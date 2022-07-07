يبحث العديد من المشاهدين في الوطن العربي عن تردد قناة الحج وذلك مع بداية عيد الأضحى المبارك من أجل متابعة مراسم وشعائر الحج حيث أن قناة الحج تنقل بث مباشر من الحرم المكي بالإضافة إلى متابعة مستمرة لخط سير الحجاج وسماع تكبيرات العيد والاستماع إلى أصوات الذكر الحكيم والقرآن الكريم في المنزل طوال اليوم، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تردد قناة الحج السعودية علي النايل والعرب سات لمتابعة شعائر الحج وسماع التكبيرات.

قناة الحج السعودية

تعتبر قناة الحج السعودية تعتبر واحدة من أهم القنوات الفضائية والتي يبحث عنها العديد من المشاهدين حيث أنها القناة الوحيدة التي تنقل بث مباشر من الحرم المكي على مدار 24 ساعة بدون انقطاع.

تقديم شعائر موسم الحج كاملة مباشرة ولحظة الصعود على جبل عرفات وكافة مراسم الحجاج حيث إنه يرغم الكثير في متابعة خط سير الحجاج لتأدية مناسك فريضة الحج منذ أول يوم.

تتميز قناة الحج السعودية أنها تقوم بعرض نصوص القرآن الصوتية مع آيات القرآن طوال اليوم وبدون وجود أي من الفواصل الإعلانية التي تعيق المستخدم عن متابعة القرآن الكريم طوال اليوم.

قناة الحج السعودية هي قناة مجانية تماماً وغير مشفرة وتبث على مدار 24 ساعة دون انقطاع.

تردد قناة الحج السعودية

تردد قناة الحج السعودية على القمر الصناعي النايل سات:

التردد: 10922

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

تردد قناة الحج السعودية على القمر الصناعي العرب سات:

التردد: 12015

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

خطوات ضبط قناة الحج علي أجهزة الرسيفر

يمكن ضبط قناة الحج السعودية على أجهزة الاستقبال من خلال الخطوات التالية: