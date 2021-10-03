تردد قناة الأماكن دراما الجديد 2022 Alamaken drama TV على النايل سات وعربسات

بواسطة بوتبينة نذير

تعد قناة المكان دراما من أهم القنوات المحبوبة لدى عشاق الدراما وهي قناة مجانية تأسست عام 2011، حيث يتم من خلالها بث المسلسلات الدرامية الحصرية على أقمار النايل سات وعربسات ، وسنعرض لكم في هذا المقال عبر “نجوم مصرية” تردد قناة الأماكن دراما الجديدة 2022.

تردد قناة الأماكن دراما الجديد

مميزات قناة الأماكن دراما:

  • ساهمت القناة في نشر الوعي والتراث والثقافة البدوية من خلال مسلسلاتها المتميزة والفريدة من نوعها.
  • توفر القناة محتوى متنوعًا لجميع مستويات المجتمع.
  • تقدم القناة محتوى فريد يتماشى مع العادات والتقاليد والمبادئ العربية.
  • تستخدم القناة أنظمة البث الحديثة لتزويد المشاهدين بصورة وصوت واضحين.
  • تعمل القناة على مدار 24 ساعة وتبث بالمجان على قمري عرب سات ونايل سات.
  • القناة لها موقع الكتروني رسمي.

مسلسلات قناة الأماكن دراما:

تقدم القناة العديد من المسلسلات المختلفة المناسبة للعائلات العربية والسعودية، مما جعلها من أبرز القنوات السعودية والعربية، ومن هذه المسلسلات:

  • مسلسل أماكن في القلب.
  • مسلسل باب الحارة.
  • مسلسل جلمود الصحاري.
  • مسلسل كيف يعيش هؤلاء في الصحراء.
  • مسلسل وفاء وتضحيه.
  • مسلسل الوعد ملحة الحب.
  • مسلسل الدليل.
  • مسلسل الزير سالم.
  • مسلسل طرق التعايش مع الطقس الحار.
  • مسلسل دموع القمر.
  • مسلسل حارس الجبل.
تردد قناة الأماكن دراما الجديد
تردد قناة الأماكن دراما الجديد

تردد قناة الأماكن درما:

نايل سات

تردد: 11862

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: جودة HD.
عرب سات

تردد: 11976

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

طريقة ضبط تردد قناة الأماكن:

  1. قم بالولوج الى القائمة.
  2. ثم حدد خيارات الضبط اليدوي.
  3. ثم قم باختيار القمر الصناعي سواء كان نايل سات أو عرب سات.
  4. اكتب التردد الجديد ومعدل الترميز ومعامل الاستقطاب.
  5. ثم اضغط على “بحث”.
  6. سيتم البحث عن القناة وتنزيلها تلقائيا.


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بوتبينة نذير

دخلت عالم الأنترنت و التدوين عام 2018 ....وحلمي أن أصل إلى أبعد الحدود.....وأكون ضمن الألاف من الطموحين في عالم الأنترنت مثلي....طالب علوم تجارية وكاتب محتوى … احبكم في الله ♥️
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