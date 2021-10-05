تردد قناة البحرين الرياضية التحديث الجديد على النايل سات وعرب سات 2021

بحث مكثف من قبل الملايين حول تردد قناة البحرين الرياضية التحديث الجديد الذي تم الإعلان عنه منذ قليل، من أجل متابعة الأحداث الرياضية والمباريات في مختلف الألعاب الرياضية بداية من الساحرة المستديرة كرة القدم مروراً باليد والسلة والألعاب الأخري، فيما تقوم القناة بنقل جميع مباريات تصفيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، لذا يرتفع البحث عن القناة من قبل الملايين حول العالم العربي والخليج بشكل خاص، حيث تقوم القناة بنقل المباريات والبطولات الرياضية بجودة عالية HD، وخاصة بطولة تصفيات كأس آسيا، دوري ناصر بن حمد، كأس السوبر لكرة اليد.

تردد قناة البحرين الرياضية التحديث الجديد

تتميز قناة البحرين الرياضية بعد التحديث الأخير للقناة بإعادة هيكلة البرامج الرياضية والفقرات المختلفة بما يتناسب مع أذواق المشاهدين فضلا عن الحصول على حقوق البث المباشر لعدد كبير من البطولات الرياضية المحلية العربية والدولية، لذا يمكنكم الآن إستقبال إشارة البث من خلال تسجيل التالي:

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 11641.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: نايل سات.

القناة: البحرين الرياضية 1.

تردد قناة البحرين الرياضية 2

يستطيع المشاهدين إستقبال تردد قناة البحرين الرياضية 2 عن طريق إضافة التردد التالي:

التردد: 12226.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تردد قناة البحرين على القمر الصناعي عرب سات

يمكنكم إستقبال تردد القناة المجانية على القمر الصناعي عرب سات من خلال تسجيل بيانات التردد الجديد

القمر الصناعي عرب سات التردد 12226 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500

برنامج وفقرات قناة البحرين الرياضية

تعد أهم البرامج الرياضية التي يتم بثها على قناة البحرين الرياضية بعد التحديث الأخير والتي لقي استحسان وقبول الملايين في الوطن العربي هي التالي:

برنامج اهل الخير.

في التسعين.

تكتيك.

الكورة في ملعبك.

صوت الملعب.

برنامج on fire.

برنامج الملعب.

والعديد من البرامج والفقرات المتميزة والخاصة بتحليل المباريات والبطولات الرياضية المحلية والدولية، ونذكركم أيضاً بأهم القنوات الرياضية العربية والتي أعلنت مؤخرا عن تحديث جديد منها علي سبيل المثال تردد قناة SSC الرياضية والخاصة بنقل الدوريات السعودية وتصفيات دوري أبطال آسيا، وقناة On Time Sports والخاصة بنقل الدوريات المصرية وتصفيات كأس العالم، وتردد قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة التي حصلت على حقوق بث تصفيات كأس العالم لقارة آسيا.

وصلنا إلي ختام شرح تردد قناة البحرين الرياضية التحديث الجديد على النايل سات وعرب سات 2021.