تردد قناة الحياة سينما Alhayat Cinema TV أغسطس 2019 .. ترددات باقات شبكة قنوات الحياة قمر نايل سات

تردد قناة الحياة سينما Alhayat Cinema TV والتي يتعاظم عليها البحث خلال الفترة الماضية، وتبث القناة برامجها ومحتواها المتميز على القمر المصري نايل سات، وتعتبر قناة الحياة سيما حالياً من أهم وأفضل القنوات الخاصة بالأفلام العربية خاصة المصرية منها، كما أن قناة الحياة سيمنا هي إحدى أهم قنوات باقة قنوات الحياة بوحه عام في الوقت الحالي، وتختص قناة الحياة سينما بتقديم أفضل الأفلام التي تم عرضها في السينما المصرية، وتحظى القناة بنسب مشاهدة مرتفعة، حيث يناسب محتواها جميع فئات المجتمع المصري والعربي، كما تناسب جميع الشرائح العمرية، ويميز قناة الحياة سينما عن سائر قنوات باقة الحياة بلونها البرتقالي.

ومن الجدير بالذكر أن قناة الحياة سينما تحمل شعار “شاشة العرض الأول” وذلك لتمكنها من عرض معظم الأفلام الحديثة قبل القنوات الأخرى المنافسة لها، هذا وقد انطلق بث قناة الحياة سينما منذ عام 2010 وتقدم الأفلام العربية والمصرية دون توقف أو انقطاع، كما يميز قناة الحياة سينما أيضا أنها قناة مجانية مفتوحة بدون تشفير، وتبث القناة محتواها على مدار اليوم.

تردد قناة الحياة سينما Alhayat Cinema TV

تردد قناة الحياة سينما 2019

المدار القمر التردد FEC/SR الجودة التشفير 7.0°W نايل سات 10892 (H) 27500 – 3/4 SD مجاني

قنوات الحياة كاملة عبر قمر المصري النايل سات، من خلال جدول التردادات التالي:

القمر التردد FEC نايل سات 12206 (v) 3/4 نايل سات 12015 (v) 5/6 نايل سات 10892 (h) 3/4 نايل سات 12418 (h) 3/4 نايل سات 12379 (h) 3/4 نايل سات 11353 (v) 3/4

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وتقدم مجموعة قنوات الحياة من خلال قناة الحياة مسلسلات وباقة من أجمل المسلسلات المصرية والعربية والتركية على مدار اليوم، يمكنكم التعرف على باقي ترددات قنوات شبكة الحياة من خلال الجدول السابق مباشرة.

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