق بيانه نقدم لكم تردد قناة الرأي الكويتية الفضائية كمحل لهذا الموضوع علي موقع نجوم مصرية.

تردد قناة الرأي الكويتية علي نايل سات.

تردد قناة الرأي الكويتية الجديد 2018. القمر التردد معامل الخطأ القطبية معدل الترميز نايل سات 11678 MHZ 3/4 عامودي 27500

علي كل من يرغب في التمتع بكل ما يعرض علي القناة فقط ضبط تردد قناة الرأي كما سبق والاستمتاع بما تنشره من برامج ومسلسلات وحوارات شيقة.

المسلسلات العربية علي تردد قناة الرأي الكويتية.

تهتم قناة الرأي كما سبق و ذكرنا بتقديم محتوي متنوع لا يقتصر علي الأخبار والبرامج فقط بل تهتم القناة بكل طوائف الأسرة الكويتية، ومن أشهر محتويات القناة المسلسلات العربية المعروضة عليها مثل المسلسل المصري الصفعة بطولة النجم المصري المحبوب شرف منير، كما تتناول أيضا قناة الرأي عرض الأفلام العربية باستمرار علي شاشتها، ومما لا يدع مجالا للشك أن استهداف فئات متعددة من خلال المحتوي المعروض علي القناة يساعد تردد قناة الرأي علي التوغل داخل كل البيوت الكويتية والخليجية.

البث المباشر تردد قناة الرأي علي الانترنت.

في إطار جهود القناة المتواصلة للتميز ومواكبة كل ما هو جديد بدأ القناة في استخدام تقنية حديثه جدا تساعد علي زيادة متابعي القناة، وهي البث المباشر لتردد قناة الرأي علي الإنترنت، حيث يستطيع كل من يبحث عن القناة أو كل من يتعذر عليه الوصول إلي تردد قناة الرأي علي أجهزة الاستقبال متابعه كل ما تعرضه القناة علي شاشتها بكل سهولة من خلال الإنترنت.

برنامج الشيف الكويتي.

واحد من برامج الطبخ المميزة جدا في الكويت، وقد زاد اهتمام المشاهدين به خصوصا في رمضان مع كثرة العزومات رغبه كل الأمهات في تقديم أشهى المأكولات، يعرض البرنامج يوميا فى تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت الكويت، وقد نال البرنامج اهتمام الكثيرين وذلك يعود لما يقدمه من وصفات شهية، هذا البرنامج وضع تردد قناة الرأي الكويتية في دائرة اهتمام كل سيدات الكويت

برنامج مسائي

هوا برنامج حواري يعض يوميا على تردد قناة الرأي ويقدم أهم وأحدث الأخبار السياسية والافتصادية الخاصة بدولة الكويت، حيث يستضيف البرنامج أهم وأبرز الوجوه الإعلامية سواء السياسية أو الاقتصادية أو الفنية ليناقش كافة المستجدات في دولة الكويت، يعتبر برنامج مشائي مش أشهر برامج التوك شو في الوطن العربي لما له من سمعة حسنة بعرضه لكافة الأخبار بمنتهي الحيادية والدقة، يعرض برنامج مسائي عبر تردد قناة الراي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا من السبت إلى الثلاثاء.

جدول برامج القناة

· كاش مع النبهان · 09:55 صباحًا الأربعون الأخلاقية · 10:50 صباحًا [15 دقيقة] · صلاة الجمعة · 11:05 صباحًا [30 دقيقة] · أحاديث وعبر · 11:35 صباحًا · أم سعف · 12:00 مساءً · الراي · 12:15 مساءً [65 دقيقة] · البيت المائل · 01:20 مساءً · للحب جنون · 02:15 مساءً · أحاديث وعبر · 03:00 مساءً [60 دقيقة] · مرني · 04:00 مساءً [60 دقيقة] · أم سعف · 05:00 مساءً [85 دقيقة] · كاش مع النبهان · 06:25 مساءً · نشرة الأخبار · 06:45 مساءً · أم سعف · 07:00 مساءً · الراي · 08:00 مساءً [30 دقيقة] · ال 18 · 08:30 مساءً · نشرة الأخبار · 08:50 مساءً [70 دقيقة] · كاش مع النبهان · 10:00 مساءً الأربعون الأخلاقية · 11:30 مساءً [30 دقيقة]

انتهينا من تقديم تردد قناة الرأي الجديد على نايل سات وعرب سات مع توضيح موجز مبسط لكا تعرضه القناة، كان ذلك بجانب تقديمنا لجدول البرامج المقدمة على قناة الرأي الكويتية ليوم السبت 9 يونيو، أخيرا نخبركم باستعدادنا التام للرد على كل ما يدور في أذهان متابعينا من أسئله واستفسارات تخص تردد قناة الرأي الكويتية.