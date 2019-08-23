تردد قناة الحياة دراما مسلسلات الزرقاء Al Hayat Musalsalat أغسطس 2019 على قمر نايل سات .. تردادات باقة قنوات الحياة

تردد قناة الحياة دراما مسلسلات Al Hayat Musalsalat والتي تبث من خلال القمر الصناعي المصري نايل سات، فقد لاحظنا تعاظم البحث على تردد قناة الحياة مسلسلات في الفترة الأخيرة، لذلك كان ولابد أعداد هذا التقرير حتى نوفي على متابعينا عناء البحث وإهدار الوقت في البحث عن تردد القناة الصحيح، فمن الجدير بالذكر أن قناة الحياة مسلسلات المصرية أنها تابعة لباقة شبكة قنوات الحياة، فهي قناة مصرية متخصصة في عرض المسلسلات المصرية والعربية، وكذلك المسلسلات الأجنبية والهندية والتركية المدبلجة للعربية، حيث استطاعت القناة خلال فترة وجيزة جذب شريحة كبرى من شرائح المجتمع المصري والعربي، وذلك بسبب ما تقدمة من محتوى متميز يناسب كل فئات المجتمعات المصرية والعربية، كما يناسب كافة الأعمار من أطفال وشباب وكبار.

وتتميز قناة الحياة مسلسلات بشعارها الخاص الذي يميزه اللون الأزرق، والتي أصبحت يطلق عليها لدى العامة اسم قناة الحياة الزرقاء، وتقوم قناة الحياة مسلسلات ببث برامجها على مدار 24 ساعة، كما تتميز أيضاً بأنها قناة مفتوحة دون تشفير، وتحرص قناة الحياة مسلسلات على بث أفضل وأحدث المسلسلات الدرامية التي قبول كبير لدى المشاهد المصري والعربي، وتحرص القناة بناء على رغبة مشاهديها بإعادة عرض حلقات المسلسلات يومياً في أوقات مختلفة لتناسب الأوقات المختلفة لدى مشاهدي القناة.

تردد قناة الحياة مسلسلات الزرقاء Al Hayat Musalsalat دراما

تردد قناة الحياة مسلسلات على نايل سات

من خلال الجدول التالي يمكنكم التمتع بمشاهدة رائعة دون تشويش حال اتبعتم التعليمات الواردة بضبط تردد القناة، وفي حال تم تغيير في التردد سنوافيكم على الفور بالتعديل الجديد الذي قد يطرأ على تردد قناة الحياة مسلسلات.

المدار القمر التردد FEC/SR الجودة التشفير 7.0°W Eutelsat 7 West A 12437 (V) 27500 – 5/6 SD مجاني

ترددات قنوات الحياة كاملة عبر قمر المصري النايل سات

القمر التردد FEC نايل سات 12206 (v) 3/4 نايل سات 12015 (v) 5/6 نايل سات 10892 (h) 3/4 نايل سات 12418 (h) 3/4 نايل سات 12379 (h) 3/4 نايل سات 11353 (v) 3/4

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ومن أشهر ترددات باقة قنوات الحياة أيضا تردد قناة الحياة 1 الحمراء “Alhayat TV” على القمر نايل سات بتقنية SD – HD، وتعتبر قناة الحياة أهم القنوات الفضائية المصرية حالياً على الساحة الإعلامية، وبالإضافة لتميز القناة في المجال الإخباري إلا أنها تقدم أفضل المسلسلات المصرية والتركية مؤخراً، وحصلت قناة الحياة على الكثير والكثير من الجوائز المصرية والعربية لتميزها.

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