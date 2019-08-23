تردد قناة الحياة الحمراء المصرية Alhayat TV أغسطس 2019 .. برنامج توفيق عكاشة الجديد عبر قمر نايل سات

تردد قناة الحياة الحمراء ذات الشعبية الجارفة، والتي تعد من أكثر القنوات المصرية التي تحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة، والتي كثر البحث عنها في الآونة الأخيرة، لذلك أخذنا على عاتقنا إعداد هذا التقريري الخاص عن تردد قناة الحياة الحمراء، حيث تبث القناة برامجها من خلال مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية، وتتميز القناة رغم أنها قناة ترفيهية بأنها ذات طابع إخباري، حيث تقوم القناة ببث البرامج الإخبارية بصفة دورية، والبرامج الإجبارية تبث تحت عنوان الحياة الآن.

كما تتميز قناة الحياة بنخبة متميزة من مقدمي البرامج والإعلاميين المحترفين أصحاب الشعبية، كما أن تردد قناة الحياة الحمراء هو أحد التردادات الهامة لشبكة قنوات الحياة، كما أنها تعتبر أفضل قنوات الشبكة والقناة الأم للشبكة، كما أعلنت شبكة قنوات الحياة عن بدا عرض شبكة قنوات الحياة بتقنية HD، وذلك حتى تواكب كبرى القنوات المنافسة، حيث تعمل شبة قنوات الحياة على تلبية رغبة مشاهديها باستخدام التقنيات الحديثة، وتعمل أيضا على أن يحظى المشاهد بأفضل مشاهدة.

تردد قناة الحياة الحمراء المصرية Alhayat TV

ومن الجدير بالذكر أن قناة الحياة تعتبر أوائل القنوات الفضائية الخاصة على القمر نايل سات، حيث أنها بدأت البث منذ أكثر من 10 سنوات، واستطاعت القناة خلال هذه الفترة أن تجذب شريحة كبرى من المتابعين لها، وتوالت القنوات المتخصصة التابعة لشبكة قنوات الحياة بعد نجاح قناة الحياة الحمراء فقد تم افتتاح العديد من القنوات ومنها:

قناة الحياة والناس

قمة الحياة 2

قناة الحياة مسلسلات

قناة الحياة سينما

برنامج توفيق عكاشة على تردد قناة الحياة الحمراء على القمر الصناعي نايل سات HD 2018

التردد للقناتين : 12206.

الاستقطاب : رأسي V.

الترميز : 27500.

القناة متاحة على نايل سات فقط.

يمنكم متابعة برنامج توفيق عكاشة من الخميس للسبت اسبوعيا على قناة الحياة الحمراء، ويتم إعادة البرنامج على قناة الحياة البنفسجي، كما يمكن متابعة باقة قنوات الحياة كاملة عبر قمر المصري النايل سات، من خلال جدول التردادات التالي:

القمر التردد FEC نايل سات 12206 (v) 3/4 نايل سات 12015 (v) 5/6 نايل سات 10892 (h) 3/4 نايل سات 12418 (h) 3/4 نايل سات 12379 (h) 3/4 نايل سات 11353 (v) 3/4

أهم برامج قناة الحياة منذ نشأتها

برنامج الحياة اليوم يقدمه الإعلامي تامر أمين و لبنى عسل، وهو برنامج سياسي حواري.

برنامج الدين والحياة تقدمه لمياء فهمي عبد الحميد يناقش القضايا والسلوكيات الاجتماعية بمنظور ديني.

برنامج بوضوح مع الإعلامي عمرو الليثي كما يقوم بتقديم برنامج واحد من الناس.

برنامج تياترو مصر – الجيل الثاني مع باقة نجوم الكوميديا بيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد لطفي وهالة فاخر.

برنامج المطبخ يقدمه الشيف يسري خميس والخبيرة التغذية آية حسني.

برنامج عين تقدمه شيرين سليمان وهو مختص بأخبار الفن ونجوم الوطن العربي.

برنامج الحياة حلوة مع رزان تقدمه رزان مغربي.

برنامج العيادة يقدمه العديد من خبراء الطب في كافة التخصصات العضوية والنفسية.

لمشاهدة القناة بدون تشويش على مدار 24 ساعة وبأعلى جوده من خلال ضبط أجهزة الاستقبال على ترددها الصحيح الموضحة بالجدول التالي:

المدار القمر التردد FEC/SR الجودة التشفير 7.0°W Nilesat 201 12207 (V) 27500 – 5/6 SD مجاني 7.0°W Eutelsat 7 West A 11257 (H) 27500 – 5/6 SD مجاني 7.0°W Eutelsat 7 West A 11391 (V) 27500 – 5/6 HD مجاني

ومن الجدير بالذكر أيضا أن تردد قناة الحياة سينما من احدث ترددات قنوات الأفلام التابعة لباقة قنوات الحياة، وعلى الرغم من ذلك فقد استطاعت أن تحظى بنسب مشاهدة وإقبال جماهيري مرتفع وذلك بمصر والوطن العربي، حيث تقوم القناة بعرض افضل وأحدث الأفلام التي تناسب الطابع الشرقي.

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صرح ياسر سليم في بيان صدر عنه، أن القنوات التي دخلت لتقنية HD هي “الحياة 1″ على تردد 12206 v، و”الحياة 2″ على تردد 12015 v، و”الحياة مسلسلات” على تردد v 12437، و”الحياة والناس” على تردد 12206v.

يمكن ضبط تردد قناة الحياة على أجهزة الريسيفر على قمر المصري النايل سات باتباع الجدول السابق، والاستمتاع ببرامج القناة المميز بدون تشويش، في حال أي تغير قد يطرأ على تردد القناة سنقوم بتعديل التقرير بالتغيرات الجديدة كما يسعدنا الرد على استفساراتكم من خلال ترك تعليق وسنقوم بالرد على جميع التعليات تباعاً.

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