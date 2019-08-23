تحديث تردد قناة الأهلي الرياضية Al Ahly TV ⚽ أغسطس 2019 تابع أفضل استوديو تحليلي الناقلة مباراة الأهلي اليوم .. عبر قمر نايل سات

إشارة تردد قناة الأهلي الرياضية Al Ahly TV على قمر نايل سات، الرياضية المجانية، الناقلة للعديد من مباريات فريق الأهلي، وأخبار الأهلي أيضا، والناقلة للعديد من المباريات القارية التي يشارك فيها الفريق، تعرف معنا على إشارة تردد قناة الأهلي الرياضية Al Ahly TV، وبعض المباريات التي تقوم ببثها على الهواء مباشرة من خلال متابعة هذا المقال.

تقوم قناة الأهلي ببث مباشر أيضا لمباريات كأس السوبر المصري، والتي يشارك فيها الفريق، بشكل مجاني، إلا أنها لم تتمكن من الفوز بحقوق بث مباريات الدوري المصري، في موسم 2018، والتي يشارك فيها الفريق ويتصدر جدول أهداف الدوري، والمرشح بالفوز بالدرع هذا الموسم.

تردد قناة الأهلي الرياضية Al Ahly TV

التردد 12342 H أفقي معدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4

التردد 12340 H أفقي معدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 2/3

وهي قناة رياضية مصرية، غير مشفرة، يتابعها العديد من جمهور النادي الأهلي، وتقوم ببث العديد من المباريات التي يشارك فيها الأهلي على شاشتها، وتقوم بنشر جميع أخبار الفريق والنادي حصريا عليها.

القمر التردد الاستقطاب نايل سات 12342 رأسي 3/4 -27500 نايل سات 12340 رأسي 2/3-27500

إشارة تردد قناة الأهلي الرياضية علي القمر الصناعي النايل سات

التردد 12341

الاستقطاب أفقي “H”

معدل الترميز 27500

معامل الخطاء 3/4

في حالة عدم الاستجابة برجاء التجربة بهذا التردد

التردد 12322

الاستقطاب أفقي “H”

معدل الترميز 27500

معامل الخطاء 3/4

في حالة عدم الاستجابة برجاء التجربة بهذا التردد التردد 12340 الاستقطاب أفقي “H” معدل الترميز 27500 معامل الخطاء 2/3 وكذلك تهتم قناة الأهلي ببث مباريات الناشئين، وكما تقوم القناة أيضا بنقل تدريبات النادي الأهلي خاصة قبل المباريات الهامة التي يخوضها الفريق، لذلك فإن القناة تعد هي الوجهة الأولى لجماهير وعشاق الأهلي حال معرفتهم كل جديد عن ناديهم المفضل في مختلف الألعاب والمسابقات.للتواصل مع قناة الأهلي على الفيس بوك يمكن متابعة صفحة قناة الأهلي الرسمية على الفيس بوك. قناة الأهلي Al Ahly TV هي قناة مصرية رياضية، غير مشفرة، تبث من قمر نايل سات، من مدينة الإنتاج الإعلامي، تتخصص في أخبار فريق الأهلي، حيث تتسع شعبيته في القطر المصري، والعالم العربي، ومحبي ومشجعي الكرة المصرية، وبسبب تصدر الفريق لجدول الدوري يرتفع البحث داما عن أخباره والمباريات القادمة له، إلا أنها لا تقوم ببث مباريات الدوري المصري لعدم امتلاكها حقوق البث الفضائي، ويعد الفريق الأهلي أول من أطلق قناة باسمه، تتحدث عنه وعن أخباره وأخبار لاعبيه والبطولات التي يخوضها، بينما تقوم ببث بعض المباريات الخاصة به عليها. أشهر برامج قناة الأهلي الرياضية برنامج ملعب الأهلي برنامج ملك وكتابه. وسنتابع معكم أي تغيرات قد تطرأ على تردد قناة الأهلي الرياضية، ويسعدنا تلقي تعليقاتكم حول تردد قناة الأهلي الرياضية وسنجيب على جميع تعليقاتكم تباعاً. أقرأ أيضا وتعرف على: ترددات جميع قنوات القمر نايل سات أغسطس 2019 .. تردد سحري ينزل جميع قنوات نايل سات .. باقة قنوات يوتلسات جميع القنوات الرياضية المصرية الأفلام والمسلسلات .. السعودية .. العربية .. قنوات الدراما ومن الجدير بالذكر أن قناة النادي الأهلي ALAhly TV تقوم ببث جميع الأخبار التي تهم النادي الأهلي، وجماهيره العريضة، حيث تقوم القناة بصفة دورية بنقل جميع أخبار النادي،كما تقوم قناة الأهلي ببث بعض مباريات النادي الأهلي التاريخية.

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