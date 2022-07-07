تردد قناة الحج السعودية “تكبيرات العيد لبيك اللهم لبيك” عبر نايل سات وعرب سات 2022

بمناسبة هذه الأيام المباركة لعيد الأضحى وموسم الحج، يبحث عدد كبير من الأشخاص على تردد القنوات الناقلة لمناسك الحج التي تقدم البث المباشر، وأيضا مشاهدة الحجاج وهم يطوفون حول الكعبة الشريفة والتمتع بهذا المشهد الرائع، وهذه القناة مهمة جدا بالنسبة لجميع للمسلمين حول العالم لمتابعة مراسم الحج، ومن خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم تردد القناة الناقلة لمناسك الحج.

ماذا تقدم قناة الحج السعودية

قناة الحج السعودية هي قناة تلفزيونية دينية تعتبر من أهم وأفضل القنوات الدينية، التي تقدم البث المباشر لنا وتعرفنا على جميع التفاصيل الخاصة بمناسك الحج، والهدف منها نقل للأمة الإسلامية كل ما يدور حول الحج من تلاوات قرآنية، وتكبيرات العيد وصلوات، وكافة التفاصيل التي تدور في المسجد الحرام خلال أربع وعشرون ساعة دون توقف، حيث يشعر المسلم كأنه في الحج.

تعرف على تردد قناة الحج السعودية الناقلة لتكبيرات العيد

نقدم لكم من خلال موقعنا نجوم مصرية تردد قناة الحج السعودية لمتابعة مناسك الحج وتكبيرات العيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، حتى يستطيع جميع المسلمين حول العالم التمتع بهذا المشهد الأكثر من رائع تردد القناة كالآتي:

قناة الحج السعودية عبر نايل سات

تردد القناة هو 10922 أما بالنسبة لمعدل الترميز فهو27500، والاستقطاب فهو عمودي.

قناة الحج السعودية عبر عرب سات

تردد القناة هو 12015 أما بالنسبة لمعدل الترميز فهو 27500، والاستقطاب فهو عمودي.