تردد قناة الحدث اليوم وموعد بث برنامج الزمالك اليوم

يترقب المصريون معرفة تردد قناة الحدث اليوم بعد عودة بث برنامج الزمالك اليوم والذي يعد النافذة الأولى لنادي الزمالك حتى الآن قبل البدء في بث تردد قناة نادي الزمالك الرسمية والتي تم الإعلان عنها من خلال برنامج الزمالك اليوم والتي من المنتظر البدء فيها قريبا وفق تصريحات المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ويعد تردد الحدث اليوم هو الٱن التردد الأكثر أهمية لعشاق ومتابعي أخبار نادي الزمالك بعد توقف برنامج الزمالك اليوم على قناة المحور لعدة أيام ماضية، حيث بدأ بث البرنامج من جديد عبر تردد قناة الحدث اليوم المصرية على النايل سات.







تردد قناة الحدث اليوم

لمعرفة تردد الحدث اليوم يرجى ضبط جهاز الإستقبال عبر البيانات التالية:







التردد: 11823.

الإستقطاب: رأسي.







معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.







قناة الحدث اليوم

قناة الحدث اليوم هي قناة مصرية بدأت البث منذ عام 2015 وهي قناة ذات محتوى عام تبث برامج تهم كل أفراد الأسرة من برامج اجتماعية وسياسية واقتصادية وبرامج تهم المرأة وبرامج رياضية، وهي إحدى القنوات التي تعمل بنظام شراء الوقت وليس بنظام التعاقد، لذلك فهي تعتبر الوجهة الثانية لبرنامج الزمالك اليوم بعد قناة المحور.

سبب توقف برنامج الزمالك اليوم على قناة المحور

وقد توقف بث برنامج الزمالك اليوم على قناة المحور الفضائية بسبب إنتهاء مدة التعاقد بين النادي وبين القناة، وعدم رغبة النادي في التجديد لعام ٱخر بسبب البدء في تجهيز القناة الرسمية لنادي الزمالك والتي ستتم في غضون أسابيع قليلة، لذلك فضلت إدارة النادي التعاقد مع قناة الحدث اليوم لبث البرنامج بشكل مؤقت.

موعد برنامج الزمالك اليوم

وتجدر الإشارة إلى أن موعد برنامج الزمالك اليوم عبر قناة الحدث اليوم بعد عودته ستكون هي نفس المواعيد المقررة وهي من الساعة 11 مساء يومياً ما عدا الخميس والجمعة.