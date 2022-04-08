تردد قناة الحياة الحمرا الجديد 2022 Alhayat TV على النايل سات

تعتبر قناة الحياة الحمرا الجديد 2022 من أحد القنوات العربية التى لها شعبية جماهيرية كبيرة، حيث تعد القناة الأولى والرسمية لشبكة قنوات الحياة المصرية الفضائية، وهي قناة مجانية بالكامل، وتضم العديد من البرامج الحوارية والإخبارية المميزة جداً،كما انها تعرض مجموعة متنوعة وفريدة من المحتويات والبرامج التي ترضي جميع الأذواق والفئات العمرية من الرجال والنساء، وفي هذا المقال سنتعرف على تردد قناة الحياة الحمرا الجديد نايل سات.

قائمة مسلسلات رمضان علي الحياة

تعرض القناة سلسلة من المسلسلات المصرية لهذا العام، وهي كالتالي، مسلسل يوتيرن، مسلسل في بيتنا روبوت 2، مسلسل ملف سري، مسلسل جزيرة غمام، مسلسل دايما عامر، مسلسل شطرنج بطولة وفاء عامر ونضال الشافعي وضياء عبد الخالق وصلاح رشوان وأمل بوشوشة وياسمين صبري ومجموعة كبيرة من النجوم، مسلسل أبن حلال بطولة محمد رمضان وهالة فاخر ووفاء عامر ومحمود الجندي وريهام سعيد وأحمد فؤاد سليم ومحسن منصور وغيرهم، مسلسل الصياد بطولة يوسف الشريف ومي سليم وأسامة أسعد وعبد الوهاب خالد ومني ممدوح وأحمد صلاح وسناء شافع وأخرون، مسلسل وش تاني بطولة كريم عبد العزيز ومنة فضالي وحسين فهمي ومحمد لطفي وكريم مأمون وإسلام جمال وعدد آخر من النجوم.

تردد قناة الحياة

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 12206 أفقي H 27500 3/4

أهم برامج قناة الحياة

الحياة اليوم : تامر أمين + لبني عسل

: تامر أمين + لبني عسل واحد من الناس: عمرو الليثي

الحياة حلوة مع رزان: رزان المغربية.

انتبهوا أيها السادة: هالة فاخر بني آدم شو: أحمد آدم.

مميزات قناة الحياة 2022

تحظى سلسلة قنوات الحياة بعدد من المميزات، كانت سبب حقيقي وراء ما حققته من نجاح وانتشار واسع المدى في الدول العربية منها :