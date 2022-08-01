تردد قناة الأهلي الجديد 2022 على النايل سات Nilesat لمشاهدة أقوى البرامج الرياضية والاستديوهات التحليلية

تعد القنوات الرياضية من أكثر القنوات الفضائية مشاهدة في العالم، ولذلك يهتم الشباب والرجال باستقبال ترددات القنوات الرياضية، وتعد قناة الأهلي من القنوات الرياضية المتميزة جدا وهذا لأن النادي الأهلي من أكبر الأندية العربية في الوطن العربي وله ملايين الجماهير من مصر ومن جميع دول الوطن العربي، لذلك يهتم جميع جماهير النادي الأهلي معرفة آخر تطورات النادي و المسابقات والمباريات التي يقوم بها فريق نادي الأهلي في مختلف الرياضات، كما استطاعت قناة الأهلي في وقت قصير أن تحقق ملايين المشاهدين وهذا لأنها تضم مجموعة متميزة من الإعلاميين والرياضيين العظماء المنتمين للنادي الأهلي وأقوى الاستديوهات التحليلية.

تردد قناة الأهلي الجديد 2022

تضم قناة الأهلي مجموعة من البرامج الرياضية المتميزة، ويحرص الجميع على مشاهدة القناة لمعرفة أخبار النادي الأهلي واللاعبين في جميع المجالات الرياضية، ولذلك يظل الجميع يبحث بشكل دائم عن تردد قناة الاهلي الجديد لمتابعة القناة والتردد هو:

القمر الصناعي النايل سات. التردد 11747. الإستقطاب أفقي. معامل تصحيح الخطأ 5/6. معدل الترميز 27500. دقة الجودة SD.

قناة الأهلي

أصبحت قناة الأهلي من أهم وأكبر القنوات الفضائية المصرية، تم إطلاقها عام 2088 م على النايل سات، تقدم القناة مجموعة من البرامج الرياضية و استديوهات التحليلية متميزة، وتضم مجموعة كبيرة ومتميزة من كبار الرياضيين المنتمين للنادي الأهلي، تهتم القناة بتقديم كل ما يدور في النادي الأهلي بمختلف الألعاب الرياضية كرة القدم وهي الأشهر، التنس، كرة اليد، الاسكواش، السباحة وغيرها من الرياضات، ولذلك هناك الملايين من المتابعين للقناة بشكل دائم لمعرفة كل ما هو جديد.

برامج قناة الأهلي