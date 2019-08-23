تردد قناة الحياة والناس تحديث أغسطس 2019 : Alhayat Wal Nas .. باقة جميع ترددات شبكة قنوات الحياة عبر النايل سات

تردد قناة الحياة والناس 2019 “Alhayat Wal Nas” والتي تقوم بالبث على القمر الصناعي نايل سات، وتتميز هذه القناة بأنها قناة فضائية إسلامية مصرية وتتبع فناة الحياة والناس لباقة قنوات الحياة الفضائية وتسعى القناة من خلال برامجها ببث برامج دينية إسلامية، كما تهتم القناة أيضا بنشر الفقه الإسلامي الوسطي دون تحيز لمذهب من خلال برامج نجحت في جذب شريحة كبيرة من الناس,

ومن الجدير بالذكر أن القناة تبث برامجها على مدار ساعة بدون توقف، كما تتميز القناة أيضا بأنها مفتوحة وبدون، كما أنها تحظى باهتمام ومتابعة الكثيرين من المشاهدين، ليس في مصر فقط، ولكن في الوطن العربي وكل مكان يصل إليه بث القناة.

تردد قناة الحياة والناس Alhayat Wal Nas

تردد قناة الحياة والناس هو أحد الترددات التابعة لشبكة قنوات الحياة الفضائية، حيث أصبحت الشبكة ترقي لمستوى الشبكات الكبر، حيث تضم الشبكة عدد كبير من القنوات التي تتمتع بنسب مشاهدة مرتفعة بمصر والوطن العربي، وتضم شبكة قنوات الحياة العديد من القنوات ومنها:

قناة الحياة الحمراء

قمة الحياة 2

قناة الحياة مسلسلات

قناة الحياة سينما

ومن خلال هذا التقرير نقدم لكم تردد قناة الحياة والناس الجديد بعد التعديل الأخير على ترددات بعض قنوات شبكة الحياة على القمر الصناعي المصري نايل سات، ومن خلال الجدول التفصيلي التالي والذي يحوي معلومات مفصلة عن تردد قناة الحياة والناس يمكن استقبال إشارة قوية فائقة الجودة على أجهزة الاستقبال الخاص بكم ، وعن اسم القناة على قائمة أجهزة الريسيفر هو Alhayat We Alnas.

تردد قناة الحياة والناس 2019

المدار القمر التردد FEC/SR الجودة التشفير 7.0°W نايل سات 11564 (H) 27500 – 3/4 SD مجاني 7.0°W نايل سات 12207 (V) 27500 – 3/4 SD مجاني

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