تردد قناة الأهلي الرياضية تحديث أغسطس 2019 ⚽ متابعة أحداث مباراة الأهلي اليوم عبر استوديوهات تحليلية .. قمر نايل سات

تردد قناة الأهلي الرياضية 2019 على قمر نايل سات، والتي تقوم أيضا بنقل العديد من مباريات النادي الأهلي خاصة فريق مباراة الأهلي والمصري في كأس السوبر وكذلك البطولات التي يشارك فيها فريق الأهلي داخليا وخارجيا، فقد أعلنت قناة الأهلي من خلال موقعها.

رابطة مشجعات مصر تحضر مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد في برج العرب، فمن الجدير بالذكر حضور رابطة مشجعات مصر في روسيا، وذلك لدعم الفريق الأحمر في مباراته، ويعد هذا الحضور لرابطة المشجعات هو الأول منذ إنشائها.

ردد قناة الأهلي الرياضية تحديث أغسطس 2019

تردد قناة الأهلي الرياضية 2018 على نايل سات

التردد 12342 H أفقي معدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4

التردد 12340 H أفقي معدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 2/3

قناة رياضية مصرية، غير مشفرة، يتابعها العديد من جمهور النادي الأهلي، وتقوم ببث المباريات التي يشارك فيها فريق الأهلي حصريا على شاشتها.

القمر التردد الاستقطاب نايل سات 12342 رأسي 3/4 -27500 نايل سات 12340 رأسي 2/3-27500

تردد قناة الأهلي علي القمر الصناعي نايل سات

التردد 12341

الاستقطاب أفقي “H”

معدل الترميز 27500

معامل الخطاء 3/4

في حالة عدم الاستجابة برجاء التجربة بهذا التردد

التردد 12342

الاستقطاب أفقي “H”

معدل الترميز 27500

معامل الخطاء 3/4

في حالة عدم الاستجابة برجاء التجربة بهذا التردد التردد 12340

الاستقطاب أفقي “H”

معدل الترميز 27500

معامل الخطاء 2/3 ويقوم ببث البرامج باقة من ألمع المذيعين والمعلقين الرياضيين في مصر، مع الاستوديوهات التحليلية للبرامج على قناة الأهلي، لتحليل أداء الفرق المشاركة، ودراسة نقاط ضعف وقوة كل فريق، من خلال التحليل الفني والرياضي، وتوقعات فوز الفرق من خلال أداء لاعبيها. أقرأ أيضا وتعرف على: ترددات جميع قنوات القمر نايل سات أغسطس 2019 .. تردد سحري ينزل جميع قنوات نايل سات .. باقة قنوات يوتلسات جميع القنوات الرياضية المصرية الأفلام والمسلسلات .. السعودية .. العربية .. قنوات الدراما وكذلك تهتم قناة الأهلي الرياضية ببث مباريات الناشئين، وكما تقوم قناة الأهلي أيضا بنقل تدريبات النادي الأهلي خاصة قبل المباريات الهامة التي يخوضها الفريق، لذلك فن القناة تعد هي الوجهة الأولى لجماهير وعشاق الأهلي حال معرفتهم كل جديد عن ناديهم المفضل في مختلف الألعاب والمسابقات.

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