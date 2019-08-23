تردد قناة الرأي الكويتية Alrai TV أغسطس 2019 لعشاق القناة الكويتية الأشهر على قمر نايل سات .. عرب سات

تردد قناة الرأي الكويتية Alrai TV الجديد على القمر الصناعي نايل سات والعرب سات، فأصبح تردد قناة الرأي الكويتية Alrai TV محل بحث لما تتمتع به القناة من مصداقية لدى مشاهديها، فالقناة تكتسب يوما بعد يوم شريحة جديدة من المحبين والمتابعين، فتعتبر قناة الرأي من افضل القنوات الكويتية، حيث تقوم القناة بعرض البرامج الترفيهية، وكذلك تقو بعرض البرامج الإخبارية وكذلك برامج المنوعات وذلك لجميع شرائح المشاهدين على اختلاف أنواعها، وذلك من مشاهدي من دولة الكويت وسائر البلدان العربية، كما أن قناة الرأي الكويتية Alrai TV تعتبر من القنوات التي لاقت حظاً واسعاً في الوطن العربي، ليس في دول الخليج فقط، بل وامتدت شهرة القناة إلى مصر لتحظى بإعجاب المشاهد المصري.
تنبيه هام تم تحويل القناة للعمل بتقنية HD على نفس التردد وحاليا القناة صوت فقط بدون صورة على الرسيفر الذي يعمل بتقنية SD، وحين عودة القناة للتقنية السابقة ستعود الصورة على الفور
تردد قناة الرأي الكويتية Alrai TV
ملحوظة هامة جداً
قناة الرأي الكويتية مستمرة في البث على النايل سات وذلك بصيغة MEPG 4، وهي تعمل على بعض أجهزة SD بالإضافة للأجهزة عالية وفائقة الجودة على ترددها الجديد
تردد 11678 – رأسي أو V – معامل ترميز 27500
التردد خاص بمنطقة المشرق الغربي فقط والذي يشمل دول الخليج والعراق وسوريا
تردد قناة الرأي الكويتية Alrai TV
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|FEC
|نايل سات
|10873(V)
|27500
|عمودي
|3/4
تردد قناة الرأي الكويتية على نايل سات وعرب سات
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|نايل سات
|11765
|أفقي
|27500
|5/6
|نايل سات
|11678
|عامودي
|27500
|تلقائي
يمكن تجربة التردد الأول وفي حالة وجود أي مشكلة يمكن وقتها اللجوء إلى التردد الثاني.
|المدار
|القمر
|التردد
|FEC/SR
|7.0°W
|نايل سات
|11765 (h)
|27500 – 5/6
|26.0°E
|عرب سات
|12054 (v)
|27500 – 5/6
- تردد قناة الرأي “Alrai TV” على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بدر 4، والقناة تختص بتقديم العديد من البرامج المتنوعة، ولم يقتصر الأمر على لون أو نوع واحد من البرامج، كما تقوم القناة أيضاً بتقديم المسلسلات الدرامية وكذلك الأفلام الأجنبية كما تهتم بتقديم نشرات إخبارية مميزة وحيادية، وتقدم من خلالها آخر الأخبار وتطورات الأحداث بدولة الكويت، وتعمل القناة على مدار ال24 ساعة دون توقف أو تشفير.
بعد مراجعة قناة الرأي بخصوص تردد القناة تبين أن القناة تعمل على قمر النيل سات حاليا وتوقف بثها على القمر العرب سات لظروف التقنية، وقريبا سيتم حل العوائق التقنية بخصوص القمر عرب سات، والترددات التي تعمل حالياً هي:
التردد : 11765
الاستقطاب : أفقي
معدل الترميز : 27500
معامل تصحيح الخطأ : 5/6
وإذا لم يعمل التردد السابق قم بتجريب التردد التالي، وهناك تردد أخر للقناة على مدار أخر لقمر نايل سات وهذا التردد كالتالي :
التردد : 11678.
الاستقطاب : عمودي.
معدل الترميز : 27500.
معامل تصحيح الخطأ : تلقائي.
تردد قناة الرأي الكويتية Alrai TV تردد قناة الرأي الكويتية Alrai TV علي النايل سات 2018
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|FEC
|نايل سات
|10873(V)
|27500
|عمودي
|3/4
تردد الرأي 2018
|المدار
|القمر
|التردد
|FEC/SR
|7.0°W
|نايل سات
|11678 (v)
|27500 – 3/4
تابع معنا عزيزي القارئ فنحن نعمل جاهدين على الوصول لأسباب توقف البث لقناة الرأي على قمر عرب سات، ونتواصل مع القائمين على أمر القناة لمعرفة الأسباب الحقيقية لتوقف البث، وكذلك معرفة موعد عودة الأمور لما كانت عليه.
قناة الرأي الكويتية Alrai TV تقدم مجموعة من البرامج المتنوّعة التي تلبّي متطلّبات جميع الفئات العمرية من الرجال، النساء، المراهقين، و الأطفال على حدّ سواء، ويرجع سبب ذلك إلى استخدام أحدث تجهيزات البثّ التلفزيوني الفضائي .
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إنّ قناة الرأي الكويتية Alrai TV تبث إرسالها وفقا لأرقى المعايير الحديثة، وذلك من خلال الأقمار الصناعيّة نايل سات وعرب سات ، كما تسعى قناة الرأي الكويتية Alrai TV بشكل دائم إلى مواكبة الأفضل دائما، وذلك في مجال التطورات التكنولوجية. فتحظى القناة بأكبر نسبة مشاهدة.
التعليقات
ارجو تعديل صوره القناه انا من اشد المعجبين بيها
السلام عليكم ورحمة وتعالي وبركاته اللهم صل وسلم علي سيدنا محمد صل الله عليه وسلم والله انا من السودان موحتاجه الي المبلغ عشان ماعندنا بيت اسميه هناء السماني ده رقم الجوال ٠٩٩٥٧٣٣٢٨٨
سلام عليكم صار لنه من شهر ٥ سنه الماضيه ومب قادرين تحطون تردد ع عرب سات شنو مشكله نرسل لكم ما ف رد منكم ابدا ارجوا منكم حل هاذي مشكله ف أسرع وقت ونحنه دخلنه ع سنه جديده
حرام عليكم واللله من بداية السنه 2018 وانتم مسكرين القناة علينا جربنا كل الترددات و مافي شي
رجعولنا القناة على التردد القديم …. او حطو تردد خاص بمنطقة
شمال افريقيا .. الجزائر تونس المغرب ليبيا ..الخ
السلام عليكم انا من العراق نحن من اشد متابعي قناة الراي الترددات كلها مابيهه فايده او ما تشتغل اريد تردد حقيقي صوره وصوت
معرفش ليه القناة ما بخبر مشاهديها على نقل ترددها او العطل او اي حاجة جديده معرفش هم المفروض يهتمو بجمهورهم المتابع للقناة مش لازم يعني يتركوهم مش لايقين اجابه انا بقول دي بسبب عدم المسؤليه من القائمين على القناة ودي مش اول مرة ياناس الراي يكون صوت القناة بدون صورة ….!!!
تنبيه هام تم تحويل القناة للعمل بتقنية HD على نفس التردد وحاليا القناة صوت فقط على الرسيفر الذي يعمل بتقنية SD، وحين عودة القناة للتقنية السابقة ستعود الصورة على الفور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا من العراق _ بغداد
بتاريخ ١٩ / ١٠ / ٢٠١٨ صار بث قناة الراي صوت فقط بدون صورة
نرجو من فضلكم حل هذه المشكلة بسرعة
لأننا من المتابعين الدائمين لبرامجكم
شكرنا وتقديرنا لكم
نفس الحال احنه هم
تنبيه هام تم تحويل القناة للعمل بتقنية HD على نفس التردد وحاليا القناة صوت فقط بدون صورة على الرسيفر الذي يعمل بتقنية SD، وحين عودة القناة للتقنية السابقة ستعود الصورة على الفور
تم تحويل القناة للعمل بتقنية HD على نفس التردد وحاليا القناة صوت فقط بدون صورة على الرسيفر الذي يعمل بتقنية SD، وحين عودة القناة للتقنية السابقة ستعود الصورة على الفور
اني من العراق وموجوده القناة بس مشكله بيها وحده
الصوره ماكو ماتطلع ليش؟؟؟
انا ايضا نفس المشكلة في مصر
ماسبب عدم ظهور الصورة في قناة الراي
تم تحويل القناة للعمل بتقنية HD على نفس التردد وحاليا القناة صوت فقط بدون صورة على الرسيفر الذي يعمل بتقنية SD، وحين عودة القناة للتقنية السابقة ستعود الصورة
من غرب ليبيا
القناة جربناها بجميع الترددات وبقمرين النايل وعرب سات
مفيش فاايدة ومفروض زي اي قناة عربية يكون في تردد خاص بالمغرب العربي او ع الاقل تردد يشتغل عند الكل
والله لعبو فاه
وانا كمان خربانه عندي وسخيفه
سلام عليكم نحنه من سلطنة عمان من متابعين قناة الرأي ع عرب سات نواجه مشكله ف تردد من فتره لان قمر نايل سات ما يفتح عندنه بعض مدن سلطنة ارجوا منكم حل هاذي مشكله قبل رمضان
كلة كلام فاضي مفيش غير المشفر المزاع
عيب عليكم و حرااام.. ليش في تردد خااص بالمشرق و مشاهدي القناة من المغرب العربي تاركينهم يترجوكم كل دقيقه منشان تردد لا راح ولا اجا
عيب بقى خوذو طلباتهم بعين الاعتباار ليش هالتهاون و هالتجاهل من طرفكم والله غريبه مع انو القناة كانت اكثر مشاهدة بالمغرب العربي مو بالمشرق ✋ جد لازم تلقو حل يرضي جميع النااس
بتمنى ما تتجاهلو المغرب العربي من نصيبوا بالتردد لجديد ✋
بلاهي عليكم ردونا قناة الراي فاتت علينا مسلسل عودة الروح انا من طرابلس ليبيا
هيا دبريلي احترت معاك هيا دبريلي
حرام عليكم ماما اكثر وحدة تأذت من قناتكم كانت تحضر في مسلسل عودة الروح و انطعت الروح من هذك اليوم , زعلتولي نبض الحنان لازم اتديروو حل مششوري بيكم جربت نحرك الصحن و ماصار شئ ” ايش الراي قوليلي الحل “
مرحبا نزل هذا التردد وجرب 11678/27500/vيشتغل عندي
حتى ماما
هل من باب الفضول ان يشرفنا التعرف على اسم حضره رئيس الفضائية لفكره البارعه والطيبه
والله جربت كل الترددات وماكو شي فكونا
بس الصوت الصوره ما طلعت
انا من الجزائر بدي قناة اري
كل ترددات بحث فيها ولم تظهر القناة علما انا من الجزائر
عدم التقاط قناة الراي في الجزائر ارجوا منكم حل سريع
هده أحقر قناة عرفتها لاتبالي بمشاهدها ابدا