تردد قناة الجزيرة الإخبارية Aljazeera news 2023 لمتابعة آخبار غزة لحظة بلحظة

واحدة من أهم وأبرز القنوات الفضائية في المنطقة العربية حيث تمتاز ببث الأخبار والأحداث لحظة بلحظة من موقع الحدث بمصداقية وحيادية تامة، وتعرض المحتوى الإخباري والإعلامي بجودة ودقة عالية من قبل أهم الإعلاميين والمراسلين بالساحة العربية والعالمية.

تردد قناة الجزيرة الإخبارية

قناة الجزيرة على النايل سات

تحظى قناة الجزيرة بشعبية عالمية وعربية لما تقدمه من محتوى إعلامي وإخباري دقيق، كما تقدم تغطية إخبارية إقليمية ودولية على مدار الـ 24 ساعة، وتهتم بعرض الأخبار والتقارير السياسية والاقتصادية والرياضية والاجتماعية بكل حيادية، وهي إحدى القنوات القطرية التي تحصل على دعمها الكامل من قبل دولة قطر.

بالإضافة إلى ذلك تعد واحدة من أهم القنوات الإخبارية الشهيرة، وتمتلك عدة مكاتب في الكثير من الدول العربية مثل فلسطين، أيضًا في القارة الأوروبية ودول أمريكا، وإليك معلومات استقبال القناة:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10971.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

اتجاه الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

والجدير بالذكر هناك تردد آخر على القمر الصناعي النايل سات بجودة عالية الدقة HD، ومعلوماته كالتالي:

التردد: 12520.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اتجاه الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قنوات الجزيرة الإخبارية على سهيل سات

تمتلك قناة الجزيرة الإخبارية تردد على القمر الصناعي سهيل سات ومعلومات الاستقبال كالتالي:

القمر الصناعي: سهيل سات.

التردد: 11604.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

اتجاه الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

أيضًا هناك تردد آخر للقناة على سهيل سات ومعلومات استقباله كما يلي: