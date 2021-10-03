تردد قناة الأماكن دراما الجديد 2022 Alamaken drama TV على النايل سات وعربسات

تعد قناة المكان دراما من أهم القنوات المحبوبة لدى عشاق الدراما وهي قناة مجانية تأسست عام 2011، حيث يتم من خلالها بث المسلسلات الدرامية الحصرية على أقمار النايل سات وعربسات ، وسنعرض لكم في هذا المقال عبر “نجوم مصرية” تردد قناة الأماكن دراما الجديدة 2022.

مميزات قناة الأماكن دراما:

ساهمت القناة في نشر الوعي والتراث والثقافة البدوية من خلال مسلسلاتها المتميزة والفريدة من نوعها.

توفر القناة محتوى متنوعًا لجميع مستويات المجتمع.

تقدم القناة محتوى فريد يتماشى مع العادات والتقاليد والمبادئ العربية.

تستخدم القناة أنظمة البث الحديثة لتزويد المشاهدين بصورة وصوت واضحين.

تعمل القناة على مدار 24 ساعة وتبث بالمجان على قمري عرب سات ونايل سات.

القناة لها موقع الكتروني رسمي.

مسلسلات قناة الأماكن دراما:

تقدم القناة العديد من المسلسلات المختلفة المناسبة للعائلات العربية والسعودية، مما جعلها من أبرز القنوات السعودية والعربية، ومن هذه المسلسلات:

مسلسل أماكن في القلب.

مسلسل باب الحارة.

مسلسل جلمود الصحاري.

مسلسل كيف يعيش هؤلاء في الصحراء.

مسلسل وفاء وتضحيه.

مسلسل الوعد ملحة الحب.

مسلسل الدليل.

مسلسل الزير سالم.

مسلسل طرق التعايش مع الطقس الحار.

مسلسل دموع القمر.

مسلسل حارس الجبل.

تردد قناة الأماكن درما:

نايل سات تردد: 11862 معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: عمودي معامل تصحيح الخطأ: 3/4 الجودة: جودة HD. عرب سات تردد: 11976 معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: عمودي معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

طريقة ضبط تردد قناة الأماكن: