تردد قناة الثقافية mbc على نايل سات وعربسات اضبطها الآن

تم إطلاق تردد قناة الثقافية mbc الجديدة في ذكرى اليوم الوطني السعودي، كجزء من توسيع شبكة MBC مجموعتها المتنوعة من القنوات التلفزيونية التي تغطي جميع اهتمامات الشعب السعودي والعربي، كما تهدف هذه القناة إلى تعزيز التنوع الثقافي والتطور الفكري في المنطقة العربية والتعريف بالتراث الحضاري، وتميز قناة ام بي سي الثقافية بمحتواها الثقافي والتعليمي الذي يغطي مختلف المجالات، وتعرض القناة برامج تثقيفية تهدف إلى توسيع آفاق المشاهدين وتعزيز قدراتهم العقلية والثقافية، كما تعتبر القناة مكملاً للقنوات التلفزيونية الترفيهية المتنوعة الأخرى التي تبثها شبكة قنوات mbc.

قناة الثقافية mbc

🌻ستولد كبيرة حين سمعت هذه العبارة الليلة بكلمة مدير عام قناة #الثقافية_mbc أ.مالك الروقي بحفل تدشينها قلت بنفسي: هذه مبالغة

لكن حين شاهدت مع الحضور "برونات" تعريفية لبرامجها المتميزة وعرفت بعضها حين سجلت لها تيقنت من صدق كلمته

🌱ونثق بإذن الله أنها باحتضان ودعم وزارة الثقافة… pic.twitter.com/DR98JqT5k5 — حمد القاضي (@halkadi) September 16, 2023

تردد قناة الثقافية mbc على عرب سات

تعتبر قناة mbc الثقافية فرصة للمشاهدين للاستمتاع ببرامج ممتعة ومفيدة في مجالات مثل الفنون، العلوم، الثقافات العالمية، التاريخ، الأدب، وغيرها الكثير، كما يتم عرض البرامج بأسلوب يجمع بين التثقيف والترفيه، مما يجعل المشاهدين مستمتعين ومستفيدين في نفس الوقت.

ويمكنك متابعة قناة mbc الثقافية الجديدة على قمر عرب سات، عبر ضبط اعدادات جهاز الرسيفر الخاص بك على قيم استقبال القناة كما يلي:

اسم القناة mbc الثقافية

اسم القمر عرب سات Arabsat

تردد القناة : 12322.

معدل الترميز: 30000.

معامل الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة الثقافية mbc على النايل سات

وقد وقع وزير الثقافة السعودي بالاشتراك مع رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات mbc اتفاقية تشغيل القناة الثقافية في الشهر الماضي، وتعتبر القناة إضافة قوية للمشهد الإعلامي في المنطقة العربية، فهي تساهم في إثراء المحتوى التلفزيوني ببرامج ذات جودة عالية وقيمة ثقافية مضافة، كما تعتبر حلاً مثالياً للأشخاص الذين يبحثون عن انتقال من المحتوى التلفزيوني الترفيهي العادي إلى محتوى أكثر ثراءً وتعليمًا.

كما تلعب القناة الثقافية دور هام في تعزيز التنوع الثقافي والتطور الفكري في المنطقة العربية عن طريق عرض محتوى ثقافي غني وتعليمي يهدف إلى تقديم فرصة للمشاهدين لتوسيع معرفتهم واستكشاف عالم جديد من المعلومات.

كما يمكنك متابعة قناة mbc الثقافية الجديدة على قمر نايل سات، عبر ضبط اعدادات جهاز الرسيفر الخاص بك على قيم استقبال القناة كما يلي: