تردد قناة الأهلي الرياضية تحديث أغسطس 2019 ⚽ متابعة أحداث مباراة الأهلي اليوم عبر استوديوهات تحليلية .. قمر نايل سات

تردد قناة الأهلي الرياضية 2019 على قمر نايل سات، والتي تقوم أيضا بنقل العديد من مباريات النادي الأهلي خاصة فريق مباراة الأهلي والمصري في كأس السوبر وكذلك البطولات التي يشارك فيها فريق الأهلي داخليا وخارجيا، فقد أعلنت قناة الأهلي من خلال موقعها.
رابطة مشجعات مصر تحضر مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد في برج العرب، فمن الجدير بالذكر حضور رابطة مشجعات مصر في روسيا، وذلك لدعم الفريق الأحمر في مباراته، ويعد هذا الحضور لرابطة المشجعات هو الأول منذ إنشائها.
ردد قناة الأهلي الرياضية تحديث أغسطس 2019
تردد قناة الأهلي الرياضية 2018 على نايل سات
التردد 12342 H أفقي معدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4
التردد 12340 H أفقي معدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 2/3
قناة رياضية مصرية، غير مشفرة، يتابعها العديد من جمهور النادي الأهلي، وتقوم ببث المباريات التي يشارك فيها فريق الأهلي حصريا على شاشتها.
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|نايل سات
|12342 رأسي
|3/4 -27500
|نايل سات
|12340 رأسي
|2/3-27500
تردد قناة الأهلي علي القمر الصناعي نايل سات
التردد 12341
في حالة عدم الاستجابة برجاء التجربة بهذا التردد
- التردد 12342
- الاستقطاب أفقي “H”
- معدل الترميز 27500
- معامل الخطاء 3/4
في حالة عدم الاستجابة برجاء التجربة بهذا التردد
- التردد 12340
- الاستقطاب أفقي “H”
- معدل الترميز 27500
- معامل الخطاء 2/3
ويقوم ببث البرامج باقة من ألمع المذيعين والمعلقين الرياضيين في مصر، مع الاستوديوهات التحليلية للبرامج على قناة الأهلي، لتحليل أداء الفرق المشاركة، ودراسة نقاط ضعف وقوة كل فريق، من خلال التحليل الفني والرياضي، وتوقعات فوز الفرق من خلال أداء لاعبيها.
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وكذلك تهتم قناة الأهلي الرياضية ببث مباريات الناشئين، وكما تقوم قناة الأهلي أيضا بنقل تدريبات النادي الأهلي خاصة قبل المباريات الهامة التي يخوضها الفريق، لذلك فن القناة تعد هي الوجهة الأولى لجماهير وعشاق الأهلي حال معرفتهم كل جديد عن ناديهم المفضل في مختلف الألعاب والمسابقات.
التعليقات
هيا اصلا كما بقتش قناه تمثل النادى الاهلى المصرى العريق لانها كلها تهريج فى تهريج غير مدروس ولا اداره اعلاميه فيها خالص ولا مدي القناه ولا اى مذيع او مقدم برامج فين نشرات الاخبار اللى اتقطعت فجأه بعد ما كانت 6 و7 و9 وماسكين فى ابنربيع ياسين اللى بيتمطع لورا وقدام ومحمد الجندى وسايبين محب النادى فين البرامج وياريت بلاش طبول الحرب وصراخ الجماهير هوا مفيش غير مباريات الزمالك والا ايه وعشان كده الزمالك حا يمرمط الاهلى السنه دى الغرور القاتل من القناه الخاويه المعالم ياعالم ياهو براميدز حا تزيع ماتش الاهلى والاسماعيلى اول افتتاح ليها طيب فين بقه قناه الناجى الاول ياريت تقفلوها افضل والخطيب سايب الحبل على الغالب ويقولك تطوير القنا ه اكيد للاسواء منكم لله وحسبنا الله ونعم الوكيل فى كل العاملين فى القناه لسوئها
مش عارف اجبها
hk hgk/ v da,dj lk/v
اوليه اوليه اوليه اوليه مابتفتح اوليه اوليه اوليه اوليه
مش رضيه تفتح
احييييه
مش راضيه تفتح