تردد قناة الحياة 2 البنفسجي Alhayat 2 أغسطس 2019 .. إعادة حلقة برنامج توفيق عكاشة .. كافة ترددات باقة قنوات الحياة على قمر نايل سات

تردد قناة الحياة 2 البنفسجي “Alhayat 2” على القمر نايل سات ، والتي أصبحت محل بحث متنامي خلال الفترة الأخيرة، وتعتبر قناة الحياة 2 من أهم القنوات التابعة لشبكة قنوات الحياة الفضائية حالياً، وتعمل القناة على جذب جميع شرائح المجتمع المصري والعربي من خلال ما تقدمه من برامج تناسب جميع فئات المجتمع، وكذلك تناسب جميع الأعمار، وتقوم قناة الحياة 2 البنفسجية ببث مجموعة متميزة من البرامج، كما أنها ذات محتوى ترفيهي وثقافي راقي، كما تهتم القناة بالبعد الاجتماعي، وكذلك الإخباري، كما تهتم القناة بهواة الأفلام والمسلسلات الدرامية ولهم في القناة نصيب وافر.



ومن الجدير بالذكر أيضا أن قناة الحياة الثانية تهتم بالبعد الرياضي أيضاً، حيث تبث البرامج الراضية الشيقة ومنها برنامج الملاعب اليوم، والذي يفدمه يقدمه سيف زاهر وحازم إمام وهو برنامج يهتم بالرياضة المصرية والعربية، ومن برامج القناة أيضاً برنامج مهمة صعبة والذي يفدمه الإعلامي أحمد رجب وهو برنامج يهتم بالقضايا الهامة التي تشغل بال المصريين، حيث يغلب عليه قضايا الرأي العام.



تردد قناة الحياة 2 البنفسجي Alhayat 2

برنامج توفيق عكاشة على تردد قناة الحياة الحمراء على القمر الصناعي نايل سات HD 2018

التردد للقناتين : 12206.

الاستقطاب : رأسي V.

الترميز : 27500.

القناة متاحة على نايل سات فقط.

يمنكم متابعة برنامج توفيق عكاشة من الخميس للسبت اسبوعيا على قناة الحياة الحمراء، ويتم إعادة البرنامج على قناة الحياة البنفسجي، كما يمكن متابعة باقة قنوات الحياة كاملة عبر قمر المصري النايل سات، من خلال جدول التردادات التالي:

القمر التردد FEC نايل سات 12206 (v) 3/4 نايل سات 12015 (v) 5/6 نايل سات 10892 (h) 3/4 نايل سات 12418 (h) 3/4 نايل سات 12379 (h) 3/4 نايل سات 11353 (v) 3/4

وبالإضافة إلى ما سبق تهتم قناة الحياة 2 أيضا بالدراما العربية، هذا بجانب الاهتمام بالبرامج الإذاعية والتوك شو، فقد نم بالفعل عرض العديد من المسلسلات الدرامية العربية والمصرية المتميزة خلال الفترة الأخيرة، والتي أقبل على مشاهدتها الكثير من عدد المشاهدين، أما عن اسم القناة على قائمة القنوات هو Alhayah 2.



تردد قناة الحياة 2 البنفسجي

المدار القمر التردد FEC/SR الجودة التشفير 7.0°W نايل سات 12015 (V) 27500 – 5/6 SD مجاني

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هذا قد صرح مؤخرا رئيس مجلس إدارة شبكة والعضو المنتدب ياسر سليم لتليفزيون مجموعة قنوات الحياة، وقناة العاصمة، وراديو drn، إدخال تقنية الـ HD بقنوات شبكة قنوات الحياة.

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