تردد قناة الرأي الكويتية Alrai TV أغسطس 2019 لعشاق القناة الكويتية الأشهر على قمر نايل سات .. عرب سات

تردد قناة الرأي الكويتية Alrai TV الجديد على القمر الصناعي نايل سات والعرب سات، فأصبح تردد قناة الرأي الكويتية Alrai TV محل بحث لما تتمتع به القناة من مصداقية لدى مشاهديها، فالقناة تكتسب يوما بعد يوم شريحة جديدة من المحبين والمتابعين، فتعتبر قناة الرأي من افضل القنوات الكويتية، حيث تقوم القناة بعرض البرامج الترفيهية، وكذلك تقو بعرض البرامج الإخبارية وكذلك برامج المنوعات وذلك لجميع شرائح المشاهدين على اختلاف أنواعها، وذلك من مشاهدي من دولة الكويت وسائر البلدان العربية، كما أن قناة الرأي الكويتية Alrai TV تعتبر من القنوات التي لاقت حظاً واسعاً في الوطن العربي، ليس في دول الخليج فقط، بل وامتدت شهرة القناة إلى مصر لتحظى بإعجاب المشاهد المصري.

تنبيه هام تم تحويل القناة للعمل بتقنية HD على نفس التردد وحاليا القناة صوت فقط بدون صورة على الرسيفر الذي يعمل بتقنية SD، وحين عودة القناة للتقنية السابقة ستعود الصورة على الفور

تردد قناة الرأي الكويتية Alrai TV

ملحوظة هامة جداً

قناة الرأي الكويتية مستمرة في البث على النايل سات وذلك بصيغة MEPG 4، وهي تعمل على بعض أجهزة SD بالإضافة للأجهزة عالية وفائقة الجودة على ترددها الجديد

تردد 11678 – رأسي أو V – معامل ترميز 27500

التردد خاص بمنطقة المشرق الغربي فقط والذي يشمل دول الخليج والعراق وسوريا

تردد قناة الرأي الكويتية Alrai TV

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 10873(V) 27500 عمودي 3/4

قناة الرأي الكويتية Alrai TV تقدم مجموعة من البرامج المتنوّعة التي تلبّي متطلّبات جميع الفئات العمرية من الرجال، النساء، المراهقين، و الأطفال على حدّ سواء، ويرجع سبب ذلك إلى استخدام أحدث تجهيزات البثّ التلفزيوني الفضائي , فإنّ قناة الرأي الكويتية Alrai TV تبث إرسالها وفقا لأرقى المعايير الحديثة، وذلك من خلال الأقمار الصناعيّة نايل سات وعرب سات ، كما تسعى قناة الرأي الكويتية Alrai TV بشكل دائم إلى مواكبة الأفضل دائما، وذلك في مجال التطورات التكنولوجية. تردد قناة الرأي الكويتية على نايل سات وعرب سات القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11765 أفقي 27500 5/6 نايل سات 11678 عامودي 27500 تلقائي يمكن تجربة التردد الأول وفي حالة وجود أي مشكلة يمكن وقتها اللجوء إلى التردد الثاني. المدار القمر التردد FEC/SR 7.0°W نايل سات 11765 (h) 27500 – 5/6 26.0°E عرب سات 12054 (v) 27500 – 5/6 تردد قناة الرأي “Alrai TV” على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بدر 4، والقناة تختص بتقديم العديد من البرامج المتنوعة، ولم يقتصر الأمر على لون أو نوع واحد من البرامج، كما تقوم القناة أيضاً بتقديم المسلسلات الدرامية وكذلك الأفلام الأجنبية كما تهتم بتقديم نشرات إخبارية مميزة وحيادية، وتقدم من خلالها آخر الأخبار وتطورات الأحداث بدولة الكويت، وتعمل القناة على مدار ال24 ساعة دون توقف أو تشفير. بعد مراجعة قناة الرأي بخصوص تردد القناة تبين أن القناة تعمل على قمر النيل سات حاليا وتوقف بثها على القمر العرب سات لظروف التقنية، وقريبا سيتم حل العوائق التقنية بخصوص القمر عرب سات، والترددات التي تعمل حالياً هي: التردد : 11765

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

وإذا لم يعمل التردد السابق قم بتجريب التردد التالي، وهناك تردد أخر للقناة على مدار أخر لقمر نايل سات وهذا التردد كالتالي : التردد : 11678.

الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : تلقائي. تردد قناة الرأي الكويتية Alrai TV تردد قناة الرأي الكويتية Alrai TV علي النايل سات 2018 القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 10873(V) 27500 عمودي 3/4 تردد الرأي 2018 المدار القمر التردد FEC/SR 7.0°W نايل سات 11678 (v) 27500 – 3/4 تابع معنا عزيزي القارئ فنحن نعمل جاهدين على الوصول لأسباب توقف البث لقناة الرأي على قمر عرب سات، ونتواصل مع القائمين على أمر القناة لمعرفة الأسباب الحقيقية لتوقف البث، وكذلك معرفة موعد عودة الأمور لما كانت عليه. قناة الرأي الكويتية Alrai TV تقدم مجموعة من البرامج المتنوّعة التي تلبّي متطلّبات جميع الفئات العمرية من الرجال، النساء، المراهقين، و الأطفال على حدّ سواء، ويرجع سبب ذلك إلى استخدام أحدث تجهيزات البثّ التلفزيوني الفضائي . أقرأ أيضا وتعرف على: ترددات جميع قنوات القمر نايل سات أغسطس 2019 .. تردد سحري ينزل جميع قنوات نايل سات .. باقة قنوات يوتلسات جميع القنوات الرياضية المصرية الأفلام والمسلسلات .. السعودية .. العربية .. قنوات الدراما إنّ قناة الرأي الكويتية Alrai TV تبث إرسالها وفقا لأرقى المعايير الحديثة، وذلك من خلال الأقمار الصناعيّة نايل سات وعرب سات ، كما تسعى قناة الرأي الكويتية Alrai TV بشكل دائم إلى مواكبة الأفضل دائما، وذلك في مجال التطورات التكنولوجية. فتحظى القناة بأكبر نسبة مشاهدة.

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