تردد قناة الاردن 2022 عبر قمر نايل سات Jordan Tv لأهم الأخبار المحلية والعالمية

يبحث الكثير من الشعب العربي وخاصة الأردني حول تردد قناة الاردن Jordan Tv، حيث تمثل قناة الأردن أهمية كبيرة لدى الجمهور العربي حيث أنها تختص بأخبار دولة الأردن المحلية والأخبار العالمية كذلك، كما أنها تعمل على تغطية الأخبار العاجلة الهامة لحظة بلحظة وعلى رأس الساعة، وقد حازت القناة على إعجاب المشاهدين ونجحت في حصد الاهتمام مما جعلها ثابتة على مبدئها ولا تتراجع عن الغرض الذي تم إطلاقها من أجله في البداية وهو تغطية أخبار الشعب والبلاد بصدق وشفافية، لذلك نحن اليوم عبر هذا التقرير سوف نضع بين أيديكم جميع ما ورد بشأن تردد قناة الاردن 2022 عبر قمر نايل سات من أجل متابعة جميع الأخبار والتغطيات المحلية والعالمية.

قناة الأردن Jordan Tv

قناة الأردن الفضائية هي قناة أردنية تابعة لمؤسسة الإذاعة والتليفزيون الأردنية الحكومية، تم إطلاقها في عام 1993 وذلك في أعقاب إنشاء مؤسسة التلفزيون الأردني في عام 1968 ميلادي بناء على توصيات الملك حسين بن طلال لتصبح قناة الدولة الرسمية.

تردد قناة الاردن على نايل سات

من أجل مشاهدة مجانية وممتعة للتغطيات الإخبارية المختلفة محليا وعالميا على شاشة قناة الاردن 2022 يرجى ضبط جهاز الرسيفر الخاص بك على معلومات الاستقبال الخاصة بالقناة كما يلي:

اسم القناة: الاردن Jordan Tv

اسم القمر: نايل سات Nilesat

التردد: 12397

معامل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الجودة: SD